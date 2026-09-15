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- Visha Yoga: అక్టోబర్ నెలాఖరులో శని, చంద్రుల సంయోగం.. ఈ 5 రాశులు డేంజర్ లో ఉన్నట్లే..!
Visha Yoga: అక్టోబర్ నెలాఖరులో శని, చంద్రుల సంయోగం.. ఈ 5 రాశులు డేంజర్ లో ఉన్నట్లే..!
Visha Yoga: అక్టోబర్ నెలాఖరులో శని, చంద్రుల సంయోగంతో విష యోగం ఏర్పడనుంది. దీని కారణంగా కొంతకాలం పాటు.. కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని సమస్యలు, ఆర్థిక నష్టాలు, పని ఒత్తిడి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. డేంజర్ లో ఉన్న రాశులు ఇవే..
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి అక్టోబర్ 23 నుండి 25 వరకు ఉన్న సమయం కొద్దిగా ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా, ఉద్యోగంలో తీవ్రమైన పని ఒత్తిడి, సహోద్యోగుల వల్ల అవమానాలు లేదా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. మొదలుపెట్టిన పనులు సాఫీగా సాగుతున్నట్లు అనిపించినా ఆఖరి నిమిషంలో ప్రతికూల ఫలితాలు రావచ్చు. అప్పుల భారం పెరగవచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది. పని ప్రదేశంలో ఎలాంటి వివాదాలకు చోటు ఇవ్వకుండా ప్రశాంతంగా వ్యవహరించాలి.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారు ఈ కాలంలో అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఆదాయ మార్గాలు మందగిస్తాయి. పాత బాకీలు లేదా రుణాలను తీర్చడం కష్టమవుతుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని నష్టాలు రావచ్చు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అడ్డంకులు ఎదురుకావచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమస్యల తీవ్రత తగ్గడానికి ఆంజనేయస్వామిని ఆరాధించడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ యోగం వల్ల మానసిక ఆందోళన, పని ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆఫీసులో పనిభారం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు రాక నిరాశ చెందుతారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో, కుటుంబంలో అపార్థాలు లేదా నమ్మక లోపం రావచ్చు. ఈ సమయంలో నూతన రుణాలు తీసుకోకపోవడం, వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
పరిహారం: శనిదేవుడికి పూజలు చేయడం లేదా శని చాలీసా పారాయణం చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఊహించని ఖర్చులు బడ్జెట్ను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడం పూర్తిగా వాయిదా వేయాలి. ఆర్థిక సంక్షోభం తలెత్తకుండా ఆలోచించి ఖర్చు చేయాలి. ఆఫీసులో పై అధికారులతో లేదా ఇంట్లో జీవిత భాగస్వామితో గొడవలు జరగవచ్చు. నిరుద్యోగులకు సరైన అవకాశాలు రావడానికి మరికొంత సమయం పడుతుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.
పరిహారం: నవగ్రహ ఆరాధన చేయడం ద్వారా ప్రతికూల ప్రభావాల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారిపై ఈ యోగం శారీరక, మానసిక అలసటను కలిగిస్తుంది.
ఆరోగ్యం & నిర్ణయాలు: శక్తి లోపించినట్లు అనిపించడం, సముద్రయానం లేదా సుదూర ప్రయాణాల వల్ల అనారోగ్యం పాలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు.
ఆర్థికం, కుటుంబం: పెట్టుబడులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను కొద్దిరోజులు వాయిదా వేయండి. పిల్లల చదువు లేదా ఇతర కుటుంబ సమస్యల వల్ల మనశ్శాంతి తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
పరిహారం: విఘ్నేశ్వరుడిని పూజించడం, పేదలకు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.