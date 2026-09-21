బిర్యానీ, పులావ్లలో ఉప్పు తగ్గి చప్పగా ఉన్నాయా? నిమిషంలో ఉప్పును సరిచేసే సింపుల్ ట్రిక్
అన్నం, పులావ్ లేదా బిర్యానీ వండాక ఉప్పు తగ్గితే చాలా కంగారుగా అనిపిస్తుంది. ఉప్పు చల్లి కలిపితే అన్నమంతా ముద్దగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కేవలం ఒక్క నిమిషంలో ఉప్పును సరిచేసే ఈ సింపుల్ కిచెన్ ట్రిక్ ట్రై చేయండి.
వండేసిన బిర్యానీ, పులావులలో ఉప్పు తగ్గితే..
వండేశాక బిర్యానీ, పులావులలో అప్పుడప్పుడు ఉప్పు తక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. తిరిగి అందులో వేసి ఉప్పు కలిపితే అన్నమంతా ముద్దవుతుందేమోనని చాలా మంది భయం. అన్నం ముద్ద కాకుండా కేవలం ఒక్క నిమిషంలో ఉప్పును సరిచేసే సూపర్ కిచెన్ మ్యాజిక్ ట్రిక్ ఇదిగో మీ కోసం.
వండిన అన్నంలో ఉప్పు తగ్గినట్టు అనిపిస్తే వేడి అన్నం మీద పొడి ఉప్పును ఎప్పుడూ నేరుగా చల్లకండి. అలా చేస్తే ఉప్పు కరగకుండా గడ్డలుగా ఉండిపోతుంది. తినేటప్పుడు పంటి కింద పడి అన్నం రుచి మొత్తం పాడవుతుంది.
గోరువెచ్చని నీటి మ్యాజిక్
ఒక చిన్న గిన్నెలో రెండు లేదా మూడు చెంచాల గోరువెచ్చని నీటిని తీసుకోండి. అందులో మీకు సరిపడా ఉప్పు వేసి, చెంచాతో బాగా కలిపి పూర్తిగా కరిగేలా చేయండి. కరిగించిన ఈ ఉప్పు నీటిని అన్నం మీద అన్ని వైపులా సమానంగా చల్లండి. ఆ తర్వాత గరిటె వెనుక భాగంతో అన్నం మెతుకులు విరగకుండా చాలా నెమ్మదిగా, సున్నితంగా కలపండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉప్పు ఒకేచోట ఎక్కువ పడదు. మెల్లగా కలిపితే అన్నం కూడా ముద్దవ్వదు.
రుచి కూడా
ఈ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అయితే బిర్యానీలో ఉప్పు తగ్గినా వెంటనే ఫిక్స్ చేయచ్చు. పొడి ఉప్పు కన్నా కూడా నీటిలో కరిగిన ఉప్పు అన్నంలో చక్కగా ఇముడుతుంది. ప్రతి మెతుకుకూ ఉప్పు సమానంగా పట్టి, హోటల్ స్టైల్లో పర్ఫెక్ట్ రుచి మీ సొంతం అవుతుంది!