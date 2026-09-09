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- Irumudi Collections: రవితేజ ఇప్పట్లో తగ్గేట్టు లేడుగా.. 18 రోజుల్లో ఇరుముడి ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Irumudi Collections: రవితేజ ఇప్పట్లో తగ్గేట్టు లేడుగా.. 18 రోజుల్లో ఇరుముడి ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Irumudi Collections: మాస్ మహారాజ రవితేజ తగ్గేదే లేదంటున్నారు.పెద్ద సినిమాలు పోటీకి వచ్చినా.. మాస్ హీరో ముందు తగ్గక తప్పలేదు. ఇరుముడి సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దూసుకుపోతోంది. టాక్సిక్ లాంటి సినిమాలను పక్కకు నెట్టి.. 18 రోజుల్లో ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే?
మాస్ మహారాజా ఎమోషనల్ యాక్షన్ డ్రామా
మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా, శివ నిర్వాణ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన ఎమోషనల్ యాక్షన్ డ్రామా చిత్రం 'ఇరుముడి'. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవి శంకర్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చిన నాటి నుండి కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ప్రియా భవానీ శంకర్, నక్షత్ర, సాయికుమార్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకోవడమే కాకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను తిరగరాస్తోంది.
అంచనాలను మించిన రెస్పాన్స్
ఇరుముడి సినిమా విడుదలకు ముందు సాధారణ స్థాయి అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, థియేటర్లలో మొదటి ఆట పూర్తయిన వెంటనే లభించిన అద్భుతమైన పాజిటివ్ టాక్ ఈ చిత్రానికి విపరీతమైన ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. రవితేజ నటన, శివ నిర్వాణ దర్శకత్వ ప్రతిభ, కథలోని ఎమోషన్స్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. బలమైన వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ (Word of Mouth) ప్రచారంతో తోడవ్వడంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని నగరాల నుండి పల్లెల వరకు అన్ని కేంద్రాలలోనూ ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు భారీగా తరలివచ్చారు.
తొలి వారం - రెండో వారంలో బాక్సాఫీస్ స్పీడ్
విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే వసూళ్ల వేగాన్ని పెంచిన ఇరుముడి సినిమా.. తొలి వారం ముగిసే సమయానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ. 107 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆ తర్వాత రెండో వారంలో కొన్ని కొత్త సినిమాలు రేసులోకి వచ్చినప్పటికీ, 'ఇరుముడి' తన ప్రభంజనాన్ని తగ్గనివ్వలేదు. స్థిరమైన కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతూ రెండో వారంలో మరొక రూ. 67 కోట్ల గ్రాస్ సాధించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలతో పాటు కన్నడ, తమిళ నాట మరియు ఓవర్సీస్ పరిధిలోనూ విశేషమైన రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది.
18 రోజుల మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు
మూడో వారంలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత కూడా 'ఇరుముడి' బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా చాటుతోంది. 18వ రోజు వర్కింగ్ డే అయినప్పటికీ, 1,964 షోలతో 2.40 Cr కలెక్షన్స్ ను ఈసినిమా సాధించింది. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ. 1 కోటికి పైగా షేర్ సాధించి తన పట్టును నిరూపించుకుంది. 18 రోజుల రన్ పూర్తయ్యేసరికి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం రూ. 220 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ (Gross) వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నికర వసూళ్లు (Net collections) రూ. 170 కోట్ల మార్కును దాటగా, ఇందులో కేవలం ఓవర్సీస్ మార్కెట్ నుంచే రూ. 22 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు నమోదు కావడం విశేషం.
ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ & భారీ లాభాలు (Profit Margin)
ట్రేడ్ సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన థియేట్రికల్ హక్కులు సుమారు రూ. 21 కోట్ల మేర విక్రయమయ్యాయి. ఈ సినిమా క్లీన్ హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 22 కోట్ల షేర్ సాధించాల్సి ఉండగా, 18 రోజుల్లోనే ఏకంగా రూ. 110 కోట్లకు పైగా షేర్ సాధించి అసాధారణమైన విజయ భావాన్ని సాధించింది. కొనుగోలు చేసిన డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు , బయర్స్ కు భారీ లాభాలను అందిస్తూ ఈ సంవత్సరం టాలీవుడ్లో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.