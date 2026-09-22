P N Ramachandra Rao: ప్రముఖ సీనియర్ డైరెక్టర్ పీఎన్ రామచంద్రరావుకి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. తెలంగాణ గవర్నర్ ఆయన్ని కాశ్మీర్ పీఠం పురస్కారంతో సత్కరించారు.
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో సుదీర్ఘ కాలంగా తనదైన ముద్ర వేసిన సీనియర్ దర్శకుడు పి.ఎన్. రామచంద్రరావు (PNR) ఖాతాలో మరో అరుదైన గౌరవం చేరింది. కాశ్మీర్కు చెందిన శ్రీమద్ జగద్గురు శారదా సర్వజ్ఞ పీఠం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లోని దేవభూమి, సీవీకే పార్క్లో 15వ శ్రీ శారదా శతాబ్ది సమ్మాన్ సమారోహ్ వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లా చేతుల మీదుగా ఆయన ప్రతిష్ఠాత్మక 'కాశ్మీర్ పీఠం' (శ్రీ శారదా శతాబ్ది విశేష సమ్మాన్) పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. కాశ్మీర్ పీఠాధీశ్వరులు, శ్రీమద్ జగద్గురు శంకరాచార్యుల దివ్య సమక్షంలో జరిగిన ఈ వేడుకకు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ పంకజ్ మిట్టల్ ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు.
ఐదు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణానికి గొప్ప సత్కారం
సినిమా రంగానికి ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా పి.ఎన్. రామచంద్రరావు అందించిన అసమాన సేవలకు గుర్తింపుగానే ఈ జాతీయ స్థాయి పురస్కారం వరించింది. ముఖ్యంగా కాశ్మీర్ లోయలోని ప్రజల ఇబ్బందులు, వారి ధైర్యం, పోరాట పటిమను తన సినిమాల ద్వారా తెరపై ఆవిష్కరించిన తీరు నిర్వాహకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. సమాజంలో జరిగే నిజాలను, త్యాగాలను దృశ్యరూపంలో చూపుతూ.. జాతీయ భావాలు, సంస్కృతిని సినిమాలతో ముడిపెట్టడంలో పిఎన్ఆర్ చూపించిన నైపుణ్యం నిజంగా అభినందనీయమని నిర్వాహకులు కొనియాడారు.
ఒకే సంవత్సరంలో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు
ఈ ఏడాది PNR కెరీర్లో చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోనుంది. ఒకే సంవత్సరంలో ఆయనను రెండు గొప్ప పురస్కారాలు వరించడం విశేషం. దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు 79వ జయంతి సందర్భంగా మే 4న హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయనకు 'దాసరి లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు'ను ప్రదానం చేశారు. ప్రముఖ నిర్మాత తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ చేతుల మీదుగా ఆయన ఈ గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. తెలుగుతో పాటు దక్షిణ భారతీయ సినిమా రంగానికి ఆయన చేసిన కృషికి ఈ పురస్కారంతో నివాళులర్పించారు.
52 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఎన్నో మైలురాళ్లు
PNR సినీ ప్రయాణం మొదలై ఇప్పటికి 52 ఏళ్లు పూర్తయింది. ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో ఆయన దర్శకుడిగా 45కి పైగా చిత్రాలను తెరకెక్కించడమే కాకుండా, 18 చిత్రాలను స్వయంగా నిర్మించారు. తెలుగు, కన్నడ, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో సినిమాలు తీసిన అనుభవం ఆయనది. 1987లో 'గాయత్రి కళా చిత్ర' అనే సొంత బ్యానర్ స్థాపించి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించారు.
కొత్త ప్రతిభను ప్రోత్సహించడంలో ఆయన ముందుండటంతో పరిశ్రమలో ఆయనను 'స్టార్ మేకర్' అని పిలిచేవారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ప్రకాశ్ రాజ్, సౌందర్య, అమల, గౌతమి వంటి దిగ్గజ నటులతో ఆయన పనిచేశారు. కేవలం దర్శకత్వ, నిర్మాణ రంగాలకే పరిమితం కాకుండా పంపిణీ రంగాన్ని కూడా ఏలారు. 2011 నుంచి 2019 మధ్య కాలంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో దాదాపు 35కి పైగా పెద్ద సినిమాల విడుదలను ఆయనే పర్యవేక్షించడం విశేషం.
కాశ్మీర్ నేపథ్యంలో భారీ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్
ఈ రెండు పురస్కారాల వెనుక ఆయన కష్టం, కథల పట్ల ఉన్న అంకితభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. దాసరి అవార్డు ఆయన సుదీర్ఘ అనుభవానికి దక్కిన గౌరవమైతే, కాశ్మీర్ పీఠం అవార్డు ఆయన కథల్లోని జాతీయ భావాలకు దక్కిన గుర్తింపుగా నిలిచింది. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఆయన తన కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ పాన్-ఇండియా చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చి మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు.
ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత కాశ్మీర్లో వచ్చిన మార్పుల ఆధారంగా 'పహల్గామ్ లవ్ స్టోరీ' సినిమా రూపుదిద్దుకుంది. కాశ్మీర్ ప్రాంతంలోని ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కంబాట్ సీక్వెన్స్లు, టాక్టికల్ వార్ఫేర్, ధురంధర్ తరహా హై-ఇంటెన్సిటీ మిలిటరీ స్పెక్టకిల్గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందింది.