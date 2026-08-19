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- Shivashankar: మన్మథ రాసా నుంచి ధీర ధీర వరకు.. శివ శంకర్ మాస్టర్ టాప్ 5 సాంగ్స్, ఒక్క దానికి నేషనల్ అవార్డు
Shivashankar: మన్మథ రాసా నుంచి ధీర ధీర వరకు.. శివ శంకర్ మాస్టర్ టాప్ 5 సాంగ్స్, ఒక్క దానికి నేషనల్ అవార్డు
శివ శంకర్ మాస్టర్ వందల పాటలకు కొరియోగ్రఫీ అందించారు. డ్యాన్స్ కొరియోగ్రఫీలో ఆయన లెజెండ్. 1975 లోనే శివ శంకర్ మాస్టర్ కెరీర్ ప్రారంభించారు. ఆయన కొరియోగ్రఫీ అందించిన టాప్ 5 బెస్ట్ సాంగ్స్ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Shiva Shankar Master
సౌత్ లో లెజెండ్రీ డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్స్ లో శివ శంకర్ మాస్టర్ ఒకరు. భరత నాట్యం, కూచిపూడి లాంటి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ తో ఆయనకి అద్భుతమైన ప్రావీణ్యం ఉంది. సినిమాల్లో ఎక్కువగా ఆయన క్లాసికల్ సాంగ్స్ కి కొరియోగ్రఫీ అందించారు. ఎన్నో వందల పాటలకు కొరియోగ్రఫీ అందించిన శివ శంకర్ మాస్టర్ ఓ సాంగ్ కి జాతీయ అవార్డు కూడా గెలుచుకున్నారు. శివ శంకర్ మాస్టర్ కెరీర్ లో టాప్ 5 బెస్ట్ సాంగ్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రగులుతోంది మొగలి పొద
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఖైదీ చిత్రంలోని ఈ ఐకానిక్ సాంగ్. చిరంజీవి, మాధవి చేత శివ శంకర్ మాస్టర్ అద్భుతంగా నాగిని డ్యాన్స్ చేయించారు. అప్పట్లో ఈ సాంగ్ ఒక సంచలనం. శివ శంకర్ మాస్టర్ రూపొందించిన స్టెప్పులు.. చిరు, మాధవి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఆడియన్స్ కి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయితాయి. ఖైదీ చిత్రం చిరంజీవి కెరీర్ ని మలుపు తిప్పిన సంగతి తెలిసిందే.
భూం భూం భుజంగం దీత్తై తరంగం
అనుష్క శెట్టి కెరీర్ లోనే ది బెస్ట్ మూవీస్ లో అరుంధతి ఒకటి. ఈ సినిమా అనుష్కకి స్టార్ హీరోలతో సమానంగా క్రేజ్ తీసుకువచ్చింది. ఈ మూవీలో భూం భూం భుజంగం దీత్తై తరంగం అనే పవర్ ఫుల్ ఎమోషనల్ సాంగ్ ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యేక సందర్భంలో ఈ పాట వస్తుంది. కథానాయిక అయిన అనుష్క, విలన్ సోనూసూద్ మధ్య ఒక సన్నివేశంలాగా సాగే పాట ఇది. ఈ పాటలో డ్యాన్స్ తో పాటు నటన కూడా చాలా కీలకం. ఆ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ శివ శంకర్ మాస్టర్ అద్భుతంగా కొరియోగ్రఫీ చేశారు.
మన్మథ రాసా
2003లో విడుదలైన తిరుడా తిరుడి చిత్రంలోది ఈ సాంగ్. మన్మథ రాసా సాంగ్ అప్పట్లో యువతని, మాస్ ఆడియన్స్ ని ఊపు ఊపేసింది. ఈ చిత్రంలో ధనుష్, ఛాయా సింగ్ జంటగా నటించారు. తన కెరీర్ కి గుర్తింపు తీసుకువచ్చిన ఈ పాటని, శివ శంకర్ మాస్టర్ అని ఆమె అనేక సందర్భాల్లో గుర్తు చేసుకున్నారు. ఓసారి తన బర్త్ డే రోజున ఛాయా సింగ్ మన్మథ రాసా సాంగ్ కి శివశంకర్ మాస్టర్ తో సరదాగా డ్యాన్స్ చేశారు. ఆ వీడియోను కూడా సోషల్ మీడియాలో ఆమె పోస్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో దొంగ దొంగది అనే టైటిల్ తో రీమేక్ చేశారు. తెలుగులో మంచు మనోజ్, సదా జంటగా నటించారు. తెలుగులో కూడా ఈ సాంగ్ కి శివ శంకర్ మాస్టరే కొరియోగ్రఫీ అందించారు.
అమ్మోరు తల్లి
సౌందర్య ప్రధాన పాత్రలో నటించిన అమ్మోరు మూవీ అప్పట్లో ఒక విజువల్ వండర్. ఈ మూవీలో అమ్మోరు తల్లి అంటూ సొంగ్ డివోషనల్ సాంగ్ కి శివ శంకర్ మాస్టర్ చక్కటి కొరియోగ్రఫీ అందించారు.
ధీర ధీర
రాజమౌళి, రాంచరణ్ కాంబోలో తెరకెక్కిన దృశ్య కావ్యం మగధీర. ఈ మూవీలో ధీర ధీర అనే సాంగ్ ఎంతో స్పెషల్. హీరో హీరోయిన్ల మధ్య వచ్చే ఈ సాంగ్ ని శివ శంకర్ మాస్టర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించే విధంగా విధంగా కొరియోగ్రఫీ చేశారు. వాళ్లిద్దరో కాస్ట్యూమ్స్ చూపుతిప్పుకోలేని డ్యాన్స్ స్టెప్పులు, భంగిమలు, రాజమౌళి విజువలైజేషన్ అత్యంత అద్భుతంగా అనిపిస్తాయి. అందుకే ఈ సాంగ్ కి ఏకంగా శివ శంకర్ మాస్టర్ బెస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్ గా జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్నారు.