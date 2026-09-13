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- Vinayaka Chavithi 2026 Telugu Wishes: వినాయక చవితికి మీ స్నేహితులకు ఇలా తెలుగులో శుభాకాంక్షలు చెప్పండి
Vinayaka Chavithi 2026 Telugu Wishes: వినాయక చవితికి మీ స్నేహితులకు ఇలా తెలుగులో శుభాకాంక్షలు చెప్పండి
Vinayaka Chavithi 2026 Telugu Wishes: వినాయక చవితి పండుగకు మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు తెలుగులో శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ మేము కొన్ని విషెస్ ఇచ్చాము. ఇందులో మీకు నచ్చినవి ఎంపికచేసుకోండి.
వినాయక చవితి 2026 విషెస్
1. ఆ విఘ్నేశ్వరుడి కృపతో మీ కష్టాలన్నీ తొలగిపోవాలి.
మీ ఇంట సుఖశాంతులు, సిరిసంపదలు వెల్లివిరియాలి.
మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
2. గణపతి ఆశీస్సులతో తలపెట్టిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తి కావాలి.
ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యంతో జీవితం ఆనందమయం కావాలి.
వినాయక చవితి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
3. పార్వతీ తనయుడు మీ ఇంట్లో కొలువై ఉండాలి.
మీ జీవితంలోని చీకట్లను తొలగించి వెలుగులు నింపాలి.
హ్యాపీ వినాయక చవితి!
4. విఘ్నాలను హరించే గణనాథుడి దివ్య దీవెనలు మీకు కలగాలి.
మీ అడుగుజాడల్లో విజయం నిరంతరం తోడుండాలి.
మీ అందరికీ వినాయక చవితి హార్దిక శుభాకాంక్షలు!
వినాయక చవితి తెలుగు విషెస్
5. గణేశుని కృపతో మీ ఇంట నిత్యం శుభాలే జరగాలి.
ఆయురారోగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు మీకు చేకూరాలి.
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
6. బుద్ధికి అధిపతి అయిన గణపతి మీకు సద్బుద్ధిని, విజయాన్ని అందించాలి.
ప్రతి అడుగులోనూ విజయపథం వైపు నడిపించాలి.
వినాయక చవితి పండుగ శుభాకాంక్షలు!
7. భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిచే భక్తుల కోరికలు తీర్చే గణపయ్య దీవెనలు మీపై ఉండాలి.
మీ ఇంట శాంతి, ఆనందం ఎల్లప్పుడూ వెల్లివిరియాలి.
మీ కుటుంబానికి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
8. లంబోదరుడి అనుగ్రహంతో మీ సమస్యలన్నీ తీరిపోవాలి.
జీవితంలో కొత్త ఆశలు, ఆనందాలు చిగురించాలి.
వినాయక చవితి శుభవేళ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు!
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు
9. ఏకదంతుడు మీకు మనశ్శాంతిని, అంతులేని సంతోషాన్ని ప్రసాదించాలి.
మీ లక్ష్యాలన్నీ విజయవంతంగా నెరవేరాలి.
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
10. గణనాథుని రాకతో మీ ఇల్లు సంబరాలతో నిండిపోవాలి.
ప్రతి క్షణం ఆనందంతో, ఉల్లాసంతో గడవాలి.
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
11. ఆ గణేశుని ఆశీస్సులు మీకు రక్షణ కవచమై నిలవాలి.
మీ జీవితంలో ప్రతి రోజూ ఒక పండుగలా సాగాలి.
హృదయపూర్వక వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!
12. గజాననుడి కరుణతో మీ కుటుంబంలో ప్రేమానురాగాలు వెల్లివిరియాలి.
సంపద, శాంతి మీ లోగిలిని ముంచెత్తాలి.
మీకు, మీ బంధుమిత్రులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు!