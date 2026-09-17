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Gold Saree: పండగ వేళ బంగారంలా మెరిసిపోయే గోల్డెన్ శారీ డిజైన్లు..

life Sep 17 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram\ pinterest
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గోల్డెన్ పట్టుచీర..

పట్టుచీరల్లోనూ స్పెషల్ గా కనిపించాలి అంటే… గోల్డెన్ కలర్ చీరలు ధరించాల్సిందే.  అందులోనూ గోల్డ్ పట్టుచీర పండగలు, పెళ్లిళ్లలకు మరింత స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు. 

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జరీ వర్క్ గోల్డెన్ శారీ

నటి శిల్పా శెట్టిలా మీరు కూడా జరీ, స్టార్ వర్క్ బార్డర్ ఉన్న గోల్డెన్ శారీని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ చీరకు ముత్యాల ఆభరణాలు జత చేస్తే మీ స్టైల్ ఎవరైనా మెచ్చుకోవాల్సిందే.

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రాయల్ గోల్డెన్ నెట్ ఎంబ్రాయిడరీ శారీ

పెళ్లిళ్లలో ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండే ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగులకు బదులుగా రాయల్ గోల్డెన్ కలర్ ఎంచుకోండి. గోల్డెన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన నెట్ శారీ మీ లుక్‌కు ప్రత్యేక ఆకర్షణ తెస్తుంది.

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హ్యాండ్‌క్రాఫ్ట్ గోల్డెన్ శారీ డిజైన్

మీరు మహారాణిలా కనిపించాలంటే గోల్డెన్ సిల్క్ హ్యాండ్‌క్రాఫ్ట్ శారీని ఎంచుకోండి. దీనికి ఫుల్ స్లీవ్స్ ఉన్న గోల్డెన్ బ్లౌజ్, డార్క్ రెడ్ లిప్‌స్టిక్ వేసుకుంటే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.

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ప్లెయిన్ గోల్డెన్ చీర..

తక్కువ బడ్జెట్ లో గోల్డ్ చీర కావాలి అంటే.. ఇలాంటివి ట్రై చేయచ్చు.  కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజు ధరిస్తే.. మీ లుక్ రెట్టింపు అవుతుంది.

Image credits: instagram\ pinterest
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కాంజీవరం గోల్డెన్ శారీ డిజైన్

ప్లెయిన్ కాంజీవరం గోల్డెన్ శారీ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. దీనికి సింపుల్ జీరో నెక్ ఎల్బో స్లీవ్స్ బ్లౌజ్, హెవీ నెక్లెస్ వేసుకుంటే మీ ట్రెడిషనల్ లుక్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది.

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