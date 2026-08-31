Dal: కుక్కర్లో పప్పును ఉడికించేటప్పుడు మధ్యలో చిన్న స్టీల్ గిన్నె ఎందుకు పెట్టాలి?
Dal: మన తెలుగువారి భోజనంలో పప్పు తప్పనిసరి. విందుల్లో కూడా పప్పు కనిపిస్తుంది. అయితే ఇంట్లో పప్పును కుక్కర్లో ఉడకబెట్టేటప్పుడు అందులో చిన్న స్టీల్ గిన్నె పెడితే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
కుక్కర్లో స్టీలుగిన్నె
పప్పు మన ఇళ్లలో తరచూ వండుతూనే ఉంటారు. ప్రెజర్ కుక్కర్లో పప్పు, నీళ్లు వేసి ఉడికిస్తుంటాము. అయితే దాల్ వండేటప్పుడు కుక్కర్లో ఒక చిన్న స్టీల్ గిన్నె కూడా పెడితే ఎంతో మంచిదట. ప్రముఖ షెఫ్ పంకజ్ భదౌరియా కూడా ఈ కిచెన్ హ్యాక్ను తన సోషల్ మీడియా పోస్టులో షేర్ చేశారు. దాల్ ఉడికేటప్పుడు ఎక్కువగా నురుగు వస్తుంది. ఒక్కోసారి ఈ నురుగు, దాల్ నీళ్లు కుక్కర్ విజిల్ నుంచి బయటకు వస్తాయి. దీంతో కుక్కర్తో పాటు గ్యాస్ స్టవ్, చుట్టుపక్కల ప్రాంతం కూడా మురికిగా మారుతుంది. ఈ సమస్యను తగ్గించేందుకే కుక్కర్లో చిన్న స్టీల్ గిన్నె పెడితే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు పంకజ్.
పప్పు ఉడికించేటప్పుడే
ప్పు ఉడికేటప్పుడు ఏర్పడే నురుగు పైకి ఎగసి విజిల్ నుంచి బయటికి వచ్చి స్టవ్ మీద పడిపోతుంది. దాన్ని క్లీన్ చేయడం పెద్దపని. కుక్కర్లో చిన్న స్టీల్ గిన్నె పెట్టడం వల్ల ఈ సమస్యను తగ్గించవచ్చు. అయితే గిన్నెను ఎంచుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుక్కర్లో సులభంగా సరిపోయే చిన్న గిన్నెనే వాడాలి. అది కుక్కర్ మూతకు లేదా వాల్వ్కు తగలకూడదు. అలాగే కుక్కర్ను పూర్తిగా నింపకూడదు. పప్పు ఉడికేటప్పుడు పప్పు ఉబ్బడానికి, నురుగు రావడానికి లోపల కొంత ఖాళీ ఉండాలి. కుక్కర్ సామర్థ్యాన్ని మించి నింపితే సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
స్పూన్, నెయ్యి కూడా వాడొచ్చు
పప్పు నీళ్లు బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు మరో రెండు చిన్న టిప్స్ ను కూడా షెఫ్ పంకజ్ సూచించారు. కుక్కర్లో చిన్న స్టీల్ స్పూన్ వేయడం వల్ల కూడా దాల్ నుంచి వచ్చే నురుగు, నీళ్లు పొంగడాన్ని కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చని తెలిపారు. అలాగే దాల్ వండేటప్పుడు నీటిలో ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేయడం కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. అయితే కుక్కర్ను ఎక్కువ పప్పుతో మాత్రం నింపేయకూడదు.