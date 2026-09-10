అంత్యక్రియల సమయంలో.. మరణించిన వ్యక్తి నోట్లో బంగారం ఎందుకు పెడతారో తెలుసా?
Funeral Rituals: అంత్యక్రియల నుంచి ఆ తర్వాత చేపట్టే కర్మకాండల వరకు ప్రతి ప్రక్రియకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక అర్థం ఉంటుందని హిందువుల విశ్వాసం. అలాంటి వాటిలో మరణించిన వ్యక్తి నోట్లో బంగారం పెట్టడం. ఇంతకీ ఇలా ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా.?
బంగారాన్ని పవిత్ర లోహంగా ఎందుకు భావిస్తారు?
భారతీయ సంస్కృతిలో బంగారానికి కేవలం ఆర్థిక విలువ మాత్రమే లేదు. పవిత్రత, శుభం, సంపదకు సంకేతంగా కూడా దాన్ని భావిస్తారు. అనేక శుభకార్యాల్లో బంగారాన్ని ఉపయోగించడం వెనుక ఇదే నమ్మకం ఉంది. హిందూ ఆచారాల్లో బంగారాన్ని దైవత్వంతో ముడిపెట్టి చూసే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. అందుకే కొన్ని ప్రాంతాల్లో అంత్యక్రియలకు సంబంధించిన ఆచారాల్లోనూ దీనికి స్థానం ఉంది. మృతుడి నోట్లో బంగారం పెట్టడం కూడా ఈ విశ్వాసానికి సంబంధించినదిగానే భావిస్తారు. జీవితం మొత్తం మనిషిని వెంటాడే ఆస్తి, సంపద, భౌతిక విషయాలు చివరికి తనతో రావని సూచించే ప్రతీకగా కూడా కొందరు దీనిని అర్థం చేసుకుంటారు.
నోట్లో బంగారం పెట్టడం వెనుక అసలు భావన ఏంటి?
కొన్ని హిందూ కుటుంబాల నమ్మకం ప్రకారం.. మరణం తర్వాత ఆత్మ తన తదుపరి ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో భౌతిక ప్రపంచంతో ఉన్న అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టడం ముఖ్యమని భావిస్తారు. బంగారం విలువైన వస్తువు అయినప్పటికీ, మృతుడికి దానిపై ఇక ఎలాంటి అవసరం ఉండదనే విషయం ద్వారా ఒక ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని సూచిస్తారని చెబుతారు. అంటే జీవితంలో ఎంత సంపద కూడబెట్టినా చివరి దశలో ఏదీ మన వెంట రాదనే సత్యాన్ని గుర్తుచేసే ప్రతీకగా దీనిని చూడవచ్చు. మరికొన్ని సంప్రదాయాల్లో బంగారం పవిత్రతకు సూచికగా ఉండటంతో మృతుడి చివరి ప్రయాణానికి శుభం కలగాలని ఉద్దేశంతో ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తారు.
తులసి, గంగాజలంతో బంగారానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?
మరణించిన వ్యక్తి నోట్లో తులసి దళం లేదా గంగాజలం ఉంచడం అనేది అనేక హిందూ కుటుంబాల్లో కనిపించే సంప్రదాయం. తులసిని విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైన పవిత్ర మొక్కగా భక్తులు భావిస్తారు. మరోవైపు గంగాజలాన్ని పవిత్రతకు ప్రతీకగా చూస్తారు. మృతదేహానికి సంబంధించిన ఆచారాల్లో వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా దైవ స్మరణతో చివరి ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలని కోరుకుంటారు. కొన్ని కుటుంబాలు, ప్రాంతాల్లో వీటితో పాటు బంగారాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తారు. పవిత్రమైన తులసి, గంగాజలంతో పాటు శుభప్రదంగా భావించే బంగారాన్ని ఉంచడం ద్వారా మృతుడికి ఆధ్యాత్మికంగా మేలు కలగాలని కోరుకుంటారని చెబుతారు. అయితే ఈ పద్ధతి ప్రతి కుటుంబంలో ఒకే విధంగా ఉండదు.
గరుడ పురాణ విశ్వాసాలకు దీనికి సంబంధం ఉందా?
హిందూ సంప్రదాయాల్లో మరణానంతర జీవితం, కర్మ, ఆత్మ ప్రయాణం వంటి అంశాలకు గరుడ పురాణంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. మరణం తర్వాత నిర్వహించే వివిధ కర్మకాండలపై కూడా ఈ గ్రంథానికి సంబంధించిన విశ్వాసాలు ప్రభావం చూపాయి. ఆత్మ తన కర్మల ఆధారంగా తదుపరి స్థితికి చేరుకుంటుందనే భావన హిందూ మత విశ్వాసాల్లో ముఖ్యమైనది. ఈ నేపథ్యంలో మృతుడి నోట్లో బంగారం ఉంచడాన్ని కూడా కొన్ని సంప్రదాయాలు శుభప్రదమైన సూచనగా భావిస్తాయి. ఆత్మ భౌతిక మోహాన్ని విడిచిపెట్టి ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి వైపు సాగాలని కోరుకునే భావన ఇందులో కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ ఆచారానికి సంబంధించిన ప్రతి వివరణ గరుడ పురాణంలో నేరుగా ఉందని చెప్పడం సరైంది కాదు. ప్రాంతీయ ఆచారాలు, కుటుంబ సంప్రదాయాలు కాలక్రమంలో మత విశ్వాసాలతో కలిసిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.
ప్రతి హిందూ కుటుంబంలోనూ ఈ ఆచారం ఉంటుందా?
మృతుడి నోట్లో బంగారం ఉంచడం అనేది అందరు హిందువులు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన ఆచారం కాదు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో అంత్యక్రియల విధానాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. కొన్ని కుటుంబాల్లో బంగారం ఉపయోగిస్తే.. మరికొన్ని కుటుంబాల్లో తులసి, గంగాజలం వంటి వాటికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఇంకొన్ని సంప్రదాయాల్లో ఈ పద్ధతి అసలు ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి దీనిని హిందూ మతంలోని సార్వత్రిక నియమంగా కాకుండా కొన్ని ప్రాంతాలు, వర్గాలు, కుటుంబాల్లో కొనసాగుతున్న సంప్రదాయంగా చూడాలి. ముఖ్యంగా బంగారం పెట్టడం వల్ల ఆత్మకు కచ్చితంగా మోక్షం లభిస్తుందని లేదా పాపాలు తొలగిపోతాయని శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన ఆధారాలు లేవు. ఇవి ప్రధానంగా మతపరమైన విశ్వాసాలు, ఆధ్యాత్మిక భావనల ఆధారంగా కొనసాగుతున్న ఆచారాలు.