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- Bigg Boss Telugu 10: గుండె నిండా గుడిగంటలు హీరో విష్ణు బిగ్బాస్ 10లోకి ఎంట్రీ..లేడీస్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువే
Bigg Boss Telugu 10: గుండె నిండా గుడిగంటలు హీరో విష్ణు బిగ్బాస్ 10లోకి ఎంట్రీ..లేడీస్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువే
బిగ్బాస్లోకి వెళ్లడం లేదని ఇటీవల చెప్పిన గుండె నిండా గుడిగంటలు హీరో విష్ణు తాజాగా బిగ్బాస్ సెట్స్లో కనిపించడంతో బిగ్బాస్ 10 ఎంట్రీపై ఊహాగానాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి.
బిగ్బాస్ సెట్స్లో బాలు
స్టార్ మా హిట్ సీరియల్ గుండె నిండా గుడిగంటలులో బాలు పాత్రతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన నటుడు విష్ణు ఇప్పుడు బిగ్బాస్ తెలుగు 10కు సంబంధించిన ఊహాగానాలకు కేంద్రంగా మారారు. విష్ణు బిగ్బాస్ హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారంటూ గతంలో వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, ఇటీవల ఆయన ఆ ప్రచారాన్ని ఖండించినట్లు సమాచారం. అయితే తాజాగా హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ఉన్న బిగ్బాస్ సెట్స్ వద్ద విష్ణు కనిపించడంతో ఈ చర్చ మళ్లీ ఊపందుకుంది.
ఎంట్రీ వార్తలను ఖండించినా మళ్లీ అనుమానాలు
బిగ్బాస్ హౌస్లోకి వెళ్తున్నారనే వార్తలను ఇటీవల విష్ణు ఖండించిన నేపథ్యంలో, ఆయన సెట్స్ వద్ద కనిపించడం అభిమానుల్లో కొత్త సందేహాలకు కారణమైంది. కేవలం బిగ్బాస్ సెట్స్ను సందర్శించేందుకు మాత్రమే విష్ణు అక్కడికి వెళ్లారా లేక నిజంగానే పదో సీజన్లో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొనబోతున్నారా అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామంతో బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో పాల్గొనబోయే కంటెస్టెంట్ల జాబితాపై కూడా మరోసారి ఆసక్తి పెరిగింది.
సోషల్ మీడియాలో బాలు ఎంట్రీపై ఊహాగానాలు
విష్ణు బిగ్బాస్ సెట్స్లో కనిపించిన విషయం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. గుండె నిండా గుడిగంటలులో బాలు పాత్రలో ప్రేక్షకులను అలరించిన విష్ణు ఇప్పుడు ఆ పాత్ర నుంచి బయటకు వచ్చి బిగ్బాస్ హౌస్లో కొత్త అవతారంలో కనిపించబోతున్నారా అంటూ అభిమానులు తమదైన అంచనాలు వేస్తున్నారు. బాలు బిగ్బాస్ హౌస్కు వెళ్తున్నాడా అంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్నలు, ఊహాగానాలు కొనసాగుతున్నాయి.గుండె నిండా గుడి గంటలు టీవీ సీరియల్ తో విష్ణు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ సంఖ్యలో మహిళల ఫాలోయింగ్ సొంతం చేసుకున్నాడు.
కంటెస్టెంట్ ఎంట్రీనా
విష్ణు బిగ్బాస్ సెట్స్కు వెళ్లడం వెనుక అసలు కారణం ఏమిటన్నది ఇప్పటికీ స్పష్టంగా తెలియలేదు. అది కేవలం సెట్స్ సందర్శన మాత్రమేనా లేదా బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో ఆయన కంటెస్టెంట్గా అడుగుపెట్టబోతున్నారనే సంకేతమా అనేది త్వరలోనే తేలనుంది. ప్రస్తుతం దీనిపై షో నిర్వాహకుల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. దీంతో విష్ణు ఎంట్రీపై వస్తున్న వార్తలు ఇప్పటికైతే ఊహాగానాల స్థాయిలోనే ఉన్నాయి.
బిగ్బాస్ తెలుగు 10 గ్రాండ్ లాంచ్
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 గ్రాండ్ లాంచ్ సెప్టెంబర్ 6న సాయంత్రం 7 గంటలకు జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని జియోహాట్స్టార్తో పాటు స్టార్ మాలో ప్రసారం చేయనున్నారు. గ్రాండ్ లాంచ్ సందర్భంగా ఈసారి బిగ్బాస్ హౌస్లోకి ఎవరు అడుగుపెడతారనే విషయంపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. బిగ్బాస్ సెట్స్ వద్ద కనిపించిన విష్ణు నిజంగానే కంటెస్టెంట్గా హౌస్లోకి ప్రవేశిస్తారా లేదా అనేది గ్రాండ్ లాంచ్తో స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది.