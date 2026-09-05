Actor Soori: నాతో నటించడానికి హీరోయిన్లు భయపడ్డారు.. సూరి షాకింగ్ కామెంట్స్
నటుడు సూరి తన కొత్త సినిమా 'మండాడి'లో హీరోయిన్గా నటించడానికి చాలా మంది హీరోయిన్లు వెనుకాడారని, కానీ ఆ పాత్రను అంగీకరించిన నటి మహిమా నంబియార్కు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
Mandaadi Movie Hero Soori
నటుడు సూరి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా 'మండాడి'. సముద్ర తీర ప్రాంత నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో మలయాళ నటి మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 10న 'మండాడి' థియేటర్లలో విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో, నటి మహిమా నంబియార్ గురించి సూరి మాట్లాడిన మాటలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. 'మండాడి'లో నటించడానికి చాలా మంది హీరోయిన్లను అడిగినా ఎవరూ ముందుకు రాలేదని సూరి చెప్పారు.
ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్లకుంటాయి
"ఈ పాత్రలో నటించడానికి చాలా మందిని అడిగాం. కానీ, చాలామంది వేర్వేరు కారణాలు చెప్పి వద్దన్నారు. ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్లకుంటాయి. చాలామంది వద్దన్న ఒక పాత్రను, కథ మొత్తం విన్న తర్వాత, ఆ పాత్ర లోతును అర్థం చేసుకుని మహిమ ఓకే చెప్పారు. ఆమె కథను మాత్రమే చూశారు. కంగ్రాట్స్ మహి," అని సూరి అన్నారు. 'మండాడి' సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో సూరి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మతిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వం
ఈ సినిమాకు మతిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆర్.ఎస్. ఇన్ఫోటైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కేరళ పంపిణీ హక్కులను గోకులం గోపాలన్కు చెందిన శ్రీ గోకులం మూవీస్ దక్కించుకుంది. తెలుగు నటుడు సుహాస్ ఈ చిత్రంలో విలన్గా నటిస్తున్నారు. సముద్ర తీర ప్రాంత నేపథ్యంలో యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. తమిళనాడులోని 100 కిలోమీటర్ల పొడవైన తీరప్రాంతంలో జరిగే ఒక ప్రత్యేకమైన ఆట చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
మత్స్యకారుల బృందం నాయకుడు
ఈ పాయ్మర పడవ పోటీలో పాల్గొనే ఒక మత్స్యకారుల బృందం నాయకుడే 'మండాడి'. ఈ సినిమా సూరిని ఒక మాస్ హీరోగా చూపిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. సూరితో పాటు, ప్రముఖ నటుడు సత్యరాజ్ ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. మిథున్ జై శంకర్, రవీంద్ర విజయ్, బాల శరవణన్, స్టన్ శివ, కృతికా బాలసుబ్రమణియం కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత జి.వి. ప్రకాష్ సంగీతం అందిస్తుండగా, ఎస్.ఆర్. కదిర్ సినిమాటోగ్రఫీ చేస్తున్నారు. ప్రదీప్ ఇ. రాఘవ్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమా తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.