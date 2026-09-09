- Home
- Entertainment
- Suspense Thriller OTT: మూడు మరణాలు, ఒకే అనుమానం! ఓటీటీలో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్, ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
Suspense Thriller OTT: మూడు మరణాలు, ఒకే అనుమానం! ఓటీటీలో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్, ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
Suspense Thriller OTT: తమ్ముడి చావు ప్రమాదం కాదని పోలీస్ ఆఫీసర్కి అనుమానం. మూసేసిన 3 డెత్ కేసులను మళ్లీ ఓపెన్ చేస్తాడు. ఆ కేసుల మధ్య ఉన్న షాకింగ్ లింక్ ఏంటి? సెప్టెంబర్ 11 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఎక్కడ చూడాలంటే?
తమ్ముడి చావు ప్రమాదమా? అనుమానం రేపుతున్న 'పంచనామ'!
ఒక మరణాన్ని యాక్సిడెంట్ అని కేసు మూసేశాక, అది హత్య అని అనుమానం వస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇదే 'పంచనామ' వెబ్ సిరీస్ మెయిన్ పాయింట్. ‘ప్రేమిస్తే’ ఫేమ్ భరత్ శ్రీనివాసన్ ఇందులో జై రామ్ అనే పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటిస్తున్నాడు. తన తమ్ముడి మరణం ప్రమాదం అని ఒప్పుకోలేక, నిజాన్ని వెతకడం మొదలుపెడతాడు. ఈ విచారణ అతన్ని ఇలాగే అనుమానాస్పదంగా మూసేసిన మరికొన్ని డెత్ కేసుల వైపు నడిపిస్తుంది. ఇక్కడి నుంచే కథ అసలైన మలుపు తీసుకుంటుంది.
3 మరణాలు... ఒకేలాంటి అనుమానం!
జై రామ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలుపెట్టగానే, అప్పటికే యాక్సిడెంట్ డెత్స్గా క్లోజ్ చేసిన మూడు కేసుల్లో చాలా ప్రశ్నలు బయటపడతాయి. ఆ ముగ్గురి మరణాలకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఒకేరకమైన ఆధారాలు ఎందుకు దొరుకుతున్నాయి? ఎవరో కావాలనే ఈ మరణాలను ప్రమాదాలుగా చిత్రీకరించారా? దొరుకుతున్న ఆధారాలు, వేలిముద్రలు ఈ కేసుల వెనుక పెద్ద క్రిమినల్ నెట్వర్క్ ఉందని అనుమానాన్ని రేకెత్తిస్తాయి. కానీ ఆ లింక్ ఏంటన్నదే సిరీస్లోని అసలు మిస్టరీ.
పోలీస్ ఆఫీసర్కు ఉన్న తొందర, వ్యక్తిగత పోరాటం!
ఈ కథలో కిక్ కేవలం మర్డర్ మిస్టరీలోనే లేదు. తన తమ్ముడి చావుకు కారణం తెలుసుకోవాలనే పర్సనల్ ఎమోషన్తో జై రామ్ విచారణ మొదలుపెడతాడు. అదే సమయంలో, అతన్ని ఈ కేసు నుంచి తప్పించేలోపే నిజాన్ని నిరూపించాల్సిన ఒత్తిడి కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఇది కేవలం 'హంతకుడు ఎవరు?' అనే ప్రశ్న చుట్టూ తిరిగే కథ కాదు. 'నా తమ్ముడికి ఏం జరిగింది?' అనే వ్యక్తిగత ప్రశ్న.. 'ఈ మరణాలన్నింటికీ లింక్ ఏంటి?' అనే పెద్ద ఇన్వెస్టిగేషన్గా మారుతుంది. ఈ విచారణలో క్రైమ్, మిస్టరీ, ఎమోషన్ మూడూ కలిశాయని టీమ్ చెబుతోంది.
ఎవరెవరు నటిస్తున్నారు? ఎప్పుడు చూడొచ్చు?
ఈ 'పంచనామ' సిరీస్ను మోహన్ శ్రీవత్స డైరెక్ట్ చేశాడు. భరత్ శ్రీనివాసన్తో పాటు శివాజీ రాజా, మేధా రెడ్డి, శరణ్ బాబు, రూప లక్ష్మి, రాధికా ప్రీతి, సూర్య, శ్రీజ లాంటి వాళ్లు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. మొత్తం 6 ఎపిసోడ్లుగా ఈ సిరీస్ను తీశారు. సెప్టెంబర్ 11, 2026 నుంచి ZEE5లో ఈ తెలుగు ఒరిజినల్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. తన తమ్ముడి మరణం నుంచి మూడు అనుమానాస్పద మరణాల వరకు.. వీటన్నింటి వెనుక ఉన్న నిజాన్ని జై రామ్ కనిపెడతాడా? లేదా? అన్నదే సిరీస్లో అసలు పాయింట్. ఆ మరణాలు నిజంగా ప్రమాదాలా? లేక ఎవరైనా పక్కా ప్లాన్తో చేసిన హత్యలా? సమాధానం సెప్టెంబర్ 11న ZEE5లో తెలుస్తుంది.