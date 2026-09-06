- Home
- Entertainment
- Rajamouli: నేచురల్ గా నటించగలిగేది వాళ్లిద్దరే.. ప్రభాస్, రవితేజ, ఎన్టీఆర్, సునీల్ పై రాజమౌళి కామెంట్స్
Rajamouli: నేచురల్ గా నటించగలిగేది వాళ్లిద్దరే.. ప్రభాస్, రవితేజ, ఎన్టీఆర్, సునీల్ పై రాజమౌళి కామెంట్స్
దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి తనతో సినిమాలు చేసిన కొందరు హీరోల స్ట్రెంత్స్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్టీఆర్, రవితేజ, సునీల్ గురించి జక్కన్న ఏమన్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Rajamouli Heroes
దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రస్తుతం తిరుగులేని దర్శకుడు. రాజమౌళి సినిమాలకు ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు దక్కుతోంది. తన సినిమాల్లో నటించే హీరోల నుంచి బెస్ట్ అవుట్ పుట్ ఎలా రాబట్టుకోవాలో రాజమౌళి కి బాగా తెలుసు. తన దర్శకత్వంలో నటించిన కొందరు హీరోల గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో రాజమౌళి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎవరి బలం ఏంటి అనే విషయాన్ని జక్కన్న రివీల్ చేశారు.
ప్రభాస్
ప్రభాస్ కటౌట్ అతడికి నిజంగానే బలం. దానితో పాటు ప్రభాస్ కి మరో బలం కూడా ఉంది. చాలా డెప్త్ గా ఆలోచించగలడు. ఏదైనా సీన్ చెబితే తాను ఆ సీన్ ని అనలైజ్ చేసే విధానం చాలా బావుంటుంది అని రాజమౌళి అన్నారు.
రవితేజ
నేచురల్ గా నటించగలగడం రవితేజ బలం. రవితేజ నటించాల్సిన అవసరం లేదు. తాను రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటాడో అలాగే సినిమాల్లో కూడా కనిపిస్తే సరిపోతుంది. తాను అలాగే ఉంటాడు. తన నటనలో నేచురల్ ఫ్లో ఉంటుంది అని రాజమౌళి అంటారు. నేచురల్ స్టార్ నాని కూడా రవితేజ లాగానే. కానీ నాని నేచురాలిటీలో కొంత క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది అని రాజమౌళి అన్నారు.
సునీల్
సునీల్ గురించి రాజమౌళి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను గొప్ప అందగాడిని కాదు అని, గొప్ప డ్యాన్సర్ ని కాదు అని, బ్రహ్మాండమైన బాడీ లేదు అని తెలుసు.. తన మైనస్ లు మొత్తం సునీల్ కి బాగా తెలుసు. కానీ గొప్ప డెడికేషన్ ఉంది. ఆ డెడికేషన్ తో తాను గొప్ప డ్యాన్సర్ ని, గొప్ప ఫైటర్ ని అని ఆడియన్స్ ఫీల్ అయ్యేలా చేయగలడు అంటూ రాజమౌళి ప్రశంసలు కురిపించారు.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్
తారక్ గొప్ప పెర్ఫార్మర్. తన నటన కంటే గొప్ప ట్యాలెంట్ మరొకటి ఉంది. అది తన అవగాహనా శక్తి. సీన్ సగం చెప్పేలోపే తర్వాత ఎం చెప్పబోతున్నాం, దర్శకుడు తన నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నాడు అనేది తారక్ కి అర్థం అయిపోతుంది అని రాజమౌళి అన్నారు.