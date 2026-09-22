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- India vs Sri Lanka: రిచా ఘోష్, మంధాన సిక్సర్ల సునామీ.. శ్రీలంక బౌలర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన టీమిండియా
India vs Sri Lanka: రిచా ఘోష్, మంధాన సిక్సర్ల సునామీ.. శ్రీలంక బౌలర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన టీమిండియా
India vs Sri Lanka: ఆసియా క్రీడలు 2026లో భారత మహిళల జట్టు శ్రీలంక టీమ్ ను చెడుగుడు ఆడుకుంది. ఫైనల్ పోరులో శ్రీలంకపై భారత్ 216/3 స్కోరుతో సరికొత్త ఆల్టైమ్ రికార్డు సృష్టించింది. మంధాన, రిచా ఘోష్ విధ్వంసక ఇన్నింగ్స్లు ఆడారు.
ఆసియా క్రీడల్లో శ్రీలంకను చెడుగుడు ఆడుకున్న భారత్.. 216 పరుగులతో సరికొత్త చరిత్ర
ఆసియా క్రీడలు 2026 ఉమెన్స్ క్రికెట్ ఫైనల్లో భారత మహిళల జట్టు శ్రీలంక బౌలర్లను చెడుగుడు ఆడుకుంది. జపాన్లోని నిస్షిన్లోని కోరోగీ స్పోర్ట్స్ పార్క్ లో జరిగిన ఈ సమరంలో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమిండియా.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి ఏకంగా 216 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఆసియా క్రీడల ఉమెన్స్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యధిక స్కోరు సాధించిన జట్టుగా భారత మహిళల టీమ్ సరికొత్త రికార్డు నమోదు చేసింది.
సెన్సేషనల్ ఓపెనింగ్.. లంకపై షఫాలీ, స్మృతి దాడి
భారత ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభం నుంచే లంక బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. పవర్ప్లే ముగిసేసరికి భారత్ వికెట్ నష్టపోకుండా 67 పరుగులు చేసింది. ఐదో ఓవర్లోనే చమరి బౌలింగ్లో షఫాలీ, మంధాన చెరో సిక్స్, ఒక ఫోర్తో ఏకంగా 19 పరుగులు పిండుకున్నారు. వీరిద్దరూ తొలి వికెట్కు 9.6 ఓవర్లలోనే 99 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. షఫాలీ వర్మ 29 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 48 పరుగులు చేసి ప్రబోధ బౌలింగ్లో కవ్య కవిందికి క్యాచ్ ఇచ్చి హాఫ్ సెంచరీ మిస్ చేసుకుంది.
చరిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన.. 11 వేల క్లబ్లో అడుగు
వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన అద్భుత హాఫ్ సెంచరీతో జట్టుకు భారీ పునాది వేసింది. 45 బంతులు ఎదుర్కొన్న మంధాన 5 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో 79 పరుగులు చేసి సుగంధిక కుమారి బౌలింగ్లో అవుటైంది. ఈ మ్యాచ్తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 11,000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న తొలి భారతీయ మహిళా క్రికెటర్గా మంధాన చరిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది. అలాగే షఫాలీ, మంధాన జోడీ టీ20ల్లో 4,000 పార్టనర్షిప్ పరుగుల మైలురాయిని కూడా క్రాస్ చేసింది.
కెప్టెన్ హర్మాన్ప్రీత్ నాకౌట్ పిన్చ్
షఫాలీ అవుటయ్యాక క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ హర్మాన్ప్రీత్ కౌర్ (19 పరుగులు, 17 బంతుల్లో, 3 ఫోర్లు) స్వల్ప వ్యవధిలోనే అవుటైనా, క్రీజులో ఉన్నంతసేపు రన్ రేట్ తగ్గకుండా చూసుకుంది. కవిషా దిల్హారీ బౌలింగ్లో చమారి అతపత్తుకు క్యాచ్ ఇచ్చి హర్మాన్ వెనుతిరిగింది.
రిచా ఘోష్ సునామీ.. చివరి ఓవర్లలో ఊచకోత
స్మృతి మంధాన అవుటయ్యాక క్రీజులోకి వచ్చిన వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రిచా ఘోష్ మైదానంలో సిక్సర్ల తుఫాన్ సృష్టించింది. కేవలం 22 బంతుల్లోనే 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 222.73 స్ట్రైక్ రేట్తో అజేయంగా 49 పరుగులు చేసింది. చివరి ఓవర్లో మిథాలి అయోధ్య వేసిన బౌలింగ్లో రిచా రెండు భారీ సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్తో సహా ఏకంగా 25 పరుగులు రాబట్టింది. భారత్ చివరి 5 ఓవర్లలో 1 వికెట్ కోల్పోయి 74 పరుగులు రాబట్టడం గమనార్హం. భారతి 7 బంతుల్లో 7 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచింది.
శ్రీలంక బౌలర్లలో సుగంధిక కుమారి (1/37), చముడి ప్రబోధ (1/34), కవిషా దిల్హారీ (1/35) చెరో వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో భారత్ ఏకంగా 216 పరుగులు సాధించి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పడమే కాకుండా, శ్రీలంక ముందు 217 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.