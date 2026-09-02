- Home
- Telangana
- Konda Surekha: నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను, ఇక అదిష్టానం ఇష్టం.. కొండా సురేఖ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Konda Surekha: నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను, ఇక అదిష్టానం ఇష్టం.. కొండా సురేఖ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Konda Surekha: తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యవహారం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం వద్దకు చేరింది. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు, కుమార్తె సుస్మిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఏర్పడిన వివాదంపై పార్టీ పెద్దలకు ఇప్పటికే పూర్తి వివరణ ఇచ్చినట్లు ఆమె వెల్లడించారు.
ఖర్గేకు పూర్తి వివరణ ఇచ్చిన మంత్రి
తనకు సంబంధించిన వివాదంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలకు ఇప్పటికే రాతపూర్వకంగా వివరించినట్లు కొండా సురేఖ తెలిపారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను వ్యక్తిగతంగా కలిసి తాజా పరిణామాలపై మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్తో పాటు ఇతర ముఖ్య నేతలకు కూడా తన వాదనను లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఖర్గేతో జరిగిన సమావేశంలో తనపై జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలను వివరించానని, అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా పరిశీలించాలని కోరానని తెలిపారు. పార్టీ నాయకత్వం తన వివరణ విన్న తర్వాత ఆలోచిస్తామని చెప్పిందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం తనపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనే విషయంపై వేచి చూస్తున్నట్లు తెలిపారు.
సుస్మిత వ్యాఖ్యలకు నన్ను బాధ్యురాలిని చేయొద్దు
తన కుమార్తె సుస్మిత చేసిన వ్యాఖ్యలను తన రాజకీయ జీవితంతో ముడిపెట్టడం సరికాదని కొండా సురేఖ స్పష్టం చేశారు. కుమార్తెకు స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వం ఉందని, ఆమె తన జీవితానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు స్వయంగా తీసుకుంటుందని పేర్కొన్నారు. పెళ్లి తర్వాత ఆమె మరో కుటుంబంలో భాగంగా తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసి ఉండవచ్చని అన్నారు. తన కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలను తాను ఖండించబోనని, అదే సమయంలో సమర్థించబోనని స్పష్టం చేశారు. దేశంలో ప్రతిరోజూ ఎంతో మంది అనేక అంశాలపై తమ అభిప్రాయాలు వెల్లడిస్తుంటారని, కేవలం తన కుమార్తె కావడం వల్ల ఆమె మాటలకు తనను బాధ్యురాలిని చేయడం సమంజసం కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. తాను, తన భర్త రాజకీయ జీవితానికి సంబంధించిన అంశాలు వేరని, కుమార్తె వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు వేరని పార్టీ పెద్దలకు వివరించినట్లు తెలిపారు.
బీసీలకు ఒక న్యాయం.. ఇతరులకు మరో న్యాయమా?
తనపై మాత్రమే చర్యల విషయంలో చర్చ జరగడంపై కొండా సురేఖ ప్రశ్నలు సంధించారు. బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన తన విషయంలో ఒక విధమైన ప్రమాణాలు, క్యాబినెట్లోని ఇతర సామాజిక వర్గాల నేతల విషయంలో మరో విధమైన ప్రమాణాలు అమలు చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. ఇతర మంత్రులపై కూడా పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయని, వాటిపై పార్టీ వైఖరి ఏంటో స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలను మాత్రమే కాకుండా, ప్రభుత్వంలోని ఇతర నేతలకు సంబంధించిన వివాదాలను కూడా ఒకే ప్రమాణంతో పరిశీలించాలని అధిష్ఠానాన్ని కోరినట్లు తెలిపారు. రాజకీయంగా తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు పార్టీలోనే ఆరోపణలు చేయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అయితే ఎవరి పేర్లు బయటపెట్టారో చెప్పడం వల్ల కొత్త వివాదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని, అందుకే ప్రస్తుతం వాటిపై వివరాలు వెల్లడించబోనని అన్నారు.
పార్టీ నిర్ణయమే కీలకం
తాను మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న సమయంలో అవినీతి ఆరోపణలు లేకుండా పనిచేస్తున్నానని కొండా సురేఖ పేర్కొన్నారు. ప్రజాసేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నానని, తన పనితీరును పార్టీ నాయకత్వం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరారు. మంత్రివర్గంలో కొనసాగేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కూడా అధిష్ఠానానికి విజ్ఞప్తి చేసినట్లు తెలిపారు. తనపై షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయడంపైనా ఆమె అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఏఐసీసీ సభ్యురాలిగా ఉన్న తనకు నోటీసు ఇవ్వడం సరైన విధానం కాదని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. తన వివరణను పార్టీ ఇన్చార్జి మీనాక్షి నటరాజన్కు కూడా వివరించానని, ఆమె అధిష్ఠానం దృష్టికి తీసుకెళ్తానని చెప్పినట్లు తెలిపారు. తనపై ఆరోపణలు చేసిన వారిపై కూడా పార్టీ విచారణ జరిపి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కొండా సురేఖ డిమాండ్ చేశారు. చివరికి కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టే తన తదుపరి రాజకీయ ఆలోచన ఉంటుందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ స్థాయిలో జరుగుతున్న చర్చలు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికరంగా మారాయి.