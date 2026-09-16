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- Suriya Box Office 2026: విజయ్, అజిత్ రూటు మార్చారు.. ఇక 1000 కోట్ల క్లబ్లో సూర్య.. చరిత్ర సృష్టిస్తాడా?
Suriya Box Office 2026: విజయ్, అజిత్ రూటు మార్చారు.. ఇక 1000 కోట్ల క్లబ్లో సూర్య.. చరిత్ర సృష్టిస్తాడా?
Suriya Box Office 2026: విజయ్, అజిత్ వేరే రూట్ ఎంచుకున్నారు. పదేళ్లుగా సరైన హిట్ లేక ఇబ్బంది పడ్డ సూర్య.. ఈ ఏడాది రెండు సినిమాలతో ఏకంగా రూ.560 కోట్లు కొల్లగొట్టాడు. ఇప్పుడు దీపావళికి వస్తున్న 'సీన్' సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
'కరుప్పు' సృష్టించిన భారీ వసూళ్ల సునామీ!
ఆర్.జే.బాలాజీ డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'కరుప్పు' సినిమా సూర్య కెరీర్లోనే సరికొత్త వసూళ్ల రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. తమిళనాడులో మాత్రమే రూ.100 కోట్లు దాటిన తొలి సూర్య సినిమాగా ఇది నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. దీంతో సూర్య స్టార్ డమ్, మార్కెట్ వాల్యూ మళ్లీ పీక్స్కు చేరుకున్నాయి.
'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'తో కంటిన్యూ అయిన సక్సెస్
'కరుప్పు' భారీ సక్సెస్ తర్వాత వచ్చిన 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' సినిమా కూడా కమర్షియల్గా పెద్ద హిట్టయింది. ఈ రెండు సినిమాలు కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.560 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి. ఒకే ఏడాదిలో బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెండు సినిమాలు ఈ రేంజ్ కలెక్షన్స్ రాబట్టడం సరికొత్త చరిత్రకు పునాది వేసింది.
దీపావళి బరిలో దిగుతున్న 'సీన్'
సూర్య 47వ సినిమాగా వస్తున్న 'సీన్' పై ఇప్పుడు భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. జిత్తు మాధవన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ రీసెంట్గా విడుదలై అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నవంబర్ 6న దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇప్పటికే రెండు సినిమాలతో రూ.560 కోట్లు రాబట్టిన సూర్య.. 'సీన్' సినిమాతో మరో రూ.460 కోట్లు వసూలు చేస్తే, ఒకే ఏడాదిలో రూ.1,000 కోట్లు కొల్లగొట్టిన తొలి తమిళ హీరోగా రికార్డు సృష్టిస్తాడని ట్రేడ్ వర్గాలు లెక్కలు వేస్తున్నాయి.
కేరళలో 'సీన్' సినిమాకు పాజిటివ్ బజ్
'సీన్' సినిమాను జిత్తు మాధవన్ డైరెక్ట్ చేస్తుండటంతో కేరళలో కూడా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. జిత్తు మాధవన్ గత హిట్స్, అలాగే కేరళలో సూర్యకు ఉన్న స్ట్రాంగ్ ఫ్యాన్ బేస్ కారణంగా.. కేరళ, ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు ఓవర్సీస్లోనూ సినిమాకు పాజిటివ్ వాతావరణం ఉంది.
ఒక సినిమాకు రూ.460 కోట్లు రాబట్టడం అంటే చాలా పెద్ద టార్గెట్. దీపావళి పోటీ, థియేటర్ల సంఖ్య, సినిమా రివ్యూలు, ప్రేక్షకుల ఆదరణ పైనే ఈ సినిమా సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంటుందని సినీ విమర్శకులు చెబుతున్నారు.
విజయ్, అజిత్ తమ రూటు మార్చుకున్న ఈ టైమ్లో.. పదేళ్లుగా సరైన హిట్ కోసం ఎదురుచూసిన సూర్యకు 'కరుప్పు', 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' విజయాలు మంచి బూస్ట్ ఇచ్చాయి. ఈ 2026వ సంవత్సరం సూర్యను రూ.1,000 కోట్ల బాక్సాఫీస్ క్లబ్లో చేర్చే లక్కీ ఇయర్గా మారుతుందా? అన్నదే ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఒకే ఏడాదిలో రూ.1000 కోట్ల వసూళ్లు సాధ్యమేనా?
గతంలో రజనీకాంత్ '2.0', 'కాలా' సినిమాలతో ఒకే ఏడాదిలో రూ.860 కోట్లు రాబట్టారు. విజయ్ కూడా 'లియో', 'వారిసు' చిత్రాలతో రూ.900 కోట్లు వసూలు చేశాడు. ఇప్పటివరకు ఏ తమిళ అగ్ర హీరో కూడా ఒకే ఏడాదిలో రూ.1,000 కోట్ల మార్కును అందుకోలేదు. ఇప్పుడు ఆ అరుదైన అవకాశం సూర్య తలుపు తడుతోంది. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.