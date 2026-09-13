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Vintage Earrings: మహిళలు మెచ్చే వింటేజ్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూసేయండి

life Sep 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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వింటేజ్ బాలీ ఇయర్ రింగ్స్..

వింటేజ్ బాలీ డిజైన్లు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటివి డైలీవేర్ కి కూడా ట్రై చేయచ్చు.

Image credits: pinterest
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హూప్ ఇయర్ రింగ్స్..

ఇలాంటి హూప్ ఇయర్ రింగ్స్.. మంచి వింటేజ్ లుక్ ని ఇస్తాయి.  చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: pinterest
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బాలీ ఇయర్ రింగ్స్..

ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి లుక్ ఇస్తాయి.   సింపుల్ గా ఉన్నా.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
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పీకాక్ స్టడ్స్..

పీకాక్ షేప్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.  మీకు మంచి వింటేజ్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
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కాసులతో జుంకా..

కాసులతోో ఉన్న ఇలాంటి జుంకాలు మంచి వింటేజ్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
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స్టడ్స్...

ఈ స్టోన్స్ తో ఉన్న స్టడ్స్ మంచి వింటేజ్ లుక్ ని ఇస్తాయి. ఈ ఇయర్ రింగ్స్.. పెద్దవారికి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest
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చైన్ ఇయర్ రింగ్స్..

 ఫ్లవర్ స్టడ్ కి.. కింద బాల్స్ లాంటి.. లైన్స్ లింక్ చేసి ఉంటాయి. ఇవి కూడా మంచి వింటేజ్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest

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