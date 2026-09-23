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- The Paradise Review: నాని జాతకం మారబోతోందా? స్టార్ హీరోల లిస్ట్ లో చేరినట్టేనా? ది పారడైజ్ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ..
The Paradise Review: నాని జాతకం మారబోతోందా? స్టార్ హీరోల లిస్ట్ లో చేరినట్టేనా? ది పారడైజ్ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ..
The Paradise Review: నేచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో రూపుదిద్దుకున్న భారీ యాక్షన్ చిత్రం 'ది ప్యారడైజ్' రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. రీసెంట్ గా సెన్సార్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.
ది ప్యారడైజ్’ సెన్సార్ టాక్
టాలీవుడ్ నేచురల్ స్టార్ నాని కెరీర్లో భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన పాన్ ఇండియా సినిమా ‘ది ప్యారడైజ్'(The Paradise). కయాదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ సినిమాకి శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకుడు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన ‘దసరా’ సినిమా పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. నాని కెరీర్లో హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్ గా నిలిచింది. హిట్టు కాంబినేషన్ కావడంతో మొదటి నుండీ ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమా పై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇక తాజాగా ఈసినిమా సెన్సార్ కూడా పూర్తి అయ్యింది. తీవ్రమైన రక్తపాతం, రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ దృశ్యాల కారణంగా సెన్సార్ బోర్డ్ ఈ చిత్రానికి 'A' (అడల్ట్స్ ఓన్లీ) సర్టిఫికెట్ను ఖరారు చేసింది. ఈ సినిమా రన్ టైమ్ 2 గంటల 49 నిమిషాలు (169 నిమిషాలు). నిడివి కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితమైన స్క్రీన్ప్లేతో కథ సాగుతుందని సమాచారం.
కథ విషయానికి వస్తే..
1984 కాలంలో సికింద్రాబాద్లోని ప్యారడైజ్ పరిసరాల్లో నివసించే సవారీ (సంచార) జాతి నేపథ్యంతో ఈ కథ నడుస్తుంది. సమాజంలో ఎలాంటి గుర్తింపు, కనీస పౌరసత్వం లేక అణచివేతకు గురయ్యే ఆ కమ్యూనిటీకి చెందిన యువకుడే జడల్ జమానా అలియాస్ ధగడ్ (నాని). ఆ ప్రాంతంలో ఆధిపత్యం చలాయించే శికంజ మాలిక్ (మోహన్ బాబు), విక్రమ్ మాలిక్ (రాఘవ్ జుయల్) జులుంను జడల్ ఎలా ఎదిరించాడు?, 80ల నాటి ఆదిలాబాద్ నేపథ్య ఘటనల ప్రభావంతో తన జాతి హక్కులు, ఉనికి కోసం వ్యవస్థపై అతడు చేసిన పోరాటమేమిటి?, తల్లి సమ్మక్క (సోనాలి కులకర్ణి)తో ఉన్న ఎమోషన్స్ సంఘర్షణ, సుబ్బు (కాయదు లోహర్)తో నడిచే ప్రేమ ప్రయాణం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగాయన్నదే సినిమా.
సెన్సార్ బోర్డు షాక్..
రక్తం, తీవ్రమైన హింస కారణంగా సెన్సార్ బోర్డు ఈ సినిమాకు పలు మార్పులు సూచించి 'A' (పెద్దలకు మాత్రమే) సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. 2 గంటల 49 నిమిషాల (169 నిమిషాలు) నిడివి ఉన్నప్పటికీ కథలోని డ్రామా బోర్ కొట్టించకుండా సాగుతుందని సమాచారం. నాని తన క్లాస్ ఇమేజ్ను పక్కనపెట్టి పూర్తి రా అండ్ రస్టిక్ లుక్లో కనిపిస్తారు. ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్, యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.అనిరుధ్ సంగీతం (BGM) ప్రతి యాక్షన్ సీన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లిందని సెన్సార్ వర్గాల సమాచారం. 1980ల నాటి వాతావరణాన్ని రీక్రియేట్ చేసిన ఆర్ట్ వర్క్, సినిమాటోగ్రఫీ కూడా ప్రత్యేకంగా నిలవనున్నాయి.
నటీనటుల ప్రదర్శన - సాంకేతిక బలం
తన క్లాస్ ఇమేజ్ను పక్కనపెట్టి, ఇప్పటివరకు చూడని రస్టిక్ అండ్ రఫ్ లుక్లో నాని నటన గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తుందని టాక్. జడలు వేసుకుని నేచురల్ స్టార్ గుర్తుపట్టకుండా మారిపోయాడు. అంతే కాదు అద్భుతమైన నటనతో మెస్మరైజ్ చేస్తున్నాడు. ఇక 'శికంజ మాలిక్' పాత్రలో మోహన్ బాబు తనదైన గాంభీర్యం, డైలాగ్ డెలివరీతో సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. అనిరుధ్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం ప్రతి యాక్షన్ బ్లాక్ను, ఎమోషనల్ సీన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లిందట. సాయి సీహెచ్ కెమెరా పనితనం, అవినాశ్ కొల్ల ఆర్ట్ వర్క్ 1980ల నాటి నేటివిటీని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించాయి. కాయదు లోహర్, సోనాలి కులకర్ణిలతో పాటు సంపూర్ణేష్ బాబు ('బిర్యాని' పాత్రలో) కొత్త తరహా పాత్రలో పాద్రల పరిది మేరకు మెప్పించినట్టు తెలిసింది.
నాని జాతకం మారబోతోందా?
ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 24న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. బుక్ మై షో యాప్ లో గంటకు వేల టికెట్స్ బుకింగ్ అవుతున్నాయి. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కాలేదు.. ట్రైలర్ రిలీజ్ అవ్వలేదు.. సినిమా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు.. అయినా కూడా బుకింగ్స్ ఓ రేంజ్ లో జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ప్యారడైజ్ నుంచి వచ్చిన ఆయా షేర్, ఏషనాగుల పాటలు ఏ రేంజ్ లో హిట్ అయ్యాయో తెలిసిందే. ఎక్కడ చూసినా ఈ పాటలే వినిపిస్తున్నాయి.
ఈ మధ్య నేచురల్ స్టార్ నానీ.. రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ.. తన మార్క్ ను మార్చుకుని.. అన్ని రకాల సినిమాలు చేస్తున్నాడు. మరీ ముఖ్యంగా ప్రయోగాలకు పెద్ద పీట వేస్తున్నాడు. సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్లు మాత్రమే కాదు.. రఫ్ పాత్రలు కూడా చేయగలనని నిరూపిస్తున్నాడు. ఈక్రమంలో పారడైజ్ సినిమాతో నానీ.. స్టార్ హీరోల సరసన చేరబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈమూవీ అనుకున్న రేంజ్ లో హిట్ అయితే దాదపు 300 కోట్ల కలెక్షన్స్ వస్తాయన్న నమ్మకంతో టీమ్ ఉన్నారు. అదే జరిగితే.. నాని జాతకమే మారిపోతుందన్న నమ్మకం అభిమానుల్లో ఉంది. ఈ సినిమాతో నానీ టైర్ 1హీరోల లిస్ట్ లో చేరిపోతాడంటున్నారు అభిమానులు, ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.