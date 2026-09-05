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- Chiranjeevi: ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టాల్సిన చిరంజీవి మూవీ, 10 రోజుల తర్వాత కొలాప్స్.. కారణం ఎవరో తెలుసా ?
Chiranjeevi: ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టాల్సిన చిరంజీవి మూవీ, 10 రోజుల తర్వాత కొలాప్స్.. కారణం ఎవరో తెలుసా ?
చిరంజీవి నటించిన ఓ మూవీ ఇండస్ట్రీ హిట్ అయ్యే రేంజ్ లో బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతుండగా సడెన్ గా బ్రేకులు పడ్డాయి. కలెక్షన్స్ ఒక్కసారిగా డ్రాప్ అయ్యాయి. దానికి కారణం మరో క్రేజీ హీరో సినిమా. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎన్నో రికార్డ్ బ్రేకింగ్ సినిమాల్లో నటించారు. చిరంజీవికి రికార్డులు కొత్త కాదు. అదే విధంగా చిరంజీవి కెరీర్ లో ఫ్లాపులు కూడా ఉన్నాయి. టాలీవుడ్ లో అత్యధిక ఇండస్ట్రీ హిట్ సినిమాలు ఉన్న హీరో చిరంజీవే. అయితే కొన్ని సినిమాలు ఇండస్ట్రీ హిట్ రేంజ్ వరకు వెళ్లి ఆగిపోయాయి.
చిరంజీవి అన్నయ్య మూవీ
చిరంజీవి నటించిన ఓ సూపర్ హిట్ మూవీ విషయంలో ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఆ సినిమా మరేదో కాదు అన్నయ్య. చిరంజీవి వరుస ఫ్లాపుల్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ ముత్యాల సుబ్బయ్య హిట్లర్ లాంటి సూపర్ హిట్ మూవీ ఇచ్చారు. ఆయనతోనే చిరంజీవి మరోసారి అన్నయ్య అనే సినిమా చేశారు. సౌందర్య ఈ మూవీ హీరోయిన్ గా నటించారు.
ఇండస్ట్రీ హిట్ అనుకున్నారు
రవితేజ, వెంకట్ ఈ మూవీలో చిరంజీవి బ్రదర్స్ గా నటించారు. చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్, సౌందర్యతో కెమిస్ట్రీ, ఇద్దరి మధ్య వచ్చే సీన్లు, బ్రదర్ సెంటిమెంట్ ఈ సినిమాకి హైలైట్స్ అనే చెప్పాలి. మణిశర్మ అందించిన సంగీతం అదిరిపోయింది. జనవరి 4న విడుదలైన ఈ చిత్రం అద్భుతమైన కలెక్షన్స్ తో ఓపెన్ అయింది. వారం తర్వాత కూడా అన్నయ్య మూవీ జోరు తగ్గలేదు. దీనితో చిరంజీవి ఖాతాలో మరో ఇండస్ట్రీ హిట్ ఖాయం అని అంతా అనుకున్నారు.
10 రోజుల తర్వాత కొలాప్స్
కానీ సరిగ్గా పది రోజుల తర్వాత సంక్రాంతికి విక్టరీ వెంకటేష్ దిగాడు. వెంకటేష్, సిమ్రాన్ జంటగా నటించిన కలిసుందాం రా మూవీ అన్నయ్య విడుదలైన 10 రోజులకు విడుదలయింది. ఒక్కసారిగా వెంకటేష్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మొత్తాన్ని తన వైపు లాగేసుకున్నాడు. దీనితో అన్నయ్య మూవీ కలెక్షన్స్ డ్రాప్ అయ్యాయి.
కలిసుందాం రా ప్రభంజనం
అప్పటికే అన్నయ్య సూపర్ హిట్ అయినప్పటికీ కలిసుందాం రా వల్ల ఇండస్ట్రీ హిట్ అయ్యే ఛాన్స్ కోల్పోయింది. కలిసుందాం రా సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు యువత కూడా ఆ సినిమాకి ఫిదా అయ్యారు.