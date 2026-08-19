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- Countries: ఈ దేశాలకు అధ్యక్షుడు లేడు, ప్రధాని ఉండరు.. అయినా ప్రజలందరూ హ్యాపీగా బతుకుతున్నారు
Countries: ఈ దేశాలకు అధ్యక్షుడు లేడు, ప్రధాని ఉండరు.. అయినా ప్రజలందరూ హ్యాపీగా బతుకుతున్నారు
Countries: దాదాపు అన్ని దేశాలకు అధ్యక్షుడు లేదా ప్రధానమంత్రి ఉంటారు. కానీ కొన్ని దేశాలకు మాత్రం ఎలాంటి వారెవరూ లేకపోయినా ప్రజలు సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు. ఆ దేశాలు ఏవి? అక్కడ పాలన చేసేది ఎవరో తెలుసుకోండి
సౌదీ అరేబియా, ఒమన్ దేశాలు
సౌదీ అరేబియాలో ఇప్పటికీ రాచరికం అమల్లో ఉంది. ఇక్కడ రాజే సర్వోన్నత అధికారి. అతడు ఏం చెబితే అదే జరుగుతుంది. దేశ వ్యవహారాలు, కీలక విధాన నిర్ణయాలు, జాతీయ పరిపాలన అంతా రాజు పర్యవేక్షణలోనే జరుగుతుంది. అందుకే ఇక్కడ అధ్యక్షుడి అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం సల్మాన్ బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ అల్ సౌద్ రాజుగా ఉన్నారు.
ఒమన్
ఒమన్ను సుల్తాన్ హైతామ్ బిన్ తారిక్ పాలిస్తున్నారు. దేశంపై ఆయనకు విస్తృత కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ విధానాలు, విదేశీ సంబంధాలు, జాతీయ పరిపాలనను సుల్తానే నిర్దేశిస్తారు. దీంతో ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అధ్యక్షుడి పదవి అవసరం లేదు.
బ్రూనై, ఖతార్ దేశాలు
బ్రూనైలో సుల్తాన్ హసనల్ బోల్కియా నేతృత్వంలో సంపూర్ణ రాచరికం ఉంది. ఆయన దేశానికి పాలకుడిగా ఉండటమే కాకుండా, ప్రధానమంత్రి విధులను కూడా నిర్వర్తిస్తారు. దీనివల్ల కార్యనిర్వాహక అధికారం మొత్తం ఒకే పదవిలో కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.
ఖతార్
ఖతార్ రాజకీయ వ్యవస్థ వారసత్వ రాచరికంపై ఆధారపడి ఉంది. దేశానికి అత్యున్నత అధికారి ఎమిర్. రాజకీయ, పరిపాలన, వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలన్నీ ఆయనే పర్యవేక్షిస్తారు. ప్రస్తుతం షేక్ తమీమ్ బిన్ హమద్ అల్ థానీ అధ్యక్షుడి అవసరం లేకుండానే దేశాన్ని నడిపిస్తున్నారు.
ఎస్వటిని, వాటికన్ సిటీ దేశాలు
గతంలో ఎస్వటిని దేశాన్ని స్వాజిలాండ్గా పిలిచేవారు. ఆఫ్రికాలోని కొన్ని సంపూర్ణ రాచరిక దేశాలలో ఒకటి. ఇక్కడ రాజు మస్వాతి III పాలన, ప్రజా పరిపాలనపై విస్తృత అధికారాలు కలిగి ఉన్నారు. ఎన్నికైన జాతీయ నాయకుడికి బదులుగా, రాచరికమే దేశ రాజకీయ నిర్మాణానికి కేంద్రంగా ఉంది.
వాటికన్ సిటీ
వాటికన్ సిటీకి దేశాధినేత, సార్వభౌమాధికారి పోప్ మాత్రమే. రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి సుప్రీం నాయకుడిగా ఉన్న పోప్కు దేశ శాసన, కార్యనిర్వాహక, న్యాయ వ్యవస్థలపై సంపూర్ణ అధికారాలు ఉంటాయి. పోప్ పదవి వంశపారంపర్యమైనది కాదు. పోప్ మరణించినప్పుడు లేదా రాజీనామా చేసినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కార్డినల్స్ రహస్య ఓటింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా కొత్త పోప్ను ఎన్నుకుంటారు.