ATM: భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ATM ఎక్కడ ఏర్పాటైంది? దాని వెనకాల ఉన్న చరిత్ర ఏంటో తెలుసా.?
ATM: బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఏటీఎమ్ ల ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఏటీఎమ్ ల రాకతో పరిస్థితి మారిపోయింది. అయితే ఈ ఏటీఎమ్ ల వెనక ఉన్న చరిత్ర ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ATM అంటే ఏమిటి?
ATM అంటే Automated Teller Machine. బ్యాంకుకు వెళ్లకుండానే డబ్బు తీసుకోవడానికి ఉపయోగించే యంత్రం ఇది. ATM కార్డు, PIN ద్వారా నగదు తీసుకోవడంతో పాటు బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం, మినీ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవడం వంటి సేవలను కూడా పొందవచ్చు.
భారత్లో తొలి ATM ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు?
భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ATMను 1987లో ముంబైలో ఏర్పాటు చేశారు. HSBC బ్యాంక్ తన ముంబై శాఖలో ఈ ATM సేవలను ప్రారంభించింది. అప్పట్లో ఇది భారతదేశంలో పూర్తిగా కొత్త తరహా బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం.
అప్పట్లో బ్యాంకింగ్ ఎలా ఉండేది?
1987కు ముందు నగదు కావాలంటే తప్పనిసరిగా బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. బ్యాంకు ఉద్యోగుల సహాయంతో డబ్బు తీసుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో గంటల తరబడి క్యూలో నిలబడాల్సి వచ్చేది. ATM రావడంతో బ్యాంకు కౌంటర్లపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం కొంత తగ్గింది.
ATMతో ఏం చేయవచ్చు?
ప్రారంభంలో ప్రధానంగా నగదు తీసుకోవడానికి ATMను ఉపయోగించేవారు. కాలక్రమేణా ATMల్లో అనేక సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. నగదు ఉపసంహరణతో పాటు ఖాతా బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవడం, మినీ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవడం వంటి సేవలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ముంబై నుంచి దేశమంతా విస్తరణ
ముంబైలో ప్రారంభమైన ATM సేవలు క్రమంగా దేశంలోని ఇతర నగరాలు, ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. ప్రస్తుతం UPI, డిజిటల్ చెల్లింపులు విస్తరించినప్పటికీ, అవసరమైనప్పుడు నగదు తీసుకోవడానికి ATMలు ఇప్పటికీ కీలకంగా ఉన్నాయి.