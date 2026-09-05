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- Soundarya: సౌందర్య వల్లే `మిస్ యూ' అనే పదం ఎంత భారమైనదో తెలిసింది.. అర్జున్ సర్జా ఎమోషనల్
Soundarya: సౌందర్య వల్లే `మిస్ యూ' అనే పదం ఎంత భారమైనదో తెలిసింది.. అర్జున్ సర్జా ఎమోషనల్
సౌందర్య తెలుగు ఆడియెన్స్ గర్వించదగ్గ నటి. ఆమె అర్జున్ సర్జాకు కేవలం సహనటి మాత్రమే కాదు, ఓ మంచి స్నేహితురాలు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో సౌందర్య గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన ఎమోషనల్ అయ్యారు.
బ్లాస్ట్ జోన్తో హీరోగా కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చిన అర్జున్ సర్జా
యాక్షన్ సినిమాలతో మెప్పించారు అర్జున్ సర్జా. దేశభక్తి చిత్రాలకు కేరాఫ్. తనదైన యాక్షన్తో మెప్పించే ఆయన సౌత్లో దాదాపు అన్ని భాషల్లో నటించారు. స్టార్ హీరోగా రాణించారు. ఇటీవల కాలంలో నెగటివ్ రోల్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య మళ్లీ హీరోగా మెప్పించారు. `బ్లాస్ట్ జోన్` చిత్రంలో నటించారు. ఈ మూవీ పెద్ద హిట్ అయ్యింది.
సౌందర్య గురించి అర్జున్ కామెంట్
వెండితెరపై గర్జించే 'యాక్షన్ కింగ్' అర్జున్ సర్జా అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఆయన క్రమశిక్షణ, దేశభక్తి, రఫ్ అండ్ టఫ్ ఫైట్లు. కానీ, అంతటి ధైర్యవంతుడి గుండెలోనూ ఓ సున్నితమైన బాధ ఉంది. ఆ బాధకు కారణం సౌందర్య. అవును, దివంగత నటి సౌందర్య అంటే భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ మొత్తానికి ఓ ఇష్టం. కానీ అర్జున్ సర్జాకు మాత్రం ఆమె కేవలం సహనటి కాదు, ఓ మంచి స్నేహితురాలు.
సౌందర్య గురించి చెబుతూ అర్జున్ సర్జా ఎమోషనల్
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో సౌందర్య గురించి మాట్లాడుతూ అర్జున్ సర్జా భావోద్వేగానికి గురైన క్షణాలు అభిమానుల కళ్లను కూడా చెమ్మగిల్లేలా చేశాయి. ఆమెతో అనుబంధాన్ని పంచుకున్నారు. ఆమె మరణించిన తర్వాత తనలో కలిగిన భావాలను ఆయన పంచుకున్నారు.
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అర్జున్కి మంచి స్నేహితురాలు సౌందర్య
అర్జున్ సర్జా సినీ ప్రయాణం పూలపాన్పు కాదు. కెరీర్ ప్రారంభంలో అవకాశాల కోసం ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు. ఆ సమయంలో ఆయనకు దొరికిన మంచి స్నేహితుల్లో సౌందర్య, జగపతి బాబు ముఖ్యులు. వీరితో కలిసి చాలా సినిమాలు చేశారు. హిట్ జోడీగా అనిపించుకున్నారు.