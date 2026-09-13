రంగురాళ్లు పొదిగిన వెండి పట్టీలు ఇవి. కాళ్లకు ఇవి ఎంతో ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తాయి.
వెండి పట్టీల మధ్యలో నల్ల రాళ్లు చాలా మోడ్రన్గా కనిపిస్తాయి. చూడటానికి పాదాలు అందంగా కనిపిస్తాయి.
చూడటానికి సింపుల్గా అనిపిస్తున్నా ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రాళ్లతో ఉన్న ఈ పట్టీలు కాళ్లకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి.
సాధారణ పట్టీల మధ్యలో గుండ్రటి వెండి బాల్స్ డిజైన్ ఇది. వాటిలో రంగురాళ్లు పొదిగిన మోడల్ ఇప్పుడు అమ్మాయిల మధ్య బాగా పాపులర్ అయ్యింది.
నెమలి డిజైన్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. అక్కడక్కడా చిన్న చిన్న మువ్వలు, రంగురాళ్లతో ఈ పట్టీలు ఉంటాయి.
రెండు వరుసల డబుల్ లేయర్ పట్టీలు చూసేందుకు చాలా గ్రాండ్గా ఉంటాయి.
Vintage Earrings: మహిళలు మెచ్చే వింటేజ్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూసేయండి
Mangalsutra Designs: ఆఫీస్ వేర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూటయ్యే మంగళసూత్రాలు
Soft Chapati Tips: ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో దూదిలాంటి మెత్తటి చపాతీలు రెడీ!
Gold Bali Earrings: డైలీవేర్ కి 2 గ్రాముల్లో బాలీ ఇయర్ రింగ్స్