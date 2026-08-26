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మెత్తటి, దూదిలాంటి ఇడ్లీల కోసం సింపుల్ టిప్స్ ఇవిగో!

life Aug 26 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
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మెత్తటి ఇడ్లీల కోసం..

దూదిలాంటి మెత్తటి ఇడ్లీలంటే ఇష్టపడని వారుండరు. అలాంటి ఇడ్లీల కోసం పాటించాల్సిన కొన్ని టిప్స్ మీకోసం.

Image credits: instagram
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3 నుంచి 4 గంటలు

ఇడ్లీల కోసం బియ్యాన్ని మూడు నుంచి నాలుగు గంటల వరకు  నానబెడితే చాలు. ఎక్కువ సేపు నానబెట్టకూడదు.

Image credits: instagram
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మినపప్పు

మినపప్పును రెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు నానబెట్టాలి. అంతకంటే ఎక్కువ సేపు నానబెడితే పిండి పులిసిపోయి ఇడ్లీలు గట్టిగా వస్తాయి.

Image credits: instagram
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చల్లటి నీళ్లు

ఇడ్లీ పిండిని గ్రైండర్లో రుబ్బేటప్పుడు చల్లటి నీటిని ఉపయోగించడం వల్ల పిండి మెత్తగా వస్తుంది. దీంతో ఇడ్లీలు మృదువుగా ఉంటాయి.

Image credits: Gemini AI
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నానబెట్టిన మెంతులు

బియ్యం రుబ్బేటప్పుడు నీటిలో నానబెట్టిన మెంతులు, కొద్దిగా అన్నం కూడా వేసి రుబ్బితే ఇడ్లీలు మరింత సాఫ్ట్‌గా వస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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అటుకులు

ఇడ్లీ పిండి మెత్తగా ఉండటానికి నానబెట్టిన అటుకులను కూడా కలిపి రుబ్బుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఇడ్లీలు చాలా మృదువుగా వస్తాయి.

Image credits: Pinterest

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