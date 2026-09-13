ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు ఎక్కువగా 1 గ్రామ్ గోల్డ్ రింగ్స్నే ఇష్టపడుతున్నారు. అసలు బంగారు నగలతో సమానమైన మెరుపు, అందం వీటి సొంతం. తక్కువ ధరలో దొరకడం వల్ల ఇవి మంచి ఆప్షన్గా మారాయి.
హార్ట్ షేప్ ఉంగరాలు గిఫ్ట్గా ఇవ్వడానికి చాలా బాగుంటాయి. సన్నని బంగారు తీగలతో డిజైన్ చేసిన ఈ ఉంగరాలు చేతులకు అందాన్ని ఇస్తాయి.
రకరకాల రంగుల రాళ్లు పొదిగిన ఉంగరాలు లగ్జరీ లుక్ను ఇస్తాయి. ఇవి ఏ రంగు డ్రెస్కైనా ఇవి ఈజీగా మ్యాచ్ అవుతాయి.
ఎవరికైనా పువ్వులు, ఆకుల డిజైన్లతో ఉండే ఉంగరాలు బాగా నచ్చుతాయి. వీటిని పట్టుచీరలతో కలిపి ధరిస్తే అందం రెట్టింపు అవుతుంది.
'ఇన్ఫినిటీ' ఉంగరాలు ఎప్పటికీ అంతం కాని ప్రేమకు చిహ్నం. చూడటానికి చాలా నీట్గా ఉంటాయి.
వి-షేప్ ఉంగరాలు ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇవి వేళ్లను అందంగా, పొడవుగా చూపిస్తాయి.
అమ్మాయిలకు ఈ సింగిల్ స్టోన్ ఉంగరం బాగా నప్పుతుంది. ఇది వేళ్లకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
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