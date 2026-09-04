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- Gold Price Hike: జన్మాష్టమి వేళ పసిడి జోరు.. రూ.4,640 పెరిగిన బంగారం.. ఎప్పుడు దిగొస్తుంది?
Gold Price Hike: జన్మాష్టమి వేళ పసిడి జోరు.. రూ.4,640 పెరిగిన బంగారం.. ఎప్పుడు దిగొస్తుంది?
Gold Price Hike: జన్మాష్టమి వేళ బంగారం షాకిచ్చింది. మార్కెట్లో బంగారం రేట్లు మరోసారి భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలతో దేశీయంగా ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మార్కెట్లో మళ్లీ ధరల మంట
పండుగల సీజన్ మొదలైన వేళ బంగారం మార్కెట్లో మళ్లీ ధరల మంట మొదలైంది. సాధారణంగా పండుగలు, శుభకార్యాల సమయంలో బంగారం కొనుగోళ్లు పెరుగుతుంటాయి. కానీ ఈసారి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి పెరుగుతున్న ధరలు మాత్రం గట్టి షాక్ ఇస్తున్నాయి.
24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం పది గ్రాముల ధర ఒక్కరోజే రూ.1,310 పెరిగింది. దీంతో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి రేటు రూ.1,56,660కు చేరుకుంది. మరోవైపు ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా భారీగా పెరిగింది. పది గ్రాములపై రూ.1,200 పెరగడంతో 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర రూ.1,43,600గా నమోదైంది.
రెండు రోజుల్లో రూ.4వేలు పెరిగిన పసిడి
అయితే ఒక్కరోజు పెరుగుదల కంటే గత రెండు రోజుల పరిణామమే కొనుగోలుదారులను ఎక్కువగా కలవరపెడుతోంది. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.4,640 వరకు పెరిగింది. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న సమయంలో ధరలు ఇలా ఒక్కసారిగా పెరగడంతో బంగారం కొనుగోలుకు సిద్ధమవుతున్న కుటుంబాల బడ్జెట్పై అదనపు భారం పడనుంది. ముఖ్యంగా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బంగారం ధరతో పాటు మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ కూడా చెల్లించాల్సి ఉండటంతో తుది బిల్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
పెరుగుతున్న ఆభరణాల డిమాండ్
బంగారం ధరల పెరుగుదలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని పరిస్థితులు, డాలర్ విలువలో మార్పులు, పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ వంటి అంశాలు ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించడం వల్ల పసిడికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇదే సమయంలో దేశీయంగా పండుగలు, వివాహాల సీజన్ కారణంగా ఆభరణాల డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు మరింతగా పెరుగుతాయా? లేక త్వరలో కొంత ఉపశమనం లభిస్తుందా? అనేది రానున్న రోజుల్లో కీలకంగా మారనుంది.