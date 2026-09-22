India vs Japan: జపాన్పై టీమిండియా థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ.. టీ20ల్లో 200వ విజయం
India vs Japan: జపాన్తో జరిగిన లో-స్కోరింగ్ థ్రిల్లర్లో 2 పరుగుల తేడాతో భారత్ విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్ లలో 200 విజయాలు పూర్తి చేసుకున్న తొలి జట్టుగా భారత్ రికార్డు సృష్టించింది.
పోరాడి ఓడిన జపాన్.. భారత్ను వణికించిన లో-స్కోరింగ్ థ్రిల్లర్!
జపాన్ పర్యటనలో భాగంగా సానో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్లో భారత క్రికెట్ జట్టు ఘనవిజయం సాధించింది. మైదానం తడిగా ఉండటంతో ఈ మ్యాచ్ను 5 ఓవర్లకు కుదించారు. లో-స్కోరింగ్ థ్రిల్లర్గా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో చివరి వరకు పోరాడిన టీమిండియా 2 పరుగుల తేడాతో జపాన్ను ఓడించింది. ఈ విజయంతో అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో 200 విజయాలు నమోదం చేసిన తొలి జట్టుగా భారత్ రికార్డులకెక్కింది.
తడబడిన భారత బ్యాటర్లు: 5 ఓవర్లలో 32/4
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత జట్టుకు జపాన్ స్పిన్నర్లు గట్టి షాకిచ్చారు. పిచ్ నుంచి లభించిన సహకారాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకుంటూ భారత్ను కట్టడి చేశారు. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (0) గోల్డెన్ డకౌట్ కాగా, సంజూ శాంసన్ (9), ఇషాన్ కిషన్ (3) కూడా త్వరగానే పెవిలియన్ చేరారు.
కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 12 బంతుల్లో ఒక ఫోర్తో 16 పరుగులు చేసి టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. జపాన్ బౌలర్లలో చార్లీ హరా-హింజ్ 2 వికెట్లు తీయగా, ఇబ్రహీం తకాహాషి, బెంజమిన్ ఇటో-డేవిస్ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు. దీంతో నిర్ణీత 5 ఓవర్లలో భారత్ 4 వికెట్ల నష్టానికి 32 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.
పోరాడిన జపాన్: ఛేజింగ్లో గట్టి పోటీ
33 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన జపాన్ జట్టు భారత స్పిన్నర్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంది. ఇన్నింగ్స్ మొదటి ఓవర్లోనే ఓపెనర్ లచ్లాన్ యామమోటో-లేక్ (1)ను ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన త్రోతో రనౌట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇబ్రహీం తకాహాషి (4)ని వాషింగ్టన్ సుందర్ అవుట్ చేశాడు. జపాన్ కెప్టెన్ కేండెల్ కడోవాకి-ఫ్లెమింగ్ 12 బంతుల్లో 12 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను భారత్ నుంచి లాక్కునే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే 4వ ఓవర్ చివరి బంతికి సుందర్ అతడిని అవుట్ చేసి భారత్కు బ్రేక్ ఇచ్చాడు.
ఆఖరి ఓవర్ హైడ్రామా: అంపైర్ నిర్ణయం రివర్స్
జపాన్ విజయానికి ఆఖరి ఓవర్లో 8 పరుగులు అవసరమైన సమయంలో, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ బంతిని అక్షర్ పటేల్కు అందించాడు. 4.3 బంతికి బ్యాటర్ రివర్స్ స్వీప్కు ప్రయత్నించగా అంపైర్ దాన్ని వైడ్గా ప్రకటించాడు. అయితే అక్షర్ పటేల్, సంజూ శాంసన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ అంపైర్లు క్రిస్ బ్రౌన్, క్రిస్ థర్గేట్లతో చర్చించారు. రివ్యూ, సుదీర్ఘ చర్చ తర్వాత అంపైర్లు ఆ వైడ్ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు.
ఈ పెద్ద కాల్ మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మార్చేసింది. చివరి బంతికి 4 పరుగులు కావాల్సి ఉండగా, అలెగ్జాండర్ శిరాయ్-పాట్మోర్ కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే చేయగలిగాడు. దీంతో జపాన్ 5 ఓవర్లలో 30/3 పరుగులకే పరిమితమైంది. భారత్ తరఫున వాషింగ్టన్ సుందర్ 2 ఓవర్లలో 13 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు తీయగా, అక్షర్ పటేల్ 2 ఓవర్లలో కేవలం 6 పరుగులే ఇచ్చి అత్యంత పొదుపుగా బౌలింగ్ చేశాడు.
టీ20ల్లో చరిత్రాత్మక 200వ విజయం
ఈ గెలుపుతో అంతర్జాతీయ టీ20లలో (సూపర్ ఓవర్ విజయాలతో కలిపి) 200 విజయాలు సాధించిన ప్రపంచంలోనే తొలి టీమ్గా భారత్ చరిత్రాత్మక ఘనత సాధించింది.
• 1వ విజయం: వర్సెస్ దక్షిణాఫ్రికా (జోహన్నెస్బర్గ్, 2006)
• 50వ విజయం: వర్సెస్ శ్రీలంక (కొలంబో, 2017)
• 100వ విజయం: వర్సెస్ వెస్టిండీస్ (కోల్కతా, 2022)
• 150వ విజయం: వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా (గ్రోస్ ఐస్లెట్, 2024)
• 200వ విజయం: వర్సెస్ జపాన్ (సానో, 2026)
మొదటి 50 విజయాలకు 83 మ్యాచ్లు పడితే, 151 నుండి 200 విజయాల మైలురాయిని భారత్ కేవలం 66 మ్యాచ్లోనే చేరుకోవడం విశేషం.
పరుగుల పరంగా భారత్కు అతిచిన్న విజయాలు
పరుగుల తేడాతో భారత్కు లభించిన అతి చిన్న విజయాలలో జపాన్పై సాధించిన ఈ 2 పరుగుల విజయం నాల్గవ స్థానంలో నిలిచింది.
- 1 పరుగు తేడాతో: వర్సెస్ కొలంబోలో సౌతాఫ్రికాపై (2012)
- 1 పరుగు తేడాతో: వర్సెస్ బెంగళూరులో బంగ్లాదేశ్పై (2016)
- 2 పరుగుల తేడాతో: వర్సెస్ వాంఖడేలో శ్రీలంకపై (2023)
- 2 పరుగుల తేడాతో: వర్సెస్ సానోలో జపాన్పై (2026)