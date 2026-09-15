Afghanistan vs India: ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌తో జరిగిన రెండో టీ20లో టీమిండియా అదిరిపోయే విజయాన్ని అందుకుంది. తొలుత భారత బౌలర్లు ఆఫ్ఘన్ బ్యాటర్లను 159 పరుగులకే కట్టడి చేయగా.. అనంతరం బ్యాటర్లు విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌తో కేవలం 14.5 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించారు.

ఆఫ్ఘన్‌ను 159 పరుగులకే కట్టడి చేసిన భారత బౌలర్లు

టాస్‌ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌కు భారత బౌలర్లు పరుగులు చేసే అవకాశం పెద్దగా ఇవ్వలేదు. ఆరంభంలోనే వికెట్లు తీస్తూ ఒత్తిడి పెంచిన టీమిండియా.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆఫ్ఘన్‌ జట్టును 8 వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులకే పరిమితం చేసింది. ఆఫ్ఘన్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ 37 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. దర్విష్‌ రసూలీ 26, రషీద్‌ ఖాన్‌ 28 పరుగులు చేశారు. రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్‌ ఖాతా తెరవకుండానే వెనుదిరగగా.. సెదిఖుల్లా అటల్‌ 12, గుల్బదిన్‌ నైబ్‌ 10, అజ్మతుల్లా ఒమర్‌జాయ్‌ 11, మహమ్మద్‌ నబీ 15 పరుగులు చేశారు.

ఒకే ఓవర్లో 27 పరుగులు.. శాంసన్‌ సిక్సర్ల మోత

భారత్‌ ఛేజింగ్‌లో సంజూ శాంసన్‌, అభిషేక్‌ శర్మ ఓపెనర్లుగా బరిలోకి దిగగానే మ్యాచ్‌ స్వరూపమే మారిపోయింది. ముఖ్యంగా మహమ్మద్‌ నబీ వేసిన ఓవర్‌లో భారత బ్యాటర్లు ఏకంగా 27 పరుగులు రాబట్టారు. అభిషేక్‌ శర్మ భారీ సిక్సర్‌తో మొదలుపెట్టగా.. ఆ తర్వాత సంజూ శాంసన్‌ వరుస బౌండరీలతో చెలరేగిపోయాడు. ఈ దూకుడుతో భారత్‌ పవర్‌ప్లేలోనే భారీ స్కోరుకు పునాది వేసుకుంది. 19 బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్‌ శర్మ 2 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో 39 పరుగులు చేసి రషీద్‌ ఖాన్‌ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు.

22 బంతుల్లో 57.. శాంసన్‌ సునామీ బ్యాటింగ్‌

అభిషేక్‌ శర్మ ఔటైన తర్వాత కూడా భారత దూకుడు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. సంజూ శాంసన్‌ తన విధ్వంసాన్ని కొనసాగించాడు. కేవలం 22 బంతుల్లో 57 పరుగులు చేసిన శాంసన్‌.. 7 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో ఆఫ్ఘన్‌ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. అతడి స్ట్రైక్‌రేట్‌ ఏకంగా 259.09గా నమోదైంది. అయితే రషీద్‌ ఖాన్‌ బౌలింగ్‌లో శాంసన్‌ క్యాచ్‌ ఔట్‌గా వెనుదిరిగాడు. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన ఇషాన్‌ కిషన్‌ కూడా అద్భుతంగా ఆడాడు. 23 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో 38 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

14.5 ఓవర్లలోనే లక్ష్యం పూర్తి.. 2-0తో సిరీస్‌ భారత్‌ సొంతం

శాంసన్‌ ఔటైన తర్వాత శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ 11 బంతుల్లో 11 పరుగులు చేయగా.. తిలక్‌ వర్మ 14 బంతుల్లో 15 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఇషాన్‌ కిషన్‌తో కలిసి తిలక్‌ వర్మ మ్యాచ్‌ను ముగించాడు. చివరకు భారత్‌ 14.5 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 163 పరుగులు చేసి లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. దీంతో ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌పై టీమిండియా 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భారత్‌ ఆధిక్యాన్ని మరింత పెంచుకుంది. మొత్తంగా బౌలింగ్‌లో ఆఫ్ఘన్‌ను 159 పరుగులకే పరిమితం చేసి, బ్యాటింగ్‌లో 14.5 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం ద్వారా టీమిండియా ఆల్‌రౌండ్‌ ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఈ విజయంతో మూడు టీ20ల సిరీస్‌ను భారత్ మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే 2-0 తేడాతో సొంతం చేసుకుంది.