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- Mouni Roy House: విశ్వంభర నటి లగ్జరీ హోమ్ చూస్తే షాక్ అవుతారు, సిటీ వ్యూ, స్టైలిష్ డెకర్తో అదరగొట్టేసిందిగా
Mouni Roy House: విశ్వంభర నటి లగ్జరీ హోమ్ చూస్తే షాక్ అవుతారు, సిటీ వ్యూ, స్టైలిష్ డెకర్తో అదరగొట్టేసిందిగా
Mouni Roy House: నటి మౌనీ రాయ్ తన ముంబైలోని లగ్జరీ ఇంటికి ఫరా ఖాన్, ఆమె కుక్ దిలీప్ను ఇటీవల ఆహ్వానించింది. దీంతో ఆమె ఇంటిని దగ్గరగా చూసే అవకాశం అభిమానులకు దొరికింది. ఫరా ఖాన్ తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్లో ఈ ఇంటిని చూపించింది. ఈ లగ్జరీ హౌస్ ఎలా ఉందంటే?
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Image Credit : Instagram
ముంబై అందాలు కనిపించేలా.. స్టైలిష్ లివింగ్ రూమ్
మౌనీ రాయ్ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే ఆమె పెంపుడు కుక్కలు ఆర్థర్, థియో సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతాయి. ఫరా ఖాన్, దిలీప్ల రాకతో ఆ ఇల్లు మరింత సందడిగా మారింది. లివింగ్ రూమ్ అంతా లేత గోధుమ రంగు థీమ్తో ప్రశాంతంగా ఉంది. మధ్యలో ఓ పెద్ద సోఫా, గోడలపై ఆర్ట్వర్క్స్, సెంటర్ టేబుల్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. మౌనీ ప్రతీది సింపుల్ అండ్ ఎలగెంట్గా ఉండేలా చూసుకుంది. పెద్ద కిటికీల నుంచి ముంబై నగరం మొత్తం కనిపిస్తుంది. షారుఖ్ ఖాన్ టెర్రస్ కూడా ఇక్కడి నుంచి కనిపిస్తుందని ఫరా ఖాన్ చెప్పింది. లివింగ్ రూమ్కు ఎదురుగా ఉన్న డైనింగ్ ఏరియాలో నల్లటి స్టోన్ టేబుల్, దానిపైన ఓ అందమైన షాండ్లియర్ ఉన్నాయి.
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Image Credit : Instagram
ఒకే గదిలో ఆఫీస్, గుడి.. మౌనీ క్రియేటివిటీ
మౌనీ ఇంటిలోని కొన్ని ప్రదేశాలు ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తాయి. హాల్వేలో ఆమెకు ఇష్టమైన పుస్తకాలతో నిండిన బుక్షెల్ఫ్లు ఉన్నాయి. ఇక స్నేహితుల చిన్న చిన్న ఫోటోలతో తయారు చేసిన తన పోర్ట్రెయిట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఈ ఇంటిలో అత్యంత ప్రత్యేకమైనది టెంపుల్-కమ్-ఆఫీస్. ఒకే గదిని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. ఒకవైపు పూజ కోసం దేవుడి విగ్రహాలు ఉండగా, మరోవైపు సోఫా, డెస్క్, టీవీతో వర్క్ స్పేస్గా మార్చుకుంది. ఆధ్యాత్మికత, పని రెండూ ఒకేచోట కలవడం ఈ ఇంటికే ప్రత్యేకత.
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Image Credit : Instagram
బ్లూ అండ్ వైట్ కిచెన్.. ఎంత స్టైలిష్గా ఉందో!
లివింగ్, డైనింగ్ ఏరియాలు న్యూట్రల్ రంగుల్లో ఉంటే, కిచెన్ మాత్రం బ్లూ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్లో అదిరిపోయింది. ఇందులో మోడ్యులర్ క్యాబినెట్లు, ఆధునిక డిజైన్ ఆకట్టుకుంటాయి. డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్, క్యాబినెట్ల వెనుక దాచిన ప్యాంట్రీతో కిచెన్ చాలా నీట్గా, ఫంక్షనల్గా ఉంది. మౌనీ రాయ్ 4BHK అపార్ట్మెంట్ విలాసవంతంగా ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడా అతిగా అనిపించదు. పుస్తకాలు, స్నేహితుల ఫోటోలు, పెంపుడు కుక్కలు, పూజ గది.. ఇలా ప్రతీది ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అందుకే ఈ ఇల్లు లగ్జరీగా ఉంటూనే ఎంతో ఆత్మీయంగా అనిపిస్తుంది.
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