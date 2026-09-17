ఎత్నిక్ డ్రెస్సులపైకి ఈ రకమైన పట్టీలు బెస్ట్ ఛాయిస్. రంగురంగుల రాళ్లు, పూసలతో తయారు చేసిన ఈ పట్టీలు పాదాలకు నిండుగా, అందంగా ఉంటాయి.
పాదం మొత్తాన్ని కవర్ చేసే ఈ లేయర్ స్టైల్ పట్టీలు ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి పట్టీలు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
మువ్వులు, రంగురంగుల పూసలతో ఉన్న ఇలాంటి కలర్ఫుల్ పట్టీలు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తాయి. ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక.
నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ పట్టీలు మ్యాచింగ్ మెట్టెలతో సూపర్ గా ఉంటాయి. మీ పాదాల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
ప్రస్తుతం ఈ స్టైల్ పట్టీలు ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. చెప్పులతో కలిపి వచ్చే ఈ పట్టీలు ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్. బడ్జెట్ లో వస్తాయి, అందంగా ఉంటాయి.
వెస్ట్రన్ అవుట్ఫిట్స్ పైకి ఇలాంటి సింపుల్ కడా స్టైల్ పట్టీలు చాలా బాగుంటాయి. ఇవి ఎక్కువకాలం మన్నికగా కూడా ఉంటాయి.
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