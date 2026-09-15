Dream Astrology: ఈ 3 రకాల కలలు వస్తే ఎవరికీ చెప్పకూడదట! ఎందుకో తెలుసా?
Dream Astrology: కలలో కనిపించే కొన్ని దృశ్యాలు ఉదయం లేచిన తర్వాత కూడా మనసును వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని కలలు యాదృచ్ఛికంగా వచ్చినట్లు అనిపించవు. ఏదో చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తాయి. మరి ఏ కలల గురించి ఇతరులకు చెప్పకూడదో చూద్దాం.
ఏ కల వస్తే ఇతరులకు చెప్పొద్దు?
మనకు నిద్రలో కనిపించే కొన్ని కలలు ఉదయం లేచిన తర్వాత కూడా చాలా సేపు గుర్తుండిపోతాయి. మరికొన్ని కలలు మాత్రం ఎందుకు వచ్చాయో అర్థం కాకుండా మనల్ని ఆలోచనలో పడేస్తాయి. ముఖ్యంగా దేవుడు, మరణించిన వ్యక్తులు, పాము, నీరు, డబ్బు, పెళ్లి వంటి విషయాలు కలలో కనిపిస్తే వాటికి ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉందని చాలామంది నమ్ముతారు. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం 3 కలల గురించి ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదట. అవేంటో చూద్దాం.
కలలో దేవుడు కనిపించడం
స్వప్నశాస్త్రం, జ్యోతిష్య శాస్త్రాల ప్రకారం దేవతా దర్శనం, ఆలయం, దీపం లేదా పవిత్రమైన ప్రదేశం కలలో కనిపించడాన్ని చాలామంది శుభసూచకంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పని పూర్తయ్యే అవకాశం, జీవితంలో మంచి మార్పు రావడం, మనసులో ఉన్న కోరిక నెరవేరే సూచనగా కొందరు పండితులు దీన్ని వివరిస్తున్నారు. అందుకే ఇలాంటి కలను అందరికీ చెప్పకుండా మనసులోనే ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
కలలో పాము కనిపించడం
పాము కలలో కనిపిస్తే చాలామంది భయపడతారు. కానీ స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం పాముకు ఒక్క అర్థమే లేదు. పాము ఎలా కనిపించింది, అది కరిచిందా, దూరంగా ఉందా, ప్రశాంతంగా ఉందా, దాన్ని చూసినప్పుడు కలలో మనకు భయం కలిగిందా వంటి అంశాల ఆధారంగా వివిధ రకాల అర్థాలు ఉంటాయి. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం పామును శక్తి, మార్పు లేదా దాగి ఉన్న విషయాలకు ప్రతీకగా చూస్తారు. మరికొన్ని సంప్రదాయాల్లో నాగదేవతకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక సంకేతంగా భావిస్తారు. అందుకే పాము కలను వెంటనే చెడు శకునంగా భావించడం సరైంది కాదని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి కల వచ్చినప్పుడు ఇతరులతో పంచుకోకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు.
కలలో మరణించిన వ్యక్తి కనిపించడం
మనకు ఎంతో దగ్గరైన వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కూడా వారు కలలో కనిపించడం చాలా సాధారణమైన అనుభవం. స్వప్న శాస్త్రం, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల్లో దీనికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. కొందరు దీన్ని ఆ వ్యక్తి ఆశీర్వాదంగా, మరికొందరు మన జీవితంలో ఒక విషయం గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. అందుకే ఇలాంటి కలను అందరికీ చెప్పకూడదని పెద్దలు సూచిస్తారు.
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం ఇలాంటి కలలు వచ్చినప్పుడు భయపడటం కంటే వాటిని ప్రశాంతంగా గమనించడం మంచిది. కల ఎప్పుడు వచ్చింది, అందులో ఏం కనిపించింది వంటి విషయాలను తెలుసుకోవడం మంచిది.