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- Ambika Vs Radha: రాధ కంప్లైంట్పై అంబిక కౌంటర్.. మోసపోయింది నేనే అంటూ చెల్లికి అక్క ట్విస్ట్
Ambika Vs Radha: రాధ కంప్లైంట్పై అంబిక కౌంటర్.. మోసపోయింది నేనే అంటూ చెల్లికి అక్క ట్విస్ట్
Ambika Vs Radha: తనపై 46 కోట్ల రూపాయల చెక్ బౌన్స్ కేసు పెట్టిన చెల్లి రాధకు నటి అంబిక స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈ వివాదంపై మౌనం వీడిన ఆమె అసలు నిజాలు బయటపెట్టారు.
అక్కాచెల్లెళ్ల మధ్య ఆస్తి గొడవ..
తెలుగు, తమిళ, మలయాళ సినిమాల్లో 1980ల నాటి స్టార్ సిస్టర్స్ రాధ, అంబిక. చిరంజీవి, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ లాంటి టాప్ హీరోల సరసన నటించిన ఈ అక్కాచెల్లెళ్ల మధ్య ఇప్పుడు ఆస్తి, డబ్బుల గొడవ మొదలైంది. తన అక్క అంబిక 46 కోట్ల రూపాయల చెక్ మోసానికి పాల్పడిందని చెల్లి రాధ ఏకంగా చెన్నై పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీసులో కంప్లైంట్ చేయడం సంచలనంగా మారింది.
పాత చెక్కులు వాడారన్న రాధ
రాధ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ప్రకారం.. 'ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్ స్టూడియో' పేరుతో ఆమెకు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. అందులో కరెంట్ బిల్లులు, పన్నులు, తోట నిర్వహణ, స్టాఫ్ జీతాల కోసం సంతకం చేసిన కొన్ని చెక్కులను ఆఫీస్ సిబ్బంది దగ్గర ఉంచారు.
ఆ తర్వాత 2025 జనవరిలో ఆ సంస్థ పేరును 'ఆర్ఆర్ గార్డెన్స్'గా మార్చారు. అప్పటినుంచి కొత్త చెక్ బుక్ వాడుతున్నారు. దీంతో పాత చెక్ బుక్ వాడకం ఆగిపోయిందని రాధ చెబుతున్నారు.
అయితే, సెప్టెంబర్ 17న బ్యాంక్ నుంచి వచ్చిన సమాచారంతో పాత చెక్కుల విషయం రాధకు తెలిసింది. వాడకంలో లేని పాత చెక్కుల్లో ఐదింటిని అంబిక పేరు మీద క్యాష్ చేసుకునేందుకు బ్యాంకులో వేశారని తెలిసింది.
తాను ఆ చెక్కులను అంబికకు ఇవ్వలేదని, అంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు ఇచ్చేలా తమ మధ్య ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ లేదని రాధ స్పష్టం చేశారు.
పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీసులో ఫిర్యాదు
వెంటనే ఆ చెక్కుల పేమెంట్ ఆపాలని బ్యాంకుకు చెప్పిన రాధ, ఆ తర్వాత చెన్నై పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీసులో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కంప్లైంట్లో తన అక్క అంబికతో పాటు సోదరుడు మల్లికార్జున కుంజన్ నాయర్ పేరును కూడా రాధ చేర్చారు. దీనిపై పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
రాధ కంప్లైంట్పై అంబిక ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో అని అంతా ఎదురుచూశారు. తాజాగా అంబిక ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ హాట్ టాపిక్గా మారింది. రాధ తనపై ఎందుకు కంప్లైంట్ చేసిందో అర్థం కావడం లేదని, ఈ గొడవలో నిజంగా మోసపోయింది తానేనని అంబిక బాంబు పేల్చారు.
రాధ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ చూసి తాను షాక్ అయ్యానని, నిజానికి ఈ పరిస్థితుల్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సింది తానేనని అంబిక ఆ ఇంటర్వ్యూలో కుండబద్దలు కొట్టారు.
క్లారిటీ ఇచ్చిన అంబిక..
అంబిక ఇంటర్వ్యూలో ప్రధానంగా ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్ గురించే చర్చ జరిగింది. ఈ ఆస్తి గురించి సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వార్తలు వస్తున్నాయని ఆమె అన్నారు. ముఖ్యంగా 25 ఎకరాల భూమిని ఎంజీఆర్ ఉచితంగా ఇచ్చారనే ప్రచారాన్ని అంబిక కొట్టిపారేశారు. తమ కుటుంబం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో, తమ తల్లి ద్వారా దేవర్ ఫిలిమ్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఆ ఆస్తిని కొన్నామని ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చారు.
తమ కుటుంబం కొన్న తొలి ఆస్తి ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్ అని, సినిమాల్లో తాము ఎదుగుతున్న రోజుల్లో ఆ స్థలం తమకు ఎంతో ముఖ్యమైనదని అంబిక గుర్తుచేసుకున్నారు.
"ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్ అమ్మకానికి లేదు"
ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్ తమకు కేవలం ఆస్తి మాత్రమే కాదని, తమ జీవిత ప్రయాణంలో అదొక ముఖ్యమైన భాగమని అంబిక చెప్పారు. "ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్ అమ్మకానికి లేదు" అని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. అయితే, ఆ ఆస్తిపై ప్రస్తుతం లీగల్ సమస్యలు నడుస్తున్నందున, అన్ని విషయాలు ఇప్పుడు బయటపెట్టలేనని ఆమె అన్నారు.
అంబిక ఎమోషనల్ కామెంట్స్..
ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్ గురించి మాట్లాడుతూ అంబిక ఎమోషనల్ అయ్యారు. అక్కడ తన పేరున్న బోర్డును తీసేసి వేరే బోర్డు పెట్టడం చూసి తాను తట్టుకోలేకపోయానని ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా తమ కుటుంబంతో ముడిపడి ఉన్న ఆ స్థలం పేరు మార్చడాన్ని తాను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏఆర్ఎస్ గార్డెన్ అనేది కేవలం ఒక స్థలం లేదా భవనం కాదని, అది తమ కుటుంబ కష్టానికి, ఎదుగుదలకు గుర్తు అని ఆమె మాటలను బట్టి అర్థమవుతోంది.
సెంటిమెంట్ కి విలువే లేకుండా పోయింది..
ప్రేమ, కృతజ్ఞత, ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ లాంటి వాటికి ఇప్పుడు విలువే లేకుండా పోయిందని అంబిక ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జీవితంలో డబ్బుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని చెబుతూ.. "ఈ లోకంలో ఇప్పుడు అంతా డబ్బే" అంటూ తన బాధను వెళ్లగక్కారు. మనిషి దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉన్నా, ఇంకా సంపాదించాలనే ఆశ పెరుగుతూనే ఉందని ఆమె కామెంట్ చేశారు.