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- Kriti Sanon: టాలీవుడ్ లో ఆ హీరోతో నటించడమే నా డ్రీమ్, ఎందుకంటే.. కృతి సనన్ క్రేజీ కామెంట్స్
Kriti Sanon: టాలీవుడ్ లో ఆ హీరోతో నటించడమే నా డ్రీమ్, ఎందుకంటే.. కృతి సనన్ క్రేజీ కామెంట్స్
టాలీవుడ్ లో ఓ క్రేజీ హీరోతో నటించడం తన డ్రీమ్ అని కృతి సనన్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపింది. దానికి గల కారణాన్ని కూడా వివరించింది. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Kriti Sanon
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత కృతి సనన్ తన కెరీర్కు సంబంధించిన ఆసక్తికర కోరికను బయటపెట్టారు. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్తో కలిసి ఒక సినిమాలో నటించాలని ఉందని ఆమె వెల్లడించారు. భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిభావంతమైన నటుల్లో అల్లు అర్జున్ ఒకరని ప్రశంసించిన కృతి, ఆయనతో స్క్రీన్ను పంచుకునే అవకాశం వస్తే తప్పకుండా నటిస్తానని తెలిపారు.
పుష్ప సినిమాలో అల్లు అర్జున్ నటన
ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన కృతి సనన్, పుష్ప సినిమాలో అల్లు అర్జున్ నటన తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని చెప్పారు. ఒక్క సినిమాలోనే కాదు, తన కెరీర్ మొత్తం మీద విభిన్నమైన పాత్రలను పోషిస్తూ నటుడిగా తన సత్తాను చాటుకున్నారని ప్రశంసించారు. అల్లు అర్జున్ను "అద్భుతమైన నటుడు"గా అభివర్ణించిన ఆమె, భవిష్యత్తులో ఆయనతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
క్రేజీ కాంబినేషన్
అయితే ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు సాకారం అవుతుందనేది ప్రస్తుతం స్పష్టంగా లేదు. అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం దర్శకుడు అట్లీతో తెరకెక్కుతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్తో పాటు మరికొన్ని కమిట్మెంట్లతో బిజీగా ఉన్నారు. దీంతో ఈ ఇద్దరూ కలిసి నటించే సినిమా గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం బయటకు రాలేదు.
అల వైకుంఠపురములో హిందీ రీమేక్
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, అల్లు అర్జున్ కెరీర్లోని అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల్లో ఒకటైన అల వైకుంఠపురములో సినిమాతో కృతి సనన్కు పరోక్ష సంబంధం ఉంది. ఆ చిత్రానికి రూపొందిన హిందీ రీమేక్లో ఆమె కథానాయికగా నటించారు. అల్లు అర్జున్ నటించిన పాత్రకు భిన్నంగా, తనదైన శైలిలో ఆ కథను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చారు.
ఇద్దరూ బిజీ
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ వరుస భారీ చిత్రాలతో బిజీగా ఉండగా, కృతి సనన్ కూడా బాలీవుడ్లో వరుస ప్రాజెక్టులతో కొనసాగుతున్నారు. అయినప్పటికీ అల్లు అర్జున్తో కలిసి నటించాలని తన కోరికను ఆమె బహిరంగంగా వెల్లడించడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ ఇద్దరు స్టార్లు భవిష్యత్తులో ఒకే చిత్రంలో కనిపిస్తారా లేదా అన్నది వేచి చూడాల్సి ఉంది.