Oil Stains: దుస్తులపై నూనె మరకలు పడ్డాయా? ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో సులభంగా తొలగించండి
Oil Stains: దుస్తులపై అప్పుడప్పుడు నూనె మరకలు పడుతూ ఉంటాయి. అవి మొండివిగా మారుతాయి. ఒకంతట పోవు. అలాంటి మరకలను కూడా చాలా సులువుగా వదిలించే ఇంటి చిట్కాలు ఇక్కడ ఇచ్చాము.
నూనె మరకలు పడితే ఏం చేయాలి
వంట చేస్తున్నప్పుడో లేదా భోజనం చేస్తున్నప్పుడో బట్టలపై కూర లేదా నూనె, నెయ్యి చుక్కలు పడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. చాలామంది నూనె మరక పడగానే వెంటనే కంగారుపడి నీటితో కడగడం లేదా గట్టిగా రుద్దడం చేస్తుంటారు. నిజానికి నూనె, నీరు ఎప్పుడూ ఒకదానితో ఒకటి కలవవు. దీనివల్ల నీరు తగలగానే నూనె మరక పోదు.. పైగా చుట్టుపక్కల భాగానికి మరింతగా వ్యాపిస్తుంది. అదే విధంగా మరకను గట్టిగా రుద్దితే ఆ నూనె వస్త్రం పోగులలోకి మరింత లోతుగా ఇంకిపోయి శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది. నూనె మరకలు ఉన్న వస్త్రాలపై వేడి నీటిని పోయడం లేదా మరక పూర్తిగా పోకముందే డ్రైయర్లో వేసి వేడి గాలికి ఆరబెట్టడం కానీ అస్సలు చేయకూడదు. వేడి తగిలితే నూనె వస్త్రం ఫైబర్కు గట్టిగా అంటుకుపోతుంది. అందుకే నూనె పడగానే ముందుగా ఒక శుభ్రమైన టిష్యూ పేపర్ లేదా తెల్లటి కాగితం తీసుకుని, మరక ఉన్న చోట సున్నితంగా అద్ది పైనున్న అదనపు నూనెను తొలగించాలి.
బేకింగ్ సోడా, డిష్ సోప్లతో
దుస్తులపై పడిన నూనె జిడ్డును వదిలించుకోవడానికి ఇంట్లో దొరికే సాధారణ వస్తువులే పనిచేస్తాయి. అదనపు నూనెను టిష్యూతో తీసేసిన తర్వాత, ఆ మరక ఉన్న ప్రదేశంపై బేకింగ్ సోడా లేదా కార్న్స్టార్చ్ (మొక్కజొన్న పిండి)ను చల్లాలి. ఈ పౌడర్ వస్త్రాలపై ఉన్న నూనెను సహజంగా పీల్చుకుంటుంది. పౌడర్ వేసిన తర్వాత 15 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు వస్త్రాన్ని అలానే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక పాత సాఫ్ట్ బ్రష్ లేదా చెంచా వెనుక భాగంతో ఆ పౌడర్ను సున్నితంగా రుద్ది దులిపివేయాలి. ఇప్పుడు మరక ఉన్న చోట కొద్దిగా డిష్ వాష్ లిక్విడ్ వేయాలి. ఇందులో ఎలాంటి నీళ్లు కలపకుండా నేరుగా వేలితో కానీ లేదా మెత్తటి టూత్ బ్రష్తో కానీ గుండ్రంగా 60 నుంచి 90 సెకన్ల పాటు సున్నితంగా రుద్దాలి. ఆ తర్వాత ఆ భాగాన్ని కేవలం చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే నూనె మరక పూర్తిగా మాయమవుతుంది.
వస్త్రాల రకాన్ని బట్టి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
డిష్ సోప్తో శుభ్రం చేసిన తర్వాత ఆ భాగాన్ని ఎండలో పెట్టి మరక పోయిందో లేదో సరిచూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇంకా కాస్త జిడ్డు ఉంటే మళ్లీ కొద్దిగా డిష్ లిక్విడ్ రాసి చల్లటి నీటితో కడగవచ్చు. ఆ తర్వాత ఆ వస్త్రాన్ని వాషింగ్ మెషీన్లో లేదా చేతులతో సాధారణ డిటర్జెంట్ ఉపయోగించి చల్లటి నీటిలోనే ఉతకాలి. అయితే ఈ పద్ధతిని కాటన్, జీన్స్ (డెనిమ్), పాలిస్టర్ వంటి సాధారణ, మందపాటి దుస్తులపై ఉపయోగించవచ్చు. కానీ పట్టు, సిల్క్, జార్జెట్, కాశ్మీరీ లేదా ఉన్ని వంటి చాలా సున్నితమైన వస్త్రాలపై చేయకూడదు.