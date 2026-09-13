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కలర్ స్టోన్ పట్టీల డిజైన్లు.. చీరలపై చక్కగా నప్పుతాయి

life Sep 13 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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రంగురాళ్లు పొదిగిన పట్టీలు

రంగురాళ్లు పొదిగిన వెండి పట్టీలు ఇవి. కాళ్లకు ఇవి ఎంతో ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
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బ్లాక్ స్టోన్ వెండి పట్టీలు

వెండి పట్టీల మధ్యలో నల్ల రాళ్లు చాలా మోడ్రన్‌గా కనిపిస్తాయి. చూడటానికి పాదాలు అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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రెడ్-గ్రీన్ స్టోన్ ప్లెయిన్ పట్టీలు

చూడటానికి సింపుల్‌గా అనిపిస్తున్నా ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రాళ్లతో ఉన్న ఈ పట్టీలు కాళ్లకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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సర్కిల్ డిజైన్ పట్టీలు

సాధారణ పట్టీల మధ్యలో గుండ్రటి వెండి బాల్స్ డిజైన్ ఇది.  వాటిలో రంగురాళ్లు పొదిగిన మోడల్ ఇప్పుడు అమ్మాయిల మధ్య బాగా పాపులర్ అయ్యింది.

Image credits: Pinterest
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నెమలి డిజైన్ పట్టీలు

నెమలి డిజైన్‌ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.  అక్కడక్కడా చిన్న చిన్న మువ్వలు, రంగురాళ్లతో ఈ పట్టీలు ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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డబుల్ లేయర్ పట్టీలు

రెండు వరుసల డబుల్ లేయర్ పట్టీలు చూసేందుకు చాలా గ్రాండ్‌గా ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest

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