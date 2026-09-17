జైలు నుంచి బయటకొచ్చిన యూట్యూబర్ వైష్ణవి భర్త.. అంతలోనే దారుణ సంఘటన
Youtuber vaishnavi: నిజామాబాద్ లో జరిగిన ఓ దారుణ హత్య తీవ్ర కలకలం రేపింది. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లకు చెందిన చిత్తరి హరిబాబు అనే వ్యక్తిని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి కత్తితో దాడి చేసి హత్య చేశాడు. ఈ ఘటనతో యావత్ తెలంగాణ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది.
ఆర్ఆర్ చౌరస్తా వద్ద క్షణాల్లో దాడి
పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. యూట్యూబర్ వైష్ణవి భర్త హరిబాబు ఆర్ఆర్ చౌరస్తా సమీపంలో ఉన్న సమయంలో కారులో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. వారు వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో హరిబాబుపై ఒక్కసారిగా దాడి చేసినట్లు సమాచారం. ఊహించని దాడితో అక్కడున్నవారు భయాందోళనకు గురయ్యారు. తీవ్ర గాయాల కారణంగా హరిబాబు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. దాడి అనంతరం నిందితులు అదే కారులో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
సమాచారం అందుకున్న టూ టౌన్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆధారాలను సేకరించారు. నగర ఏసీపీ ప్రకాశ్ కూడా ఘటనాస్థలిని పరిశీలించి పోలీసు అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నట్లు సమాచారం. అనంతరం హరిబాబు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించారు. ఘటనకు సంబంధించిన ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, ఇతర సాంకేతిక సమాచారాన్ని పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నాలుగు నెలల గర్భిణి వైష్ణవి హత్యతో మొదలైన వివాదం
హరిబాబు పేరు గతంలో జగిత్యాల జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన వైష్ణవి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా వెలుగులోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్కు చెందిన వైష్ణవి, హరిబాబు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వైష్ణవి సోషల్ మీడియాలో ‘వైషు అమ్మ’ పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వహిస్తూ గుర్తింపు పొందారు.
ఈ ఏడాది మార్చి 17న వైష్ణవి తన నివాసంలో అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మృతిచెంది కనిపించారు. అప్పటికి ఆమె నాలుగు నెలల గర్భిణిగా ఉన్నట్లు కేసు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. వైష్ణవి గొంతు నులిమి, చేతులు, నుదిటిపై కత్తితో గాయపరిచి హత్య చేసినట్లు హరిబాబుపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
అదనపు కట్నం వేధింపుల ఆరోపణలు.. హరిబాబు అరెస్టు
వైష్ణవి హత్య కేసు దర్యాప్తులో ఆమెను అదనపు కట్నం కోసం భర్త హరిబాబు, అతని కుటుంబ సభ్యులు వేధించినట్లు పోలీసులు ఆరోపించారు. హరిబాబు తల్లి లక్ష్మి, అన్నలు ఆనంద్, అశోక్ పేర్లు కూడా ఈ కేసులో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. మార్చి 16 రాత్రి దంపతుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిన అనంతరం వైష్ణవిపై దాడి జరిగినట్లు అప్పట్లో పోలీసులు వెల్లడించారు.
వైష్ణవి హత్య అనంతరం హరిబాబు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినప్పటికీ పోలీసులు అతడి కోసం గాలింపు చేపట్టారు. చివరకు కోరుట్ల శివారులో అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి అతడి కుటుంబ సభ్యులపై కూడా వేధింపుల ఆరోపణలతో కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగించారు. కొంతకాలం జైలులో ఉన్న హరిబాబు ఇటీవల బెయిల్పై బయటకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా జరిగిన హత్య అందరినీ షాక్కి గురి చేసింది.
హత్యకు పాత కక్షలే కారణమా?
వైష్ణవి హత్య కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న హరిబాబు ఇప్పుడు మరో హత్యకు బలికావడంతో ఈ రెండు ఘటనల మధ్య సంబంధంపై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ప్రాథమికంగా పాత కక్షల కారణంగానే హరిబాబును హత్య చేసి ఉండొచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అదే సమయంలో వైష్ణవి హత్య కేసుతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులే ప్రతీకార చర్యకు పాల్పడ్డారా అనే కోణాన్ని కూడా పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ముగ్గురు వ్యక్తులు కారులో వచ్చి ముందస్తు ప్రణాళికతో దాడి చేసి ఉండొచ్చన్న అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి. నిందితులు ఇతర జిల్లాలకు చెందినవారై ఉండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దాడికి వచ్చిన కారు ఎవరిది, నిందితులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, హరిబాబుతో వారికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు సాగుతోంది.
నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాల గాలింపు
హరిబాబు హత్య కేసును ఛేదించేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపినట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనా స్థలానికి సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీలను పరిశీలించడంతో పాటు హత్యకు ముందు, తర్వాత నిందితులు ప్రయాణించిన మార్గాన్ని గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో పాటు ఇతర సమాచారాన్ని సేకరించి నిందితులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
అయితే హరిబాబు హత్యకు ఖచ్చితమైన కారణం ఏమిటన్నది ప్రస్తుతం స్పష్టంగా తెలియలేదు. వైష్ణవి హత్య కేసుతో ఈ ఘటనకు ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందా, పాత కక్షలే కారణమా లేదా మరేదైనా వివాదం వెనుక ఉందా అన్నది పోలీసుల దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాతే వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.