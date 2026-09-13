- Home
- Business
- Post Office TD: ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా గ్యారెంటీ ఇన్కమ్.. పోస్టాఫీస్లో అద్భుతమైన పథకం
Post Office TD: ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా గ్యారెంటీ ఇన్కమ్.. పోస్టాఫీస్లో అద్భుతమైన పథకం
Post Office TD: పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు భద్రతతో పాటు మంచి రాబడి రావాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. ఇలాంటి వారికి పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్ ఒక ఎంపికగా నిలుస్తున్నాయి. వీటిలో పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ (TD) కూడా ముఖ్యమైన పథకం.
కనీసం రూ.1,000తో ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు
పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్ ఖాతాను వ్యక్తిగతంగా తెరవడంతో పాటు ఉమ్మడిగా కూడా ప్రారంభించవచ్చు. ముగ్గురు పెద్దలు కలిసి జాయింట్ ఖాతా తెరిచే అవకాశం ఉంది. అలాగే నిబంధనలకు అనుగుణంగా మైనర్ పేరు మీద కూడా ఖాతాను తెరవవచ్చు. సాధారణంగా 10 సంవత్సరాలు పైబడిన పిల్లలు తమ పేరుతో ఖాతాను నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పథకంలో పెట్టుబడి ప్రారంభించడానికి భారీ మొత్తం అవసరం లేదు. కనీసం రూ.1,000తో ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. ఆ తర్వాత కూడా నిబంధనలకు అనుగుణంగా అదనపు మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయవచ్చు. అందువల్ల చిన్న మొత్తాలతో పొదుపు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి కూడా ఇది అందుబాటులో ఉండే పథకంగా చెప్పవచ్చు.
ఒకటి నుంచి ఐదేళ్ల వరకు పెట్టుబడి అవకాశం
టైమ్ డిపాజిట్లో పెట్టుబడి పెట్టేవారు తమ అవసరానికి అనుగుణంగా కాల వ్యవధిని ఎంచుకోవచ్చు. ఒక సంవత్సరం, రెండేళ్లు, మూడేళ్లు లేదా ఐదేళ్ల కాలానికి డబ్బును డిపాజిట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. తక్కువ కాలానికి పొదుపు చేయాలనుకునేవారు ఒకటి లేదా రెండేళ్ల ఎంపికను చూడవచ్చు. దీర్ఘకాలికంగా డబ్బును ఉంచాలనుకునేవారు ఐదేళ్ల కాలాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. డిపాజిట్ కాలం ముగిసిన తర్వాత పెట్టుబడిదారుడికి వర్తించే నిబంధనల ప్రకారం అసలు మొత్తం, వడ్డీకి సంబంధించిన ప్రయోజనం లభిస్తుంది. వడ్డీ రేట్లు ప్రభుత్వం నిర్ణయించే విధంగా కాలానుగుణంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖాతా తెరిచే సమయంలో అమల్లో ఉన్న రేటును తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.
కాల వ్యవధిని బట్టి వడ్డీ రేటు
పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్లో వడ్డీ రేటు ఎంచుకున్న కాలాన్ని బట్టి మారుతుంది. ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం ఒక సంవత్సరం డిపాజిట్కు 6.9 శాతం, రెండేళ్లకు 7 శాతం, మూడేళ్లకు 7.1 శాతం, ఐదేళ్ల డిపాజిట్కు 7.5 శాతం వడ్డీ రేటు ఉంది. అంటే ఎక్కువ కాలం డబ్బును ఉంచే వారికి ఈ రేట్ల ప్రకారం అధిక వడ్డీ లభిస్తుంది. అయితే వడ్డీ రేట్లు కాలానుగుణంగా ప్రభుత్వం సవరించే అవకాశం ఉన్నందున, పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పోస్టాఫీస్లో ప్రస్తుత రేటును నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.
ఐదేళ్ల డిపాజిట్కు పన్ను ప్రయోజనం
పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్లో ఐదేళ్ల కాలానికి పెట్టే పెట్టుబడికి ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద కొన్ని షరతులకు లోబడి పన్ను ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఒకటి, రెండు లేదా మూడు సంవత్సరాల టైమ్ డిపాజిట్లకు ఈ పన్ను మినహాయింపు వర్తించదు. అదే సమయంలో మెచ్యూరిటీకి ముందే డబ్బును తీసుకోవాలనుకుంటే కొన్ని నిబంధనలు, జరిమానా లేదా వడ్డీకి సంబంధించిన సర్దుబాట్లు వర్తించవచ్చు. అందువల్ల అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరం పడే అవకాశం ఉన్నవారు మొత్తం పెట్టుబడిని ఇక్కడే లాక్ చేయకుండా తమ ఆర్థిక అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. మొత్తంగా చూస్తే.. తక్కువ రిస్క్తో నిర్ణీత కాలానికి పొదుపు చేసి వడ్డీ పొందాలనుకునే వారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ TD ఒక పరిశీలించదగిన ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.