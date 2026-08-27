Kavitha: ఈసారి కేటీఆర్కు కవిత రాఖీ కడతారా లేదా.? అన్నపై చెల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు
Kavitha: రక్షాబంధన్ సందర్భంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం మరోసారి రాజకీయ చర్చకు దారితీసింది. తన సోదరుడు, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ వ్యవహారశైలిపై కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
రాఖీ కట్టే అవకాశం లేకపోవడంపై కవిత అసంతృప్తి
రక్షాబంధన్ రోజున కేటీఆర్కు రాఖీ కడతారా అని మీడియా ప్రశ్నించగా కవిత ఆసక్తికరంగా స్పందించారు. గతేడాది రాఖీ కట్టాలని భావించిన సమయంలో కేటీఆర్ హైదరాబాద్లో లేరని ఆమె చెప్పారు. ఈసారి కూడా తనకు ముందుగా సమాచారం ఇవ్వకుండా విదేశాలకు వెళ్లిపోయారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య ఉండే అనుబంధానికి రాఖీ పండుగ ప్రత్యేకమైనదని చెబుతూ.. ఈ సందర్భంలో కూడా తాను అన్నను కలుసుకోలేకపోవడం బాధ కలిగించిందనే భావనను ఆమె వ్యక్తం చేశారు. కేటీఆర్ అందుబాటులో లేకపోవడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారాయి. గతేడాది రాఖీకి కేటీఆర్ హైదరాబాద్లో లేడని, ఈఏడాది లండన్ వెళ్లాడని కవిత చెప్పుకొచ్చారు.
‘నాకూ ఆత్మగౌరవం ఉంది’.. కవిత భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు
కుటుంబ సంబంధాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలపై మాట్లాడిన కవిత.. తనకు కూడా ఆత్మగౌరవం ఉందని స్పష్టం చేశారు. కేటీఆర్ వ్యవహరించిన విధానం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని పేర్కొన్నారు. ఒక మహిళగా తనకూ గౌరవం, ఆత్మాభిమానం ఉంటాయని చెబుతూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు భావోద్వేగానికి గురిచేశాయి. తన మనసులో ఉన్న బాధను రాఖీ పండుగ సందర్భంలో బహిరంగంగా వ్యక్తం చేయడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
‘రాఖీ అంటే రక్తసంబంధం.. రాజకీయం కాదు’
రాఖీ పండుగను రాజకీయ అంశాలతో ముడిపెట్టకూడదని కవిత అభిప్రాయపడ్డారు. రాఖీ అనేది అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య ఉన్న రక్తసంబంధానికి ప్రతీక అని, దానికి రాజకీయాలను జోడించడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించారు. కుటుంబ సంబంధాలు, రాజకీయ విభేదాలు రెండింటినీ వేర్వేరుగా చూడాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాన్ని ఆమె వ్యక్తం చేశారు. అయితే రాఖీ వేళ కేటీఆర్ అందుబాటులో లేకపోవడం తనను బాధించిందన్న విషయాన్ని మాత్రం ఆమె స్పష్టంగా చెప్పారు.
కేటీఆర్తో విభేదాల నేపథ్యంలో వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యం
కవిత గత కొంతకాలంగా బీఆర్ఎస్ నాయకత్వంతో విభేదిస్తున్న విషయం రాజకీయంగా చర్చలో ఉంది. బీఆర్ఎస్తో విభేదించిన అనంతరం ఆమె తెలంగాణ జాగృతి కార్యకలాపాలతో పాటు తన రాజకీయ భవిష్యత్తుపై దృష్టి సారించారు. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్పై రాఖీ పండుగ రోజున ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య వ్యక్తిగత సంబంధాలకు సంబంధించిన అంశం అయినప్పటికీ.. కవిత రాజకీయంగా కూడా కీలకమైన కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి కావడంతో ఆమె వ్యాఖ్యలు సహజంగానే రాజకీయ చర్చకు దారితీశాయి.
కేసీఆర్తోనూ దూరం.. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చ
కేటీఆర్తో పాటు తన తండ్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్తోనూ కవితకు ప్రస్తుతం దూరం పెరిగిందనే చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో ఉంది. కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని కార్యక్రమాల్లోనూ ఆమె వ్యవహరించిన తీరు రాజకీయ పరిశీలకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ నేపథ్యంలో రక్షాబంధన్ రోజున కేటీఆర్ విషయంలో కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలు కుటుంబ సంబంధాలతో పాటు తెలంగాణ రాజకీయాల్లోనూ చర్చకు దారితీశాయి. అయితే ఈ విభేదాలు భవిష్యత్తులో ఏ రూపం దాలుస్తాయి, కుటుంబ సంబంధాలు తిరిగి సాధారణ స్థితికి వస్తాయా అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.