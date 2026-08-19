Rare Trees: ప్రపంచంలో అత్యంత విచిత్రమైన 5 చెట్లు! ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా?
Rare Trees: ప్రపంచంలో కొన్ని చెట్లు మన ఊహకు అందని విధంగా ఉంటాయి. ఇవి చూడటానికి వింతగా ఉండటమే కాదు.. వీటి వెనుక ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు దాగి ఉన్నాయి. మరి ప్రపంచంలో అత్యంత విచిత్రంగా కనిపించే 5 చెట్లు ఏంటి? ఎక్కడ ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
విచిత్రమైన 5 చెట్లు
ప్రపంచంలో మనం ఎప్పుడూ చూడని ఎన్నో రకాల చెట్లు ఉన్నాయి. కొన్ని చెట్లు చాలా పెద్దగా ఉంటే, మరికొన్ని వింత ఆకారాల్లో పెరుగుతాయి. ఇంకొన్ని చెట్లకు పండ్లు కాండానికే కాస్తాయి, మరికొన్ని చెట్ల కాండం రంగురంగులుగా కనిపిస్తుంది. ప్రకృతి సృష్టించిన ఇలాంటి అద్భుతమైన 5 రకాల చెట్ల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బావాబాబ్ చెట్టు
బావాబాబ్ చెట్లు ప్రధానంగా ఆఫ్రికాలోని పొడి ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తాయి. వీటి కాండం చాలా పెద్దగా, లావుగా ఉంటుంది. దూరం నుంచి చూస్తే చెట్టు కాండం ఒక పెద్ద సీసాలా కనిపిస్తుంది. కరవు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ చెట్లు జీవించగలవు. వాటి కాండంలో నీటిని నిల్వ చేసుకునే సామర్థ్యం ఉండటం ఇందుకు కారణం. బావాబాబ్ చెట్లు చాలా కాలం జీవిస్తాయి. కొన్ని చెట్లు వందల సంవత్సరాలు, మరికొన్ని వెయ్యి సంవత్సరాలకు పైగా జీవించినట్లు అంచనాలు ఉన్నాయి.
డ్రాగన్ బ్లెడ్ ట్రీ
డ్రాగన్ బ్లెడ్ ట్రీ యెమెన్కు చెందిన సోకోత్రా ద్వీపంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. దీని ఆకారం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. పై భాగంలో కొమ్మలు గొడుగులా విస్తరించి ఉంటాయి. అందుకే దూరం నుంచి చూస్తే ఇది పెద్ద గొడుగులా కనిపిస్తుంది. ఈ చెట్టును తొలిచినప్పుడు ఎర్రటి పదార్థం బయటకు వస్తుంది. దాని కారణంగానే దీనికి డ్రాగన్ బ్లెడ్ ట్రీ అనే పేరు వచ్చింది.
బ్రిస్టిల్కోన్ పైన్
అమెరికాలోని పర్వత ప్రాంతాల్లో కనిపించే బ్రిస్టిల్కోన్ పైన్ చెట్లు వాటి వయసు కారణంగా ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి. ఇవి ప్రపంచంలో ఎక్కువ కాలం జీవించే చెట్లలో ఒకటి. కొన్ని బ్రిస్టిల్కోన్ పైన్ చెట్లు వేల సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉంటాయి. మంచు, బలమైన గాలులు, తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా ఇవి పెరుగుతాయి. కఠినమైన వాతావరణం కారణంగా వీటి ఆకారం కూడా సాధారణ చెట్లలా ఉండదు. కొమ్మలు వంకరగా, కాండం కొంత భాగం ఎండిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది.
జబుటికాబా చెట్టు
బ్రెజిల్లో కనిపించే జబుటికాబా చెట్టు చూడటానికి సాధారణంగానే ఉంటుంది. కానీ దీనికి పండ్లు వచ్చే విధానం మాత్రం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా చెట్లకు పండ్లు కొమ్మల చివర కాస్తాయి. కానీ జబుటికాబా చెట్టుకు పండ్లు నేరుగా కాండం, పెద్ద కొమ్మలపైనే కాస్తాయి.
రెయిన్బో యూకలిప్టస్
ఈ చెట్టును చూస్తే ఎవరో కాండంపై రంగులు వేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ రంగులన్నీ ప్రకృతి సహజంగా ఇచ్చినవే. రెయిన్బో యూకలిప్టస్ ఫిలిప్పీన్స్, ఇండోనేషియా, న్యూ గినియా వంటి ప్రాంతాల్లో సహజంగా కనిపిస్తుంది. ఈ చెట్టు బెరడు పొరలుగా ఊడిపోతూ ఉంటుంది. కొత్త బెరడు బయటకు వచ్చినప్పుడు మొదట ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తుంది. తరువాత అది నీలం, ఊదా, ఎరుపు, నారింజ, గోధుమ వంటి రంగుల్లోకి మారుతుంది.