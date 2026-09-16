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- Future Predicting Movies: ఏఐ, సైబర్ క్రైమ్, వైరస్ గురించి ముందే చెప్పిన 8 సినిమాలు..భవిష్యత్తు తెలిసిపోయింది
Future Predicting Movies: ఏఐ, సైబర్ క్రైమ్, వైరస్ గురించి ముందే చెప్పిన 8 సినిమాలు..భవిష్యత్తు తెలిసిపోయింది
AI, సైబర్ క్రైమ్, వైరస్, కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ.. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకు చాలా కామన్. కానీ, ఈ విషయాల గురించి చాలా ఏళ్ళ క్రితమే సినిమాల్లో చెప్పేశారు. ఆ సినిమాలు ఏంటి? ఇప్పుడు వాటిని చూస్తే ఎందుకు ఆశ్చర్యం వేస్తుందో చూద్దాం.
2010లోనే AI గురించి మాట్లాడిన 'రోబో'
సైంటిస్ట్ వశీకరన్ తయారు చేసిన హ్యూమనాయిడ్ రోబో 'చిట్టి' ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మనుషుల ఎమోషన్స్, మెషీన్ల కంట్రోల్ లాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలను ఈ సినిమా లేవనెత్తింది. అప్పట్లో ఇదంతా కేవలం సైన్స్ ఫిక్షన్ లాగే అనిపించింది. కానీ, ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం AI అసిస్టెంట్లు, జనరేటివ్ AI, హ్యూమనాయిడ్ రోబోల గురించే సీరియస్గా మాట్లాడుకుంటోంది. AI అచ్చం మనిషిలాగే ఆలోచించడం మొదలుపెడితే ఏమవుతుంది? అనే ప్రశ్నే ఈ సినిమాను ఇప్పటికీ ఇంట్రెస్టింగ్గా మారుస్తోంది.
మన డేటాయే మనకు డేంజర్ అని చెప్పిన 'అభిమన్యుడు'
వ్యక్తిగత డేటా చోరీ, సైబర్ క్రైమ్, హ్యాకింగ్, ఆధార్ డేటా దుర్వినియోగం లాంటి అంశాలను 'ఇరుంబు తిరై' (2018) సినిమా మెయిన్ థీమ్గా తీసుకుంది. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు డేటా ప్రైవసీ మీద పెద్ద చర్చే జరిగింది. ఇప్పుడు చూస్తే ఓటీపీ స్కామ్లు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్స్, డేటా చోరీ, ఫేక్ యాప్స్ లాంటి డిజిటల్ మోసాలు మన రోజువారీ జీవితంలో భాగమైపోయాయి. అందుకే ఈ సినిమాను మళ్లీ చూసినప్పుడు, "మన డేటాయే మనకు వ్యతిరేకంగా వాడొచ్చు" అనే వార్నింగ్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది.
కరోనా కంటే ముందే వైరస్ భయాన్ని చూపించిన '7th సెన్స్'
ఇండియా మీద బయోలాజికల్ వార్ ద్వారా ఓ ప్రమాదకరమైన వైరస్ను ప్రయోగించే కుట్రను '7 ఆమ్ అరివు' (2011) సినిమాలో చూపించారు. దీన్ని "కరోనాను ముందే ఊహించిన సినిమా" అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. కానీ, ఓ ప్రాణాంతక వైరస్ వల్ల ప్రపంచం మొత్తం స్తంభించిపోవడానికి ఎన్నో ఏళ్ల ముందే, వైరస్ వ్యాప్తి, బయోలాజికల్ ముప్పును మెయిన్ థీమ్గా తీసుకుని ఓ పెద్ద తమిళ సినిమా రావడం నిజంగా గ్రేట్. అందుకే కరోనా టైమ్లో కూడా ఈ సినిమా గురించి జనాలు ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్నారు.
1986లోనే కంప్యూటర్ను కథలోకి తెచ్చిన 'విక్రమ్'!
ఇప్పటి యూత్కు ఇది పెద్ద సర్ప్రైజ్ కావొచ్చు. కమల్ హాసన్ 'విక్రమ్' సినిమాలో కంప్యూటర్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. తమిళ సినిమాలో కంప్యూటర్ టెక్నాలజీని కథలోకి తీసుకొచ్చిన తొలి సినిమాల్లో ఇదీ ఒకటి అని విమర్శకులు చెబుతుంటారు. క్షిపణి, దాని కంప్యూటర్ సిస్టమ్, టెక్నాలజీ, ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేషన్స్ చుట్టూ ఈ సినిమా కథ తిరుగుతుంది. 1986లో కంప్యూటర్ అనేది సామాన్యుల జీవితాల్లో అసలు భాగమే కాదు. అలాంటి టైమ్లో దాన్ని ఓ యాక్షన్ కథలో వాడటం నిజంగా విశేషం.
మనిషి జ్ఞాపకాలను సేవ్ చేయొచ్చా? మాయవన్ (2017)!
'మాయవన్' సినిమా ఇంకో అడుగు ముందుకేసింది. టెక్నాలజీ సాయంతో మనిషి జ్ఞాపకాలను సేవ్ చేసి, వేరే శరీరంలోకి మార్చడం లాంటి కాన్సెప్ట్ను ఈ సినిమా చూపించింది. ఇది ఇప్పటికీ సైన్స్ ఫిక్షనే. కానీ, AI, బ్రెయిన్-కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్, హ్యూమన్ మెమరీస్, డిజిటల్ ఐడెంటిటీ లాంటి విషయాల మీద ప్రపంచం ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేస్తున్న ఈ టైమ్లో, సినిమాలో అడిగిన ప్రశ్నలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. టెక్నాలజీతో మనిషి జ్ఞాపకాలను కాపాడగలమా? అనే ప్రశ్నే ఈ సినిమా భవిష్యత్తు ఊహ.
తుపాకి స్లీపర్ సెల్స్ కథ!
దేశంలో యాక్టివ్గా ఉన్న టెర్రరిస్ట్ సంస్థకు చెందిన సీక్రెట్ స్లీపర్ సెల్స్ను ఓ ఆర్మీ ఆఫీసర్ కనిపెట్టి నాశనం చేయడం చుట్టూ 'తుపాకి' సినిమా తిరుగుతుంది. ఇది భవిష్యత్తును అచ్చం అలాగే ఊహించిందని చెప్పలేం. కానీ, జనాలకు పెద్దగా తెలియని ఓ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్ను, "మన మధ్యే మామూలుగా తిరిగేవాళ్లు సడెన్గా ఎటాక్ చేయొచ్చు" అనే యాంగిల్లో తమిళ సినిమాకు పరిచయం చేసింది. అందుకే ఈ సినిమాను కూడా "కాలం కంటే ముందు ఆలోచించిన సినిమా" లిస్ట్లో చేర్చొచ్చు.
శివాజీ, జీన్స్!
'శివాజీ' (2007) సినిమాలో టెక్నాలజీ, కంప్యూటర్, బ్లాక్ మనీ, మనీ లాండరింగ్ లాంటివి కథలో మెయిన్ పార్ట్గా వస్తాయి.
అలాగే 'జీన్స్' (1998) సినిమాలో ఫారిన్ లైఫ్స్టైల్, వరల్డ్ టూర్, వేర్వేరు దేశాల మధ్య కమ్యూనికేషన్ లాంటివి కథలో చాలా న్యాచురల్గా చూపించారు.
ఈ రెండు సినిమాలు "భవిష్యత్తును కచ్చితంగా ఊహించాయి" అని చెప్పడం కంటే, ప్రపంచం ఎలా మారబోతోందో వాళ్ల టైమ్లోనే వేరే యాంగిల్లో ఊహించిన సినిమాలు అని చెప్పడం కరెక్ట్. తమిళ సినిమా కొన్నిసార్లు భవిష్యత్తును ఊహించలేదు; కానీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండొచ్చో మనకంటే ముందే ఊహించింది!