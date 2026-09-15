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- ఒకప్పుడు పని లేదు, పైసా లేదు.. ఇప్పుడు ₹270 కోట్ల సినిమాతో హిట్ కొట్టిన ఈ ఐఐటీ కుర్రాడు ఎవరో తెలుసా?
ఒకప్పుడు పని లేదు, పైసా లేదు.. ఇప్పుడు ₹270 కోట్ల సినిమాతో హిట్ కొట్టిన ఈ ఐఐటీ కుర్రాడు ఎవరో తెలుసా?
ఐఐటీలో చదివి, యాక్టింగ్ కోసం కార్పొరేట్ జాబ్ వదిలేశాడు… మొదట్లో ఫెయిల్యూర్స్ చూసినా, TVF వెబ్ సిరీస్లతో భయ్యా'గా ఫేమస్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు ఏకంగా ₹270 కోట్లు వసూలు చేసిన 'మిర్జాపూర్' సినిమాలో భాగమయ్యాడు. ఎవరతను.
టాలెంట్, కష్టంతో స్టార్ అయిన నటుడు..
సినిమా ఇండస్ట్రీలో నెపోటిజం ఎక్కువ. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్లో అయితే చెప్పక్కర్లేదు. కానీ, ఎలాంటి సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా కేవలం టాలెంట్, కష్టంతో స్టార్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్లలో జితేంద్ర కుమార్ ఒకరు!
ప్రేక్షకులకు 'జీతూ భయ్యా'గా బాగా తెలిసిన జితేంద్ర కుమార్, రీసెంట్గా 'మిర్జాపూర్: ది మూవీ'లో బబ్లూ పండిత్ పాత్రలో కనిపించారు. జితేంద్ర కుమార్ యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి రాకముందు ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో చదువుకున్నారు. కాలేజీ తర్వాత మంచి కార్పొరేట్ ఉద్యోగం కూడా సంపాదించారు. కానీ నటన మీద పిచ్చితో, చేతినిండా జీతం వచ్చే ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారు.
ఐఐటీలోనే యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్
జితేంద్ర కుమార్ రాజస్థాన్లోని ఖైర్తల్ అనే చిన్న ఊరిలో పుట్టారు. చదువులో చురుకు కావడంతో, వాళ్ల అమ్మానాన్న ఐఐటీ కోచింగ్ కోసం కోటాకు పంపించారు. స్కూల్ రోజుల్లోనే నాటకాల్లో పాల్గొనే జితేంద్రకు, ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో చేరాక థియేటర్పై ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా పెరిగింది. అక్కడ హిందీ టెక్నాలజీ డ్రామాటిక్స్ సొసైటీతో కలిసి చాలా యాక్టివ్గా పనిచేశారు.
ఆ టైంలోనే జితేంద్ర కుమార్కు బిస్వపతి సర్కార్ పరిచయం అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆయన 'ది వైరల్ ఫీవర్' (TVF)లో క్రియేటివ్ హెడ్గా మారారు. 2012లో బిస్వపతి సర్కార్, జితేంద్రలోని యాక్టింగ్ టాలెంట్ను గుర్తించి TVFలో చేరమని పిలిచారు. కాలేజీ అవ్వగానే జితేంద్ర ముంబై వెళ్లి TVF కోసం తన మొదటి వీడియోలో నటించారు. కానీ ఆయన మొదలుపెట్టిన తీరు అస్సలు బాగాలేదు. మొదటి వీడియోకు యూట్యూబ్లో 10 వేల వ్యూస్ కూడా రాలేదు.
ముంబై వదిలి బెంగళూరుకు..
TVFలో మొదట్లో జితేంద్ర చాలా కష్టాలు పడ్డారు. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేశారు. రెండో వీడియో కూడా అనుకున్నంతగా జనాలకు రీచ్ కాకపోవడంతో, యాక్టింగ్కు దూరంగా వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. చివరికి స్నేహితుల సాయంతో బెంగళూరు వచ్చి, సుమారు తొమ్మిది నెలల పాటు ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేశారు. కానీ ఆ పనిలో ఆయనకు సంతృప్తి దొరకలేదు.
ఇలా రోజులు గడుస్తున్న టైంలో, బిస్వపతి సర్కార్ మళ్లీ జితేంద్ర కుమార్కు ఫోన్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన జీవితం మొత్తం మారిపోయింది. 2013లో వాళ్లు చేసిన 'Munna Jazbaati: The Q-tiya Intern' అనే వీడియో సూపర్ హిట్ అయింది. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. ఆ వీడియోకు 30 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి.
వెబ్ సిరీస్లోకి ఎంట్రీ
TVFలో చాలా పాపులర్ వీడియోలు, స్కెచ్లలో జితేంద్ర కనిపించారు. 'Tech Conversations With Dad', 'A Day With', 'TVF Bachelors' లాంటి షోలు ఆయనకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి. ఆ తర్వాత వెబ్ సిరీస్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టారు. 2015లో వచ్చిన 'TVF Pitchers' జితేంద్ర కెరీర్కు మరో పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్. ఇందులో ఆయన జితూ మహేశ్వరి పాత్రలో కనిపించారు. ఈ పాత్రతో 'జితూ' అనే పేరు ఆయనకు స్థిరపడిపోయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన 'కోటా ఫ్యాక్టరీ' జితేంద్ర కెరీర్లో మరో మైలురాయి. ఇందులో ఆయన జీతూ భయ్యా పాత్రలో కనిపించి, ఆ పేరుతోనే దేశవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయ్యారు.
270 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన సినిమాలో..
ఎన్నో ఏళ్ల కష్టం తర్వాత జితేంద్ర కుమార్కు ఒక పెద్ద కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్లో అవకాశం దొరికింది. పాపులర్ వెబ్ సిరీస్ 'మిర్జాపూర్' ఆధారంగా తీసిన 'మిర్జాపూర్: ది మూవీ'లో ఆయన బబ్లూ పండిత్ పాత్రలో కనిపించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹270 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.
ఒకప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియోకు 10 వేల వ్యూస్ కూడా రాక ముంబై వదిలేసిన జితేంద్ర కుమార్, బెంగళూరులో కార్పొరేట్ జాబ్లో చేరారు. కానీ నటనపై తన కలను వదలకుండా మళ్లీ ముంబైకి తిరిగొచ్చారు. TVF వీడియోలతో మొదలైన ఆయన ప్రయాణం.. 'పర్మనెంట్ రూమ్మేట్స్', 'పిచర్స్', 'కోటా ఫ్యాక్టరీ', 'పంచాయత్' మీదుగా సాగి, ఇప్పుడు ₹270 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన సినిమా వరకు చేరింది.