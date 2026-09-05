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- G2 Movie: రిలీజ్ డేట్ రాలేదు, అయినా గూఢచారి 2 ఫస్ట్ రివ్యూ ఇదిగో..స్పై థ్రిల్లర్స్ లో ఎపిక్ బ్లాక్ బస్టర్
G2 Movie: రిలీజ్ డేట్ రాలేదు, అయినా గూఢచారి 2 ఫస్ట్ రివ్యూ ఇదిగో..స్పై థ్రిల్లర్స్ లో ఎపిక్ బ్లాక్ బస్టర్
షూటింగ్ పూర్తి కాలేదు, రిలీజ్ డేట్ కన్ఫర్మ్ కాలేదు. అయినా కూడా గూఢచారి 2 ఫస్ట్ రివ్యూ వచ్చేసింది. ఈ మూవీ ఎడిటెడ్ అవుట్ పుట్ చూసిన ఓ క్రేజీ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చారు.
Adivi Sesh
టాలీవుడ్ లో వచ్చిన అత్యుత్తమ స్పై థ్రిల్లర్ చిత్రాల్లో గూఢచారి ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ సినిమా అడివి శేష్ కెరీర్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ఇప్పుడు అదే కథకు కొనసాగింపుగా రూపొందుతున్న గూఢచారి 2పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తొలి భాగంతో పోలిస్తే ఈ చిత్రాన్ని మరింత భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ.100 కోట్లకు పైగా ఉన్నట్లు సమాచారం. షూటింగ్ ఇంకా పూర్తికాకముందే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన తొలి రివ్యూ బయటకు రావడం ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
షూటింగ్ 70 శాతం పూర్తికాగానే ఫస్ట్ రివ్యూ
ప్రముఖ దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ తన లెటర్ బాక్స్ డీ ప్రొఫైల్ ద్వారా గూఢచారి 2పై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. సాధారణంగా అడివి శేష్ తన సినిమాల షూటింగ్ 90 శాతం పూర్తయిన తర్వాత తనకు చూపిస్తారని ఆయన తెలిపారు. అయితే ఈసారి గూఢచారి 2 షూటింగ్ దాదాపు 70 శాతం పూర్తయిన దశలోనే సినిమాను చూసినట్లు వెల్లడించారు. సినిమా చూసిన తర్వాత తనకు కలిగిన అనుభూతిని ఉత్సాహంగా వివరిస్తూ భారతీయ స్పై థ్రిల్లర్ చిత్రాల స్థాయిని ఈ సినిమా మరింత పెంచబోతోందని పేర్కొన్నారు.
విజువల్స్, యాక్షన్, ట్విస్టులపై ప్రశంసలు
గూఢచారి 2లోని విజువల్స్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, కథ, ట్విస్టులు ప్రేక్షకులను థియేటర్లలో ఆశ్చర్యపరిచేలా ఉంటాయని రాహుల్ రవీంద్రన్ ప్రశంసించారు. సినిమా విడుదలైనప్పుడు థియేటర్లలో భారీ స్పందన వస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అడివి శేష్ ఈసారి తన స్థాయిని మరింత పెంచుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు అడివి శేష్ నటించిన సినిమాల్లో గూఢచారి 2 తనకు అత్యంత ఇష్టమైన చిత్రం అని కూడా రాహుల్ రవీంద్రన్ తెలిపారు.
భారతీయ స్పై పాత్రల్లో అడివి శేష్ బెస్ట్
అడివి శేష్ ఇప్పటివరకు పోషించిన పాత్రల్లో గూఢచారి 2లోని పాత్ర ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందని రాహుల్ రవీంద్రన్ ప్రశంసించారు. ఆయనను ఇప్పటివరకు తెరపై కనిపించిన అత్యుత్తమ భారతీయ స్పైగా కూడా అభివర్ణించారు. ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఇమ్రాన్ హష్మీ, వామికా గబ్బి నటనపై కూడా ఆయన ప్రశంసలు కురిపించారు. దీంతో ఈ సీక్వెల్లో పాత్రలు, యాక్షన్ ఎపిసోడ్లు, కథనంపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.
ధురంధర్ స్థాయిని గూఢచారి 2 అధిగమిస్తుందా
ఇటీవల వచ్చిన బాలీవుడ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ధురంధర్ భారతీయ స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాలకు అత్యున్నత ప్రమాణాలను నెలకొల్పిందని రాహుల్ రవీంద్రన్ ప్రస్తావించారు. ఆ స్థాయిని గూఢచారి 2 అధిగమించగలదా అనే ఆసక్తి ఇప్పుడు నెలకొంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ 70 శాతం పూర్తయిన దశలోనే సినిమాపై ఇంతటి ప్రశంసలు రావడంతో అడివి శేష్ అభిమానుల్లో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. రూ.100 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న గూఢచారి 2 విడుదల తర్వాత భారతీయ స్పై థ్రిల్లర్ సినిమాల్లో ఎలాంటి స్థానం సంపాదించుకుంటుందో చూడాల్సి ఉంది.