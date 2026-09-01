- Home
- Life
- Egg Gravy: ఎగ్ గ్రేవీ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చిక్కగా రావాలంటే ఇలా వండండి.. రెసిపీ అదిరిపోతుంది
Egg Gravy: ఎగ్ గ్రేవీ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చిక్కగా రావాలంటే ఇలా వండండి.. రెసిపీ అదిరిపోతుంది
Egg Gravy: రెస్టారెంట్లో ఎగ్ గ్రేవీ చిక్కగా, టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే ఇంట్లో కూడా వండుకోవచ్చు. ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది. దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలో, చపాతీలో తింటే అదిరిపోతుంది. రెసిప ఎలాగో తెలుసుకోండి.
ఎగ్ గ్రేవీ రెసిపీ
ఎగ్ కర్రీని రోజూ తినేవారు కూడా ఉన్నారు. అంతగా తినే ఎగ్ కర్రీ రుచిగా ఉండకపోతే ఎలా? రెస్టారెంట్లో ఎగ్ కర్రీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది. గ్రేవీ పలుచగా కాకుండా చిక్కగా ఉంటుంది. సాధారణంగా గుడ్డు కూర చేసుకునేటప్పుడు ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను నేరుగా వేయడం వల్ల గ్రేవీ నీళ్లలా మారుతుంది. అలా కాకుండా ఉల్లిపాయ, టమాటా, అల్లం, వెల్లుల్లిని ముందుగా నూనెలో మగ్గించి, ఆ తర్వాత మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టి గ్రేవీలో వాడటమే ఇందులో అసలైన సీక్రెట్. ఈ చిన్న మార్పుతో ఎగ్ కర్రీ హోటల్ రుచితో ఎంతో రుచికరంగా వస్తుంది.
ఎగ్ గ్రేవీ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు
ఉడికించిన గుడ్లు - నాలుగు
ఉల్లిపాయలు తరుగు - ఒక కప్పు
టమాటాలు - మూడు
అల్లం - చిన్న ముక్క
వెల్లుల్లి రెబ్బలు - గుప్పెడు
ఎండుమిర్చి - మూడు
మిరియాలు - ఒక స్పూను
లవంగాలు - రెండు
దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
యాలకులు - నాలుగు
బిర్యానీ ఆకులు - 2
ధనియాల పొడి - 2 చెంచాలు
గరం మసాలా - 2 చెంచాలు
కసూరి మేథి - 1 చెంచా
నూనె - తగినంత
ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
ఎగ్ గ్రేవీ తయారీ విధానం
1. ముందుగా గుడ్లను ఉడకబెట్టి పొట్టు తీసి, మసాలా లోపలికి వెళ్లేలా చిన్న గాట్లు పెట్టాలి.
2. బాణలిలో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు గోధుమ రంగు వచ్చేవరకు వేయించాక, ఎండుమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి, టమాటాలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మగ్గనివ్వాలి.
3. ఈ మిశ్రమం చల్లారాక మిక్సీలో వేసి మెత్తని ప్యూరీలా రుబ్బుకోవాలి.
4. ఇప్పుడు మరొక పాన్లో నూనె వేసి గాట్లు పెట్టిన గుడ్లను దోరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
5. అదే నూనెలో మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించాలి.
6. ముందుగా చేసుకున్న టమాటా-ఉల్లిపాయ ప్యూరీని వేసి కలపాలి. అందులోనే ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కసూరి మేథి వేసి నూనె పైకి తేలేవరకు ఉడికించాలి.
7. చివరగా వేయించిన గుడ్లను గ్రేవీలో వేసి మూతపెట్టి 5 నుంచి 7 నిమిషాలు సన్నని మంటపై ఉడికించాలి.
8. చివర్లో కొత్తిమీర చల్లుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన చిక్కటి రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఎగ్ కర్రీ సిద్ధమవుతుంది.