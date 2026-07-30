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- Ikka On OTT: పనోడితో భార్య చేసిన మిస్టేక్, అడ్డంగా దొరికిపోయిన విలన్.. దుమ్ములేపుతున్న కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా
Ikka On OTT: పనోడితో భార్య చేసిన మిస్టేక్, అడ్డంగా దొరికిపోయిన విలన్.. దుమ్ములేపుతున్న కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా
సన్నీ డియోల్ నటించిన లేటెస్ట్ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా చిత్రం ఇక్కా. ఓటీటీలో విడుదలైన ఈ మూవీ విశేష స్పందన దక్కించుకుంటోంది. ఈ మూవీలో వచ్చే ట్విస్టులతో థ్రిల్ ఫీల్ అవ్వడం గ్యారెంటీ అనే చెప్పాలి.
Ikka Movie
సీనియర్ హీరో సన్నీ డియోల్ లాయర్ పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ఇక్కా. ఈ చిత్రం డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలో ఇటీవల విడుదలైంది. సిద్దార్థ్ మల్హోత్రా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో దియా మీర్జా, ఆకాంక్ష రాజన్, తిలోత్తమ షోమే ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ధురంధర్ లో అదరగొట్టిన అక్షయ్ ఖన్నా మరోసారి పవర్ ఫుల్ విలన్ గా నటించారు.
అదిరిపోయే ట్విస్ట్ లు
కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా అంటే థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ పక్కాగా ఉండాలి. ఈ చిత్రంలో అవి 100 శాతం ఉన్నాయి. కోర్ట్ లో రివీల్ అయ్యే ఒక్కో ట్విస్ట్ చివరి వరకు సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతూనే ఉంటుంది. ఈ మూవీలో దియా మీర్జా, సన్నీ డియోల్ భార్య భర్తలుగా నటించారు. ఇటీవల నెట్ ఫ్లిక్స్ లో రిలీజ్ అయిన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి క్రేజీ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. అసలు ఇంతకీ ఇక్కా కథేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కథ ఏంటంటే
ఓటమి ఎరుగని సీనియర్ లాయర్ గా అర్జున్ మెహ్రా(సన్నీ డియోల్) పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించి ఉంటారు. ఆయన బాధితుల తరుపున మాత్రమే వాదిస్తారు. ఎంతటి క్లిష్టమైన కేసుని అయినా, ఈ కేసు ఓడిపోవడం ఖాయం అని అనుకున్నా సరే చివరి నిమిషంలో బలమైన సాక్ష్యం ప్రవేశ పెట్టి విజయం సాధించడం సన్నీ డియోల్ కి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. కానీ ఊహించని పరిస్థితుల్లో అతడి కూతురుకి క్యాన్సర్ చివరి దశ అని తెలుస్తుంది.
కూతుర్ని రక్షించుకోవడం కోసం
తన కూతుర్ని రక్షించుకోవాలి అంటే సన్నీడియోల్.. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో విలన్ అక్షయ్ ఖన్నా సాయం కోరాలి. అప్పటికే వారిద్దరికీ శత్రుత్వం ఉంటుంది. అదే టైంలో అక్షయ్ ఖన్నా ఒక యువతి మర్డర్ కేసులో నిందితుడిగా చిక్కుకుంటాడు. తన కూతురిని బతికించుకోవడానికి సన్నీ డియోల్.. అక్షయ్ ఖన్నాని ఆ కేసు నుంచి బయట పడేయడమే మార్గం. దీనితో ఇష్టం లేకపోయినా అతడి తరుపున వాదించడానికి సన్నీ డియోల్ అంగీకరిస్తాడు. గతంలో సన్నీ డియోలో భార్యకి, అక్షయ్ ఖన్నాకి మధ్య ఏం జరిగింది అనేది కూడా కథలో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
పనోడితో భార్య చేసిన మిస్టేక్
చనిపోయిన యువతి తరుపున తిలోత్తమ షోమే కేసుని వాదిస్తుంది. ఆమె కూడా చాలా తెలివైన లాయర్. కానీ ఆమె ఎత్తుగడలని సన్నీ డియోల్ చిత్తు చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో చివరికి కేసు ఎవరు గెలిచారు. ఆ యువతని హత్య చేసింది నిజంగా అక్షయ్ ఖన్నా నేనా ? సన్నీ డియోల్ భార్యతో అక్షయ్ కి సంబంధం ఏంటి ? ఈ కేసుతో అక్షయ్ ఖన్నా భార్యకు సంబంధం ఏంటి ? లాంటి ఆసక్తికర విషయాలు సినిమా చూసే తెలుసుకోవాలి. కథలో వచ్చే ట్విస్టులు కట్టి పడేస్తాయి. బాగా ఎంగేజ్ చేస్తాయి. అక్షయ్ ఖన్నా భార్య వాళ్ళ పనోడితో కలిసి మిస్టేక్ చేస్తుంది. ఆ మిస్టేక్ వల్లే కేసు పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఆ ట్విస్ట్ ఇచ్చే హై అంతా ఇంతా కాదు. ఆ ట్విస్ట్ ఏంటో సినిమాలో చూస్తేనే బావుంటుంది. సన్నీ డియోల్ ఎప్పటిలాగే పవర్ ఫుల్ గా అదరగొట్టారు. అక్షయ్ ఖన్నా తన బాడీ లాంగ్వేజ్, మ్యానరిజమ్స్ తో మెప్పించారు. దియా మీర్జా ఎమోషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ కాకుండా చూసేయండి. ఫ్యామిలీ మొత్తం కలసి చూడొచ్చు.