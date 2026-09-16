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- Flipkart Big Billion Days 2026: ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ బిగ్ డీల్స్ వచ్చేశాయి.. ఈ బ్యాంకు కార్డులపై భారీ డిస్కౌంట్లు
Flipkart Big Billion Days 2026: ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ బిగ్ డీల్స్ వచ్చేశాయి.. ఈ బ్యాంకు కార్డులపై భారీ డిస్కౌంట్లు
Flipkart Big Billion Days 2026: ఈ ఏడాది పండగ సీజన్ను మరింత ఉత్సాహంగా మార్చేందుకు ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ తమ మోస్ట్ అవైటెడ్ 'బిగ్ బిలియన్ డేస్ 2026' సేల్ తేదీలను, భారీ ఆఫర్లను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
ఫ్లిప్కార్ట్ ధమాకా సేల్: అక్టోబర్ 9 నుంచి బిగ్ బిలియన్ డేస్
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ తమ అత్యంత పెద్ద షాపింగ్ పండుగ 'బిగ్ బిలియన్ డేస్ 2026' సేల్ తేదీలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ 2026 అక్టోబర్ 9 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ఇప్పటికే ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లాట్ఫారమ్లో లైవ్ అయింది. ఈ సైట్ ద్వారా సేల్కు సంబంధించిన బ్యాంక్ ఆఫర్లు, స్పెషల్ డీల్స్, క్యాంపెయిన్ వివరాలను కంపెనీ వెల్లడించింది.
అక్టోబర్ 8 నుంచే అర్లీ యాక్సెస్
సాధారణ కస్టమర్ల కంటే ముందుగానే షాపింగ్ చేసేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్ కొందరు ప్రత్యేక వినియోగదారులకు అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లస్ (Flipkart Plus), ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ (Flipkart Black), ఫ్లిప్కార్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ (Flipkart Credit Card) మెంబర్లకు ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే అక్టోబర్ 8 నుంచే అర్లీ యాక్సెస్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఈ సభ్యులు అందరికంటే ముందే బెస్ట్ ఆఫర్లను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
బ్యాంక్ కార్డ్స్, సూపర్ మనీ డిస్కౌంట్లు
ఈసారి సేల్లో కస్టమర్లు భారీగా డబ్బు ఆదా చేసుకునేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్ పలు బ్యాంక్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఆక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కార్డ్స్ ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి నేరుగా 10 శాతం వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. వీటితో పాటు, ఫ్లిప్కార్ట్ ఆక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లింపులు చేస్తే 10 శాతం ఆదా చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఫ్లిప్కార్ట్కు చెందిన ‘సూపర్ మనీ’ యాప్ ద్వారా చేసే మొదటి లావాదేవీపై 10 శాతం క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. యూపీఐ, ఇతర పేమెంట్ గేట్వేల ద్వారా కూడా చెల్లింపులు చేసే వెసులుబాటు ఉంది.
ప్రత్యేక ఈవెంట్లు, ప్రాడక్ట్ డీల్స్
షాపింగ్ను మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా మార్చడానికి ఫ్లిప్కార్ట్ పలు ప్రత్యేక సేల్ ఈవెంట్లను నిర్వహించనుంది. వీటిలో ప్రైస్ క్రాష్, బీబీడీ స్పెషల్స్, టిక్ టాక్ డీల్స్, బ్రాండ్ అవర్స్, డబుల్ డిస్కౌంట్, రష్ అవర్స్ వంటి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఈ సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు, పీసీలు, ల్యాప్టాప్లు, టీడబ్ల్యూఎస్, స్మార్ట్వాచ్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, రెఫ్రిజిరేటర్లు, స్మార్ట్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ వంటి అనేక ఎలక్ట్రానిక్స్ కేటగిరీలపై భారీ తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
లక్ బాదల్ సక్తా హై అనే కొత్త క్యాంపెయిన్
ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ ఏడాది బిగ్ బిలియన్ డేస్ కోసం ‘లక్ బాదల్ సక్తా హై, యహా కుచ్ భీ హో సక్తా హై’ అనే కొత్త క్యాంపెయిన్ను ప్రారంభించింది. బెంగళూరు కేంద్రంగా జరిగిన ఈ ప్రకటనలో, గత ఏడాది కాన్సెప్ట్ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లినట్లు పేర్కొన్నారు. లియో బర్నెట్ రూపొందించిన ఈ దాదాపు 5 నిమిషాల యాడ్ లో రోహిత్ శర్మ, శ్రీలీల, అనీత్ పడ్డా, జాకీ ష్రాఫ్, సమయ్ రైనా, ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ వంటి ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు నటించారు. ఒక సాధారణ యువకుడి జీవితంలో జరుగుతున్న దురదృష్ట సంఘటనలు ఫ్లిప్కార్ట్ షాపింగ్తో అదృష్టంగా ఎలా మారాయనేది ఈ యాడ్లో సరదాగా చూపించారు.
భారీ తగ్గింపులతో పోటీ
ఈ రాబోయే బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ద్వారా మార్కెట్లో అమెజాన్ రాబోయే పండుగ సేల్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్ సిద్ధమవుతోంది. సేల్ ప్రారంభ తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ నిర్దిష్ట బ్రాండ్లు, స్మార్ట్ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులపై ఉండే అసలు తగ్గింపు ధరల వివరాలను కంపెనీ పూర్తిగా వెల్లడించనుంది.