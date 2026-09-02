Telugu

ఇలా చేస్తే కొత్తిమీర ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది!

life Sep 02 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

పసుపు రంగు ఆకులు

కొత్తిమీరను మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన వెంటనే పసుపు రంగులోకి మారిన, పాడైన ఆకులను తొలగించాలి.

Image credits: pixabay
Telugu

తేమను తొలగించడం

కొత్తిమీర ఫ్రెష్ గా ఉండాలని అమ్మేవారు దానిపై నీళ్లు చల్లుతుంటారు. అయితే కొత్తిమీరను నిల్వ చేసే ముందు దానిపై ఉన్న నీటిని పూర్తిగా తొలగించాలి.

Image credits: Getty
Telugu

టిష్యూ పేపర్ లో..

కొత్తిమీరను టిష్యూ పేపర్‌లో చుట్టి కంటైనర్‌లో పెట్టి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాలి. దానివల్ల ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

వాటర్ గ్లాస్ లో..

కొత్తిమీర కాడలను కొద్దిగా నీరు ఉన్న గ్లాస్‌లో ఉంచి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టవచ్చు. అయితే నీటిని ఎప్పటికప్పుడు మార్చుతూ ఉండాలి.

Image credits: pixabay
Telugu

కొంచెం కొంచెంగా..

వంటకు అవసరమైనంత కొత్తిమీరను బయటకు తీసి, మిగతాదాన్ని ఫ్రిజ్‌లోనే ఉంచాలి. ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే కొత్తిమీర వాడిపోకుండా, వృథా కాకుండా ఉంటుంది.

Image credits: Getty

Jhumka: చీరలు, లెహంగాల మీదకు అదిరిపోయే జుంకా డిజైన్లు

Black Beads: నల్లపూసలకు మ్యాచింగ్ బ్రేస్లేట్ డిజైన్లు.. చూసేయండి

AD necklace:రూ.వెయ్యికే డైమండ్ లా మెరిసే ఏడీ స్టోన్ నక్లెస్ డిజైన్లు

Gold Locket: హార్ట్ షేప్‌ గోల్డ్ లాకెట్స్.. చూస్తే మనసు పారేసుకుంటారు!