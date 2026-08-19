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- Hi Movie First Review: తనకంటే 5 ఏళ్లు చిన్న హీరోతో నయనతార రొమాన్స్, హాయ్ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ..
Hi Movie First Review: తనకంటే 5 ఏళ్లు చిన్న హీరోతో నయనతార రొమాన్స్, హాయ్ మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ..
Hi Movie First Review: సౌత్ లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార, కెవిన్ జంటగా నటించిన ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ అండ్ రొమాంటిక్ డ్రామా ‘హాయ్’ (Hi). ఈ మూవీ సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ రివ్యూ చూస్తే..
5 ఏళ్లు చిన్నహీరోతో నయనతార రొమాన్స్..
తనకంటే దాదాపు 5 ఏళ్లు చిన్నవాడైన హీరోతో లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార రొమాన్స్ చేసిన సినిమా హాయ్. రిలీజ్ కు రెడీ అవుతున్న ఈ కామెడీ, ఫ్యామిలీ డ్రామా, రొమాంటిక్ సినిమాలో.. సీనియర్ నటులు రాధిక శరత్ కుమార్, ప్రభు, దర్శకులు కే భాగ్యరాజ్, అమృత శ్రీనివాసన్, వీటీవీ గణేష్, ఫెఫ్సీ విజయన్, సత్యన్, రెంజీ పనికేల్ తదితరులు నటించారు. రౌడీ పిక్చర్స్, సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియో, జీ స్టూడియో బ్యానర్లపై విఘ్నేష్ శివన్, నయనతార, జీ స్టూడియోస్ నిర్మించారు. విష్ణు ఎడవన్ ఈమూవీని డైరెక్ట్ చేశారు.
సెన్సార్ టాక్ ఎలా ఉందంటే?
హాయ్ సినిమా రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈక్రమంలో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఈసినిమాకు UA 13+ సర్టిఫికేట్ను జారీ చేసింది. ఎలాంటి అభ్యంతరకర సీన్లు లేకుండా మోడరన్ రొమాన్స్, ఫ్యామిలీ వాల్యూస్తో ఫీల్ గుడ్ మూవీని రూపొందించారని సెన్సార్ సభ్యులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అంతే కాదు ఈసినిమా నిడివి 2 గంటల 24 నిమిషాలు (144 నిమిషాలు)కాగా.. స్క్రీన్ ప్లే లో ఎలాంటి సాగదీత లేకుండా గ్రిప్పింగ్గా ఉండేలా రన్ టైమ్ను సెట్ చేశారు.
హాయ్ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే..
చెన్నైలోని ఒకే బిల్డింగ్లో నివసించే సాధారణ యువతి (నయనతార). అదే బిల్డింగ్ లో ఉండే యంగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి( కెవిన్). వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడి అది స్నేహంగా మారుతుంది. అది కాస్తా వన్ సైడ్ లవ్ గా మారుతుంది. మంచి జాబ్ చేస్తోన్న కెవిన్.. నయనతార లాంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశిస్తాడు. ముందు అతను ప్రేమించడం మొదలుపెడతాడు. ఇక వారిద్దరి మధ్య చిగురించిన ప్రేమ కారణంగా కథలో ఎలాంటి మలుపులు వస్తాయి? కెవిన్ తన ప్రేమను ఆమెకు చెపుతాడా? నయనతారతో కెవిన్ పెళ్లి జరుగుతుందా? అసలు ఈ విషయం వల్ల ఎదురైన సమస్యలు ఏంటి? చివరకు ఏమౌతుంది అనేది హాయ్ సినిమా కథ.
హాయ్ మూవీ రివ్యూ..
ఈ సినిమా ఎమోషన్ ను బేస్ చేసుకుని తెరకెక్కినట్టు తెలుస్తోంది. నయనతార - కెవిన్ కెమిస్ట్రీ సినిమాకు హైలెట్ కాబోతోంది. ముఖ్యంగా నయనతార స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటనతో పాటు కెవిన్తో ఆమె కెమిస్ట్రీ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. డైరెక్టర్ విష్ణు ఎడవన్ కథను హార్ట్ టచ్చింగ్ అంశాల వైపు మళ్లించి..ఫీల్ గుడ్ మూమెంట్ ను క్రియేట్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ లవ్ స్టోరీకి ఎమోషనల్ స్ట్రెంత్ గా రాధిక,భాగ్యరాజ్ లాంటి సీనియర్ నటీనటులు మారారు. ఎవరు తగ్గకుండా అద్భుతంగా నటించి మెప్పించినట్టు సమాచారం. ఇక ఈ సినిమా ఆగస్టు 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కాబోతోంది.
హాయ్ సినిమాలో ఎవరి పాత్ర ఏంటి?
నటీనటులు: నయనతార, కెవిన్, రాధికా శరత్కుమార్, ప్రభు, కే భాగ్యరాజ్, వీటీవీ గణేష్ తదితరులు.
దర్శకత్వం: విష్ణు ఎడవన్
సంగీతం: జెన్ మార్టిన్
సినిమాటోగ్రఫీ: రాజేష్ శుక్లా
ఎడిటర్: ఫిలోమిన్ రాజ్
నిర్మాతలు: విఘ్నేష్ శివన్, నయనతార, జీ స్టూడియోస్ (రౌడీ పిక్చర్స్, సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియో, జీ స్టూడియోస్ బ్యానర్లు)