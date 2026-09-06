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- Yash Ramayana: టాక్సిక్ డిజాస్టర్ లెక్కలను రామాయణతో సరిచేస్తాడా? .. రావణుడిగా రాఖీ భాయ్ రచ్చ..
Yash Ramayana: టాక్సిక్ డిజాస్టర్ లెక్కలను రామాయణతో సరిచేస్తాడా? .. రావణుడిగా రాఖీ భాయ్ రచ్చ..
Yash Ramayana: 'టాక్సిక్' సినిమా అనుకున్నంతగా ఆడకపోవడంతో రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ఆశలన్నీ ఇప్పుడు 'రామాయణ' పైనే ఉన్నాయి. నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాలో యశ్ రావణుడి పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. అంతేకాదు, ఈ సినిమాకు నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
యశ్కు పెద్ద షాకే తగిలింది...
సాధారణంగా ఒక పెద్ద స్టార్ హీరో సినిమా ఫ్లాప్ అయితే పెద్దగా నష్టమేమీ ఉండదు. మరో హిట్టు కొడితే అంతా సర్దుకుంటుంది. కానీ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ విషయంలో సీన్ వేరేలా ఉంది. ఎందుకంటే, యశ్ కేవలం నటుడే కాదు, నిర్మాత కూడా. అందుకే ఒక సినిమా తేడా కొడితే, దాని ప్రభావం కూడా గట్టిగానే ఉంటుంది.
ఇప్పుడు 'టాక్సిక్' సినిమా ఫ్లాప్తో యశ్కు పెద్ద షాకే తగిలింది. దీంతో ఆయన ఆశలన్నీ 'రామాయణ' సినిమాపైనే ఉన్నాయి. అందులోనూ యశ్ పోషిస్తున్న రావణుడి పాత్రపై భారీ అంచనాలున్నాయి. మరి 'రామాయణ' సినిమా యశ్కు మళ్లీ విజయాన్ని అందిస్తుందా?
హీరో మాత్రమే కాదు నిర్మాత కూడా..
'టాక్సిక్' సినిమాతో ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో రికార్డులు బద్దలు కొట్టాలని యశ్ కలలు కన్నాడు. కానీ ఆయన అంచనాలకు మించి షాక్ తగిలింది. సినిమా రిలీజైన మొదటి రోజు నుంచే మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చింది. రెండో రోజుకే సినిమా ఫలితంపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో చర్చలు మొదలయ్యాయి.
అయితే 'టాక్సిక్'లో యశ్ కేవలం హీరో మాత్రమే కాదు, ఆ సినిమా నిర్మాతల్లో ఒకడు. అందుకే సినిమా ఫలితం నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా, నిర్మాతగా కూడా ఆయనపై ప్రభావం చూపింది. సాధారణంగా యశ్ లాంటి స్టార్ హీరోకి ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయినా, మరో హిట్టుతో కెరీర్లో పెద్దగా మార్పు ఉండదు. కానీ నిర్మాతగా డబ్బు పెట్టడంతో 'టాక్సిక్' ఫ్లాప్ యశ్కు ఆర్థికంగానూ దెబ్బ కొట్టి ఉండొచ్చు.
ఆశలన్నీ రామాయణ పైనే
కంటెంట్పై నమ్మకంతో యశ్, KVN ప్రొడక్షన్స్తో కలిసి 'టాక్సిక్' సినిమాను నిర్మించాడు. సినిమా భారీ విజయం సాధిస్తుందని అందరూ ఆశించారు. కానీ రిలీజ్ తర్వాత ఫలితం తేడా కొట్టడంతో ఇప్పుడు పరిస్థితి మొత్తం మారిపోయింది. అందుకే యశ్ ఆశలన్నీ ఇప్పుడు 'రామాయణ్' పైనే ఉన్నాయి.
రావణుడిగా రాఖీ భాయ్ రచ్చ.. అందరి కళ్లూ రామాయణ పైనే
నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో వస్తున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ 'రామాయణ్'లో యశ్ రావణుడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. విశేషం ఏంటంటే, ఈ సినిమాకు కూడా యశ్ నిర్మాతగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్ లాంటి పెద్ద స్టార్ హీరో ఉన్నప్పటికీ, 'రామాయణ్' సినిమాకు యశ్ పోషిస్తున్న రావణుడి పాత్రే ఒక ముఖ్య ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సినిమాపై అంచనాలు పెరగడానికి యశ్ పాత్ర కూడా ఒక ప్రధాన కారణం.
'రామాయణ్' హిట్టయితే 'టాక్సిక్' నష్టాన్ని మరిచిపోతాడా?
ఇప్పుడు యశ్ అభిమానులే కాదు, యావత్ భారత సినీ ప్రేక్షకులు 'రామాయణ' కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. దీపావళికి ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సినిమా ఎలా ఉండబోతోందనే ఆసక్తి అందరిలోనూ పెరిగిపోయింది. ఒకవేళ 'రామాయణ్' భారీ హిట్టయితే, 'టాక్సిక్'తో వచ్చిన దెబ్బను యశ్ మరో పెద్ద విజయంతో సరిచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రావణుడి పాత్ర యశ్ కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి. 'టాక్సిక్' ఫ్లాప్ తర్వాత యశ్ ఆశలన్నీ 'రామాయణ' పైనే ఉన్నాయి. రావణుడిగా రాకింగ్ స్టార్ ఎలా మెప్పిస్తాడనేదే ప్రస్తుతానికి పెద్ద క్యూరియాసిటీ!