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- Romanchakam Day 2 Collections: రోమాంచకం మూవీకి అదిరిపోయే కలెక్షన్లు.. 2 రోజుల్లో ఎంత వచ్చాయంటే?
Romanchakam Day 2 Collections: రోమాంచకం మూవీకి అదిరిపోయే కలెక్షన్లు.. 2 రోజుల్లో ఎంత వచ్చాయంటే?
సందీప్ రెడ్డి వంగా వంగా నిర్మించిన చిన్న సినిమా `రోమాంచకం`. సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక శనిల్ కుమార్ జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం గురువారం విడుదలైంది. ఈ మూవీ కలెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయనేది చూస్తే.
పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్న రోమాంచకం మూవీ
సుమంత్ ప్రభాస్ కంటెంట్ బేస్డ్ చిత్రాలతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. తాజాగా ఆయన `రోమాంచకం` మూవీలో నటించాడు. అనంతిక శనిల్ కుమార్ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ మూవీకి వేణుగోపాల్ రెడ్డి దర్శకుడు. భద్రకాళి పిక్చర్స్ పతాకంపై ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మించారు. సందీప్ రెడ్డి వంగా దీనికి సమర్పకులు. గురువారం ఈ చిత్రం విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. లవ్ అండ్ కామెడీ ప్రధానంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. సందర్భానుసారంగా వచ్చే కామెడీ, డైలాగ్ కామెడీని నమ్ముకొని రూపొందించారు. కానీ ఆ విషయంలో మిశ్రమ స్పందన లభించింది. కొన్ని చోట్ల ఫన్ వర్కౌట్ అయ్యింది. కానీ మరికొన్ని చోట్ల మాత్రం ఓవర్లాప్ అయ్యింది. గోల ఎక్కువ కావడంతో కామెడీ పక్కకెళ్లిన ఫీలింగ్ కలిగింది.
రోమాంచకం మూవీ కలెక్షన్లు
ఇక `రోమాంచకం` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద ఎంత వరకు సత్తా చాటుతుందనేది చూస్తే, ఇది మొదటి రోజు రూ.1.75కోట్లు వసూలు చేసింది. ప్రీమియర్స్, ఫస్ట్ డే కలిపి ఈ కలెక్షన్లు. ఇందులో ఇండియాలోనే ఈ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. ఓవర్సీస్లో దీన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఇక రెండో రోజు రూ.1.47 కోట్లని వసూలు చేసింది. దీంతో మొత్తంగా ఈ మూవీకి రెండు రోజుల్లో రూ.3.22కోట్లు రావడం విశేషం. సుమంత్ ప్రభాస్కి ఇది మంచి వసూళ్లుగానే చెప్పొచ్చు.
రోమాంచకం బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్
ఈ మూవీకి ప్రభాస్, విజయ్ దేవరకొండ ప్రమోషన్స్ చేశారు. సందీప్ రెడ్డి వంగా బ్రాండ్ కూడా ఉంది. ఇవన్నీ కలిసి వచ్చాయి. మంచి కలెక్షన్లు వచ్చాయి. దీంతో బాక్సాఫీసు వద్ద సత్తా చాటుతోంది. అయితే, శనివారం, ఆదివారం వచ్చే కలెక్షన్లని బట్టి ఈ మూవీ ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సినిమాకి పది కోట్ల వరకు బడ్జెట్ అయ్యిందని సమాచారం. ఐదు కోట్ల బిజినెస్గా లెక్కకట్టారు. అంటే పది కోట్ల గ్రాస్ రావాలి. శనివారం, ఆదివారం పుంజుకుంటే ఈ మూవీ రెండో వారంలోనే బ్రేక్ ఈవెన్ వరకు చేరుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఆ స్థాయిలో సత్తా చాటుతుందా? సుమంత్ ప్రభాస్ గట్టెక్కుతాడా అనేది చూడాలి.
రోమాంచకం మూవీ కథ
`రోమాంచకం` కథేంటనేది చూస్తే. ఇందులో హీరో డేటింగ్ యాప్ట్ పెట్టాలనుకుంటాడు. ఈ క్రమంలో చెన్నై అమ్మాయితో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. అది ప్రేమగా మారుతుంది. ఇంట్లో వాళ్లు పెళ్లి చేయడానికి రెడీ అవుతున్న నేపథ్యంలో ఆ అమ్మాయి చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్కి హీరో వద్దకు వస్తుంది. కానీ అతడి రియాక్షన్ చూస్తే వచ్చిన కాసేపటికే ఎవరికీ చెప్పకుండా ఏటో వెళ్లిపోతుంది. ఆ అమ్మాయిని వెతకడమే ఈ మూవీ, వెతికాక ఇద్దరి మధ్య గొడవ అవుతుంది. పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ల పేరెంట్స్ వచ్చి హీరోయిన్ని తీసుకెళ్లిపోతారు. అయితే ఆమె పెళ్లి జరుగుతుందని తెలిసి వాళ్ల ఇంటికి వెళ్తాడు హీరో. కానీ అక్కడ ట్విస్ట్ ఉంటుంది. అదేంటనేది సినిమా. ఫ్రెండ్స్ మధ్య గొడవలు, వాదనలు, డైలాగ్స్ ఫన్నీగా ఉంటాయి. కాకపోతే అవి ఓవర్ గా ఉంటాయి. చాలా చోట్ల కామెడీ బాగానే వర్కౌట్ అయ్యింది.