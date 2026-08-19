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- Rajasekhar: చిరంజీవి ఇంద్ర వేవ్ లో కొట్టుకుపోయిన మంచి సినిమా, రాజశేఖర్ కి భారీ డ్యామేజ్
Rajasekhar: చిరంజీవి ఇంద్ర వేవ్ లో కొట్టుకుపోయిన మంచి సినిమా, రాజశేఖర్ కి భారీ డ్యామేజ్
చిరంజీవి ఇంద్ర మూవీ సృష్టించిన సంచలనం అంతా ఇంతా కాదు. ఈ సినిమా ప్రభంజనంలో రాజశేఖర్ నటించిన ఓ మంచి చిత్రం కూడా కొట్టుకుపోయింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణంగా ఫ్లాప్ అయింది.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ఫ్యాక్షన్ చిత్రం ఇంద్ర అప్పట్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వరద పారించింది. చిరంజీవి విధ్వంసం ముందు ఇతర సినిమాలు నిలబడలేకపోయాయి. ఇంద్ర చిత్రం ఇండస్ట్రీ రికార్డులని తిరగరాసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీలో ఆర్తి అగర్వాల్, సోనాలి బింద్రే హీరోయిన్లుగా నటించారు. బి గోపాల దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది.
ఇంద్ర రికార్డులు
ఇంద్ర మూవీ 122 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు.. 32 కేంద్రాల్లో 175 రోజులు, కొన్ని సెంటర్స్ లో 200 రోజులు ప్రదర్శించబడింది. అంతలా ఇంద్ర మూవీ ఆడియన్స్ ని మెప్పించింది. ఆ టైంలో ఫ్యాక్షన్ చిత్రాల హవా నడుస్తోంది కాబట్టి హీరో రాజశేఖర్ కూడా ఓ ఫ్యాక్షన్ మూవీ చేశారు. ఆ చిత్రం భరత సింహారెడ్డి. గజాల, మీనా హీరోయిన్లుగా నటించారు. సూర్య ప్రకాష్ దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది.
రాజశేఖర్ భరతసింహారెడ్డి మూవీ
ఇంద్ర విడుదలైన 6 వారాల లోపే రాజశేఖర్ భరత సింహారెడ్డి చిత్రం విడుదలైంది. ఇది తండ్రి కొడుకుల మధ్య పగ, సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం. సెంటిమెంట్ అంశాలు బాగా వర్కౌట్ అయ్యాయి. కానీ ఇతర అంశాలు రొటీన్ గా అంతకు ముందు ఫ్యాక్షన్ చిత్రాల్లో చూసినట్లుగానే అనిపించాయి. పైగా ఇంద్ర వేవ్ లో రిలీజ్ కావడంతో భరతసింహారెడ్డి చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్ అయింది.
అదే పెద్ద మిస్టేక్
ఈ చిత్రం ఇంద్ర మూవీకి ఇంకా ఎక్కువ గ్యాప్ తో రిలీజ్ అయి ఉంటే ఫలితం ఇంకాస్త బెటర్ గా ఉండేది అని సినీ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం. ఆ టైంలో ఎక్కడ చూసిన ఇంద్ర మ్యానియానే. ఆల్రెడీ థియేటర్స్ లో ఒక ఫ్యాక్షన్ మూవీ ఉండగా, మరో ఫ్యాక్షన్ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయడం పెద్ద మిస్టేక్.
డ్యూయెల్ రోల్ లో రాజశేఖర్
ఈ మూవీలో రాజశేఖర్ డ్యూయెల్ రోల్ లో తండ్రీ కొడుకులుగా చక్కగా వేరియేషన్స్ చూపించారు. తండ్రీ కొడుకుల సెంటిమెంట్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి బాగా నచ్చింది. కానీ రొటీన్ గా ఉండే ఇతర అంశాలు, రాంగ్ రిలీజ్ టైమింగ్ కొంప ముంచాయి.