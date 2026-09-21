పువ్వులు, ఆకులు, ఏనుగు డిజైన్ తో ఉన్న ఈ గాజులు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. చీర లేదా లెహంగాతో ట్రై చేయవచ్చు.
ప్లెయిన్ బేస్ పై స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ రంగు రంగుల గాజులు నేటితరం అమ్మాయిలకు మంచి ఎంపిక. వీటిని సింగిల్ గా వేసుకున్నా చాలు మంచి లుక్ వస్తుంది.
ఈ స్టైల్ గాజులు రోజువారీ వాడకానికి చక్కగా సరిపోతాయి. వీటిని సింగిల్ గా వేసుకోవచ్చు. లేదా మధ్యలో అదే రంగు ప్లెయిన్ గాజులు కలిపి వేసుకోవచ్చు.
రాళ్లు, నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గాజులు చేతులకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ని తీసుకొస్తాయి. ప్రత్యేక సందర్భాలకు వేసుకోవడానికి ఇవి మంచి ఎంపిక.
కొత్తగా, స్టైలిష్గా కనిపించాలనుకునేవారికి ఈ మోడ్రన్ బ్యాంగిల్స్ మంచి ఎంపిక. ఇవి అన్ని రకాల దుస్తులతో సెట్ అవుతాయి.
బ్రైడల్ లేదా ఫెస్టివ్ లుక్ కోసం కాస్త గ్రాండ్గా కనిపించాలనుకుంటే ఈ గాజులు మంచి ఎంపిక. ఇవి చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.
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